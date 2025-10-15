Po výbuchoch v Kábule hlásia päť mŕtvych a 35 zranených

KÁBUL - Najmenej päť ľudí zahynulo a ďalších 35 utrpelo zranenia v stredu počas výbuchov v afganskom hlavnom meste Kábul. Oznámil to Dejan Panic, koordinátor talianskej humanitárnej skupiny Emergency, ktorá prevádzkuje tamojšiu nemocnicu. Informuje o tom agentúra AFP.
Novinári AFP v stredu informovali o dvoch výbuchoch v afganskej metropole, ku ktorým podľa Panica došlo niekoľko kilometrov od nemocnice. „Dosiaľ priviezli 40 ľudí vrátane žien a detí,“ oznámil a dodal, že päť ľudí bolo mŕtvych už pri prevoze do nemocnice. Hovorca afganského vládnuceho hnutia Taliban Zabihulláh Mudžáhid uviedol, že vybuchol ropný tanker a generátor, čo spôsobilo požiare.
Pakistanský bezpečnostný zdroj v stredu oznámil, že Pakistan podnikol presné údery v Kábule. K explóziám v tomto meste došlo aj minulý štvrtok. Afganistan z minulotýždňových výbuchov obvinil práve susedný Pakistan. Od týchto výbuchov sa zintenzívnili násilnosti medzi týmito dvoma štátmi, ktoré v stredu oznámili 48-hodinové prímerie. Pohraničné strety si pritom na oboch stranách vyžiadali desiatky mŕtvych z radov vojakov i civilistov.