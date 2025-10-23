Hrozivé proroctvo ukrajinského exprezidenta: Rusko sa rozpadne, je to reálne! TOĽKOTO štátov vznikne

KYJEV - Bývalý ukrajinský prezident Viktor Juščenko predpovedá, že ruský štát sa rozpadne na desiatky častí. Podľa neho Putinova imperiálna posadnutosť a vykorisťovanie vlastného obyvateľstva privedú Moskvu k historickému kolapsu.
„Vladimír Putin vedie svoju krajinu do katastrofy,“ vyhlásil Juščenko počas stretnutia s európskymi novinármi v Kyjeve. Ako dodal, Rusko nikdy v modernej histórii nečelilo takej vnútornej tragédii, akú zažíva dnes. Putinov cieľ podľa neho nespočíva len v podmanení Ukrajiny – jeho režim drancuje aj viac než stovku pôvodných národov, ktoré žijú v dvadsiatich zväzových republikách Ruskej federácie, povedal podľa portálu n-tv.de.
„Tatári a ďalšie národy sú zotročované už viac než dve storočia. Pamätajú si, čo im bolo spôsobené,“ povedal Juščenko.
„Rusko sa rozpadne na dvadsať republík“
Podľa bývalého prezidenta sa jednotlivé etnické skupiny v Rusku skôr či neskôr postavia na vlastné nohy. „Každý z týchto národov si určí svoj vlastný cieľ a svoju cestu,“ zdôraznil. Rozpad federácie na približne dvadsať samostatných republík považuje za prirodzený dôsledok vývoja.
„Nevidím žiadnu budúcnosť pre ruskú štátnosť,“ vyhlásil otvorene. „Rusko nie je jednotný národ, ale mozaika mnohých národov.“
Ako príklad uviedol Jakutsko – obrovské územie, sedemkrát väčšie než Nemecko, bohaté na diamanty, zlato, ropu či uhlie. Hoci krajina oplýva nerastným bohatstvom, žije tam len okolo 900-tisíc ľudí, prevažne príslušníkov turkického národa Jakutov. „Jakutsko je jedným z najbohatších regiónov Ruska, no dve tretiny obyvateľstva prežívajú z minimálnej mzdy,“ upozornil Juščenko. Výnosy z ťažby podľa neho pohlcuje Kremeľ, zatiaľ čo miestni obyvatelia znášajú ekologické dôsledky ťažby.
Skutočná hrozba pre Putina: odpor jeho vlastných národov
Nie armády, ale vnútorný odpor považuje Juščenko za Putinovu najväčšiu nočnú moru. „Som presvedčený, že federálne hnutia odporu môžu zmeniť politickú mapu Ruska,“ uviedol.
Budúcnosť Ukrajiny podľa neho nezávisí len od obnovenia hraníc z roku 1991 či vstupu do Európskej únie. „Aby sme dosiahli víťazstvo, musíme zničiť Putinov režim. Rusko musí prejsť demokratickou cestou – hoci to bude bolestivé, pretože v jeho dejinách demokracia nikdy nezakorenila,“ povedal Juščenko.
Podľa neho sa duch slobody v Rusku potláča celé stáročia – od čias cárstva až po súčasnosť. „Dnes to vyzerá tak, že Rusi vyjdú do ulíc len vtedy, keď im zdražie vodka,“ ironicky poznamenal. „Ale ak by raz do ulíc Moskvy vyšli milióny, znamenalo by to koniec diktatúry.“
Majdan – Putinove nočné mory
Ukrajinský Majdan, symbol ľudového odporu a odvahy, je podľa Juščenka pre Putina „slovom, ktoré ho prenasleduje“. Práve on bol jednou z ústredných postáv Oranžovej revolúcie v roku 2004, keď tisíce Ukrajincov zaplavili kyjevské Námestie nezávislosti, aby protestovali proti zmanipulovaným voľbám.
Vtedy Juščenko čelil proruskému kandidátovi Viktorovi Janukovyčovi, ktorý sa po druhom kole vyhlásil za víťaza. Po rozsiahlych dôkazoch o volebných podvodoch však Najvyšší súd Ukrajiny nariadil opakovanie volieb, ktoré Juščenko 26. decembra 2004 presvedčivo vyhral. Ulice Kyjeva vtedy zaplavili more oranžových vlajok – farba, ktorá sa stala symbolom nádeje a odporu voči Moskve.