KONFLIKT na Strednom východe: Krvavý stret v pohraničí, napätie medzi TÝMITO krajinami eskaluje!

KÁBUL/ISLAMABÁD - Boje medzi pakistanskými a afganskými bojovými jednotkami prebiehajú na dennej báze. Obe strany zhodne tvrdia, že v poslednom období zneškodnili niekoľko hraničných priechodov. Situácia sa teraz rapídne zhoršila. Napätie vyvrcholilo do najkrvavejšej prestrelky za posledné roky. V pohraničí padli stovky mužov.

Na viacerých miestach pozdĺž hranice medzi Afgansitanu a Pakistanu zaznela paľba. I keď k podobným útokom dochádza v tomto pohraničí pomerne často, teraz išlo o jeden z najkrvavejších stretov medzi za posledné roky. Informuje o tom Al Jazeera. 

Pohraničné boje 

Taliban informoval, že v sobotu večer 11. októbra zabil najmenej 58 pakistanských vojakov v rámci odvetných útokov. Tie mali začať o 22:00 miestneho času. K streľbe došlo súčasne na viacerých miestach. Pakistan varoval cez rozhlas , že boje prebiehajú v lokalitách Angoor Adda, Bajaur, Kurram, Dir a Chitral a Bahram Čá.

Dva dni predtým boli v hlavnom meste Afganistanu, v Kábule, hlásené dve explózie a jedna ďalšia na trhu v pohraničnej provincii Paktika. Vláda Talibanu obvinila Pakistan z narušenia suverenity. Islamabád výbuchy priamo nepoprel a navyše varoval Taliban, aby obmedzil aktivity v rámci skupiny Tehrik-e Taliban Pakistan (TTP). 

Na druhej strane Pakistan tvrdil, že pri bojoch zahynulo 23 jeho vojakov, no podarilo sa mu odstrániť vyše 200 členov Talibanu, ktorých opísal ako teroristov. Bezpečnostné sily Pakistanu tvrdili, že cieľom útoku, ktorý mal podporu aj zo vzduchu, bol vodca TPP Noor Wali Mehsud, ktorý sa presúval vo vozidle. Nie je jasné, či útok prežil. 

Pohľad do minulosti 

Pakistan bol obvinený z podpory Talibanu počas povstania proti okupácii Afganistanu, ktorú mali zahájiť USA. Okrem toho patril ku krajinám, ktoré uznávali prvú vládu Talibanu (1996-2001).  

Vzťahy sa však narušili po náraste útokov od strany Talibanu, ktorý sa v roku 2021 opäť dostal k moci. Pakistan okrem toho viní Taliban z poskytnutia útočiska pre jeho odnož v Pakistane Tehrik-e Taliban Pakistan (TTP). 

Útoky nabrali na sile po zosadení premiéra Pakistanu Imrana Chána v apríli 2022. Jeho vláda sa pokúšala Taliban a TPP priviesť k mieru. Ešte počas pôsobenia sa rozpadlo, ale útoky boli miernejšie. 

Súčasný stav 

Televízna stanica Afganistanu TOLO news koncom minulého týždňa informovala, že ministerstvo obrany rozmiestňuje tanky a ťažké zbrane vo viacerých pohraničných oblastiach provincie Kunar, ktorá je tiež známa ako Durandova línia. Pakistan útoky v pohraničí odsúdil a nazval ich "zbabelým činom". Okrem toho priblížil, že cieľom nepriateľa nepriateľa (Talibanu) je destabilizovať hranicu a uľahčiť prienik terorizmu. 

"Pakistanské sily útok odrazili, pričom si uplatnili právo na sebaobranu. Útok len potvrdzuje dlhodobé tvrdenie Pakistanu, že vláda Talibanu aktívne napomáha teroristom," uviedla armádna spravodajská služba Inter-Services Public Relations (ISPR). 

Pakistanské zložky mali na krátku chvíľu oslabiť najmenej 21 afganských pozícií a ochromiť viacero "teroristických výcvikových táborov". 

Napätie sa stupňuje, spojenci žiadajú prerušenie bojov 

Centrum pre výskum bezpečnostné štúdie (CRSS) so sídlom V Islamabáde informoval, že len počas tohto roka zomrelo v stretoch medzi týmito bojovými frakciami 2 414 ľudí. Len minulý mesiac upozornilo, že pokiaľ bude súčasný stav pokračovať, rok 2025 by mohol byť jedným z najkrutejších  v dejinách Pakistanu. 

Napriek bojom sa podľa analytika Asifa Durraniho nechcú dostať bojujúce strany do stavu, že konflikt bude eskalovať. "Afganistan nemá v porovnaní s Pakistanom žiadne konvenčné vojenské kapacity," povedal. Obe krajiny majú navyše rovnakých spojencov ako Čínu, Rusko alebo Saudskú Arábiu. Rijád nalieha na obe strany, aby sa stiahli z boja. 

