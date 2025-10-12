Afganistan tvrdí, že jeho sily zabili 58 pakistanských vojakov

KÁBUL/ISLAMÁBÁD - Afganské sily počas operácií na hranici s Pakistanom v noci na dnes zabili 58 pakistanských vojakov, uviedol hovorca afganského vládnuceho hnutia Taliban Zabíhulláh Mudžáhid podľa agentúry AP. Išlo podľa neho o reakciu na opakované narúšanie afganskej územnej integrity a vzdušného priestoru zo strany Pakistanu. Napätie medzi týmito krajinami v posledných dňoch rastie.
Afganské úrady tento týždeň obvinili Pakistan z bombardovania Kábulu a trhu na východe krajiny. Islamabad sa však k zodpovednosti za tieto útoky neprihlásil. Dnes hovorca Talibanu povedal, že afganské sily obsadili 25 stanovíšť pakistanskej armády. O život pri tom prišlo 58 pakistanských vojakov a ďalších 30 utrpelo zranenia. AP píše, že Pakistan tieto straty zatiaľ nepotvrdil.
Afganská armáda varuje pred ďalšími útokmi
Afganské ministerstvo obrany dnes ráno oznámilo, že jeho jednotky pri pakistanských hraniciach podnikli úspešné odvetné operácie a varovalo, že ak bude susedná krajina ďalej narúšať územnú integritu Afganistanu, jeho armáda na to rázne zareaguje.
Pakistan po prestrelkách na hranici uzavrel dva veľké hraničné priechody Tórcham a Chaman a najmenej tri menšie priechody, píše agentúra Reuters.
Šaríf sľubuje silnú obranu Pakistanu
Pakistanský premiér Šahbáz Šaríf dnes Afganistanu odkázal, že "čo sa týka obrany Pakistanu, neexistuje žiadny kompromis a každá provokácia vyvolá silnú a efektívnu reakciu". Podľa agentúry AFP obvinil úrady ovládané Talibanom, že umožňujú aby "teroristické živly" využívali afganské územie.
Kábul odmieta obvinenia zo strany TTP
Afganské úrady podľa Islamabádu poskytujú útočisko členom zakázanej pakistanskej militantnej organizácie Tehríke Taliban Pakistan (TTP). Pakistan tejto skupine pripisuje zodpovednosť za útoky na svojom území. Kábul takéto obvinenia odmieta.
Nad eskaláciou napätia medzi Afganistanom a Pakistanom a jej možnými dopadmi na bezpečnosť a stabilitu celého regiónu vyjadrilo znepokojenie ministerstvo zahraničia Kataru. Obe strany vyzvalo, aby dali prednosť "dialógu, diplomacii a zdržanlivosti". Podobe sa vyjadrilo saudskoarabské ministerstvo zahraničia. Hranica medzi Pakistanom a Afganistanom, známa ako Durandova línia, meria 2611 kilometrov. Afganistan ju nikdy neuznal.