Žena priznala bizarný následok chudnutia: Ľudia jej dali za pravdu! Tento vedľajší efekt zaskočil aj lekárov

LONDÝN - Používateľka TikToku, Lauren vo svojom príspevku uviedla, že síce schudla, ale na krku spozorovala zmeny, ktoré ju veľmi nepotešili. Uviedla aj to, že nemá peniaze na operáciu a zaujímalo ju, či aj iní ľudia po schudnutí zaregistrovali na svojom tele niečo podobné.
Štyridsaťročnej Lauren z Veľkej Británie sa síce podarilo schudnúť a zmenil sa jej tvar postavy, ale chudnutie malo zároveň aj veľmi neočakávaný vplyv na jej krk. V príspevku na sociálnej sieti sa natočila v župane a otvorene hovorila o tom, aké zmeny na sebe zaregistrovala po strate niekoľkých kilogramov. „Viem, že to znie divne, ale všimla som si, že som schudla, nie veľa, nie tak, ako v dokumentárnych filmoch, ale trochu, a všimla som si, že mám vrásky na krku. Počas dňa sa mi vytvorí záhyb, takže tam mám kožný prebytok. Nebolo to v pláne na rok 2025, nebudem klamať.”
Zároveň priznala, že ju to nepotešilo. „Som z toho nadšená? Nie zvlášť. Nechápte ma zle, stále na to zabúdam, a potom sa na seba pozriem a poviem si: ‚Do čerta.‘“ Štyridsiatnička nevedela, ako bojovať s novým ochabnutým kožným záhybom, a zaujímalo ju, či má niekto podobnú skúsenosť. Žartovne sa spýtala: „Schudol niekto z vás a má teraz trochu voľnú kožu na krku? Ak je nás viac, mohli by sme z toho urobiť trend.“ Zároveň doplnila, že s jej „krčnou vagínou“ nemôže toho urobiť veľa, pretože nemá peniaze na plastickú operáciu, informuje na svojom webe The Sun.
Ukázalo sa, že týmto problémom trpia viacerí
Laurenin klip na TikToku, ktorý bol zverejnený pod používateľským menom @lauren1084_2.0, zjavne mnohých prekvapil, pretože rýchlo nazbieral 58 900 videní. Užívatelia sociálnych médií boli videom doslova nadšení a mnohí sa ponáhľali vyjadriť svoje nadšenie v komentároch. Jeden z nich napísal: „To je úžasné.“ Ďalší dodal: „Naozaj vás nevarujú pred skutočnými nebezpečenstvami dospelosti, že?“ Tretí komentoval: „Toto ma tak rozosmialo.“ Medzitým iní priznali, že aj oni majú „krčnú vagínu“.
Jedna žena uviedla: „Bože, áno, ja ju mám tiež. Teraz, keď má meno, cítim sa o niečo lepšie.“ Druhý sa pridal: „To je môj život. Hovoríš priamo ku mne!“ Zatiaľ čo iný priznal: „Mám to isté po tom, čo som schudol štyri kilá.“ Niektoré používateľky zverejnili svoje tipy a radili Lauren, ako bojovať s nežiaducou kožou na krku. „Vďaka bohu, že je čoraz chladnejšie a môžete nosiť šál,“ priznala sa jedna z nich. „Každý deň sa na pár minút pozrite hore, natiahnite pery a relaxujte.“ Ďalšia vtipne doplnila: „Skrátka si to prilepte za uši.“