Ponad Karibik preleteli dva americké bombardéry: Išlo o druhý prelet za týždeň!

WASHINGTON - Dva bombardéry B-1 amerických vzdušných síl vykonali vo štvrtok cvičnú misiu nad Karibským morom. Podľa dvoch zdrojov oboznámených s touto vecou je to už druhýkrát v priebehu siedmich dní, čo nad týmto regiónom lietali americké bombardéry s dlhým doletom. Informuje o tom televízia ABC News.
Podľa týchto zdrojov vzlietli dva americké bombardéry z Dyessovej leteckej základne v Texase a zamierili do Karibiku, kde v medzinárodnom vzdušnom priestore vykonali rozsiahle letecké operácie. Jeden zo zdrojov charakterizoval štvrtkové lety ako ďalšiu demonštráciu sily podobnú tej z minulého týždňa, keď tri bombardéry B-52 vzlietli zo základne v štáte Louisiana a vykonali operácie asi 144 kilometrov severne od Venezuely. Americké letectvo tieto prelety označilo za výcvikovú misiu.
Dva prelety poukazujú na rastúcu vojenskú prítomnosť USA v Karibiku
Novinári sa vo štvrtok na tento incident spýtali amerického prezidenta v Bielom dome. „Nie je to pravda. Nie. Je to nepravda,“ odpovedal Donald Trump na otázku, či USA vyslali bombardéry B-1 „do blízkosti Venezuely“, aby zvýšili svoj vojenský tlak. Dva prelety amerických bombardérov v priebehu jedného týždňa poukazujú na rastúcu vojenskú prítomnosť USA v Karibiku, kde podľa Trumpovej administratívy prebieha „ozbrojený konflikt“ s drogovými kartelmi, uvádza ABC News.
Spojené štáty do Karibiku svoju techniku a vojakov rozmiestnili s deklarovaným cieľom zabrániť vstupu drog na ich územia a v regióne vykonali aj viaceré útoky. V súčasnosti sa v Karibiku nachádza 10.000 amerických vojakov, vrátane personálu na palube ôsmich lodí námorníctva USA, 10 stíhačiek F-35 a viacerých lietadiel, vrátane bezpilotných dronov Reaper, dodáva televízia. Americká armáda začala od utorka podnikať útoky aj na údajne podozrivé plavidlá v Tichom oceáne.