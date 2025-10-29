Dôrazné vyhlásenie Lavrova: Európu nenapadneme! Má to však jedno VEĽKÉ ALE...

MOSKVA - Šéf ruskej diplomacie Sergej Lavrov vyhlásil, že Moskva neplánuje vojenský útok na krajiny NATO ani Európskej únie. Rovnaké slová však zazneli aj tesne pred inváziou na Ukrajinu – len mesiac predtým, ako ruské tanky prekročili hranice.
Sťažnosti na rozširovanie Aliancie
Na bezpečnostnej konferencii v Minsku sa Sergej Lavrov opäť pustil do kritiky Severoatlantickej aliancie. Pred zástupcami spriateleného Bieloruska hovoril o údajných sľuboch, ktoré mal Západ kedysi dať Moskve.
„Rozširovanie NATO sa nezastavilo ani na jediný deň, hoci západní lídri sľubovali sovietskemu vedeniu, že Aliancia sa neposunie ani o krok na východ,“ citovala Lavrova ruská štátna agentúra TASS.
Obvinenia voči Západu a výzvy na rešpekt
Minister obvinil Západ, že „ignoruje záväzky prijaté na najvyššej úrovni v rámci OBSE“ a že svojou politikou „posilňuje bezpečnosť na úkor iných a usiluje sa o regionálnu a globálnu dominanciu“. Slová o odmietaní hegemónie však znejú paradoxne – práve Rusko sa o takýto vplyv usiluje na Ukrajine.
Lavrov zároveň zdôraznil potrebu rešpektovania suverenity a medzinárodných dohôd. „Rusko nemá v úmysle útočiť na štáty NATO ani Európskej únie,“ vyhlásil podľa denníka Kommersant.
Rovnaké tvrdenia ako pred inváziou
Nie je to však prvýkrát, čo podobné vyhlásenie zaznelo. Krátko pred začiatkom invázie na Ukrajinu v januári 2022 po rokovaní s americkým ministrom zahraničia v Ženeve Lavrov podľa Bloombergu povedal: „Obviňujete nás, že sa chystáme napadnúť Ukrajinu, hoci sme opakovane zdôraznili, že nič také v úmysle nemáme.“
O niekoľko týždňov neskôr už ruské jednotky útočili na Kyjev. Napriek tomu Lavrov aj po vypuknutí vojny tvrdil, že Rusko na Ukrajinu „nezaútočilo“ – iba spustilo „špeciálnu vojenskú operáciu“.
Mýtus o sľuboch NATO
Jeho výroky o rozširovaní Aliancie sú navyše v rozpore s historickými faktami. Sľub, že NATO nebude prijímať nových členov z východnej Európy, sa nikdy nestal súčasťou žiadnej medzinárodnej zmluvy. Ako pripomína historik Mark Kramer, ide o mýtus, ktorý Moskva dlhodobo využíva na ospravedlňovanie svojej agresívnej politiky.