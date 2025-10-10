Piatok10. október 2025, meniny má Slavomíra, zajtra Valentína

Žena priznala bizarný následok chudnutia: Ľudia jej dali za pravdu! Tento vedľajší efekt zaskočil aj lekárov

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
© Zoznam/gab © Zoznam/gab

LONDÝN - Používateľka TikToku, Lauren vo svojom príspevku uviedla, že síce schudla, ale na krku spozorovala zmeny, ktoré ju veľmi nepotešili. Uviedla aj to, že nemá peniaze na operáciu a zaujímalo ju, či aj iní ľudia po schudnutí zaregistrovali na svojom tele niečo podobné.

Štyridsaťročnej Lauren z Veľkej Británie sa síce podarilo schudnúť a zmenil sa jej tvar postavy, ale chudnutie malo zároveň aj veľmi neočakávaný vplyv na jej krk. V príspevku na sociálnej sieti sa natočila v župane a otvorene hovorila o tom, aké zmeny na sebe zaregistrovala po strate niekoľkých kilogramov. „Viem, že to znie divne, ale všimla som si, že som schudla, nie veľa, nie tak, ako v dokumentárnych filmoch, ale trochu, a všimla som si, že mám vrásky na krku. Počas dňa sa mi vytvorí záhyb, takže tam mám kožný prebytok. Nebolo to v pláne na rok 2025, nebudem klamať.”

Muž ignoroval príznaky celé roky, skončil s rakovinou v NAJHORŠOM štádiu! Trpíte nimi aj vy? Prečítajte si tiež

Muž ignoroval príznaky celé roky, skončil s rakovinou v NAJHORŠOM štádiu! Trpíte nimi aj vy?

Zároveň priznala, že ju to nepotešilo. „Som z toho nadšená? Nie zvlášť. Nechápte ma zle, stále na to zabúdam, a potom sa na seba pozriem a poviem si: ‚Do čerta.‘“ Štyridsiatnička nevedela, ako bojovať s novým ochabnutým kožným záhybom, a zaujímalo ju, či má niekto podobnú skúsenosť. Žartovne sa spýtala: „Schudol niekto z vás a má teraz trochu voľnú kožu na krku? Ak je nás viac, mohli by sme z toho urobiť trend.“ Zároveň doplnila, že s jej „krčnou vagínou“ nemôže toho urobiť veľa, pretože nemá peniaze na plastickú operáciu, informuje na svojom webe The Sun.  

Ukázalo sa, že týmto problémom trpia viacerí 

Laurenin klip na TikToku, ktorý bol zverejnený pod používateľským menom @lauren1084_2.0, zjavne mnohých prekvapil, pretože rýchlo nazbieral 58 900 videní. Užívatelia sociálnych médií boli videom doslova nadšení a mnohí sa ponáhľali vyjadriť svoje nadšenie v komentároch. Jeden z nich napísal: „To je úžasné.“ Ďalší dodal: „Naozaj vás nevarujú pred skutočnými nebezpečenstvami dospelosti, že?“ Tretí komentoval: „Toto ma tak rozosmialo.“ Medzitým iní priznali, že aj oni majú „krčnú vagínu“.

Nečakaný signál priberania: Lekár prezradil, kde sa objaví skôr než na bruchu! Tak toto miesto by ste určite netipovali Prečítajte si tiež

Nečakaný signál priberania: Lekár prezradil, kde sa objaví skôr než na bruchu! Tak toto miesto by ste určite netipovali

Jedna žena uviedla: „Bože, áno, ja ju mám tiež. Teraz, keď má meno, cítim sa o niečo lepšie.“ Druhý sa pridal: „To je môj život. Hovoríš priamo ku mne!“ Zatiaľ čo iný priznal: „Mám to isté po tom, čo som schudol štyri kilá.“ Niektoré používateľky zverejnili svoje tipy a radili Lauren, ako bojovať s nežiaducou kožou na krku. „Vďaka bohu, že je čoraz chladnejšie a môžete nosiť šál,“ priznala sa jedna z nich. „Každý deň sa na pár minút pozrite hore, natiahnite pery a relaxujte.“ Ďalšia vtipne doplnila: „Skrátka si to prilepte za uši.“

Viac o téme: ZmenyLekárChudnutieKrkOperácia
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

FOTO Muža pohryzol had do
Návšteva toalety sa premenila na HOROR! Muža pohryzol had do semenníkov: Krvavý boj v kúpeľni sa skončil smrťou
Zaujímavosti
Nový objav prepisuje to,
Nový objav prepisuje to, čo sme si mysleli o Mesiaci: V jeho vnútri sa skrýva niečo nečakané! TOTO nečakali ani vedci
Zaujímavosti
Mama otvorila list zo
Mama otvorila list zo školy a skoro spadla zo stoličky: To snáď nemyslia vážne! Za TOTO mám platiť?
Zaujímavosti
Zamilovaný pár to už
Zamilovaný pár to už nevydržal: Rozdali si to v hotelovom bazéne pred očami turistov a detí!
Zaujímavosti

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Orviská VYSMIALA Romanu Tabak: Takto sa zabávala na jej reportáži o ukradnutom bicykli!
Orviská VYSMIALA Romanu Tabak: Takto sa zabávala na jej reportáži o ukradnutom bicykli!
Prominenti
Slovensko pozná novú Miss Universe 2025: V súťaži zabodovala táto kráska!
Slovensko pozná novú Miss Universe 2025: V súťaži zabodovala táto kráska!
Prominenti
Architektonický skvost: Peking má už od 14. storočia medzi dvomi riekami centrálnu os s historickými budovami
Architektonický skvost: Peking má už od 14. storočia medzi dvomi riekami centrálnu os s historickými budovami
Cestovanie

Domáce správy

Martina Šimkovičová
Novým členom Rady STVR sa stal Juraj Štaffa: Vymenovala ho ministerka kultúry Martina Šimkovičová
Domáce
Slováci budú tráviť zimu
Slováci budú tráviť zimu pod palmami: Poznáme priemernú cenu zimnej dovolenky
dromedar.sk
Polícia upozorňuje vodičov: Pre
Polícia upozorňuje vodičov: Pre opravu diaľnice obmedzia dopravu medzi Ilavou a Belušou
Domáce
Vo Svite otvorili moderné zariadenie pre seniorov: Nový domov už našlo 40 klientov
Vo Svite otvorili moderné zariadenie pre seniorov: Nový domov už našlo 40 klientov
Poprad

Zahraničné

Peter Pellegrini
Slovensko musí byť súčasťou múru proti dronom, uviedol Pellegrini
Zahraničné
FOTO Filipíny zasiahli ďalšie silné
Filipíny zasiahli ďalšie silné otrasy: Varovanie pred cunami! Obyvateľov vyzývajú na evakuáciu
Zahraničné
Bart De Wever
Razia v európskej krajine: Polícia zadržala tri osoby! Plánovali teroristický útok na premiéra
Zahraničné
AKTUÁLNE Česko je v
AKTUÁLNE Česko je v pohotovosti! Nad vojenskými objektmi lietajú cudzie drony
Zahraničné

Prominenti

Gene Simmons
Strach o hudobnú legendu: Člen kapely KISS odpadol za volantom a havaroval, skončil v nemocnici!
Zahraniční prominenti
FOTO Alexandra Orviská sa dobre
Orviská VYSMIALA Romanu Tabak: Takto sa zabávala na jej reportáži o ukradnutom bicykli!
Domáci prominenti
Madelaine Petsch
Hollywoodska herečka nakrúcala na Slovensku: Strašidelné nemocnice a hororový zážitok s medveďmi!
Zahraniční prominenti
Viktoria Güllová, Miss Universe
Slovensko pozná novú Miss Universe 2025: V súťaži zabodovala táto kráska!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Žena priznala bizarný následok
Žena priznala bizarný následok chudnutia: Ľudia jej dali za pravdu! Tento vedľajší efekt zaskočil aj lekárov
Zaujímavosti
Najväčším neobývaným ostrovom sveta
Najväčším neobývaným ostrovom sveta je Devon: Podmienkami pripomína Mars
dromedar.sk
Mama otvorila list zo
Mama otvorila list zo školy a skoro spadla zo stoličky: To snáď nemyslia vážne! Za TOTO mám platiť?
Zaujímavosti
FOTO Muža pohryzol had do
Návšteva toalety sa premenila na HOROR! Muža pohryzol had do semenníkov: Krvavý boj v kúpeľni sa skončil smrťou
Zaujímavosti

Dobré správy

ADVERTORIÁL Frederika Ilečko
VIDEO Na veľkolepej šou nechýbali ani známe tváre: Nádherné, sú to totálni frajeri!
feminity.sk
Jeseň sa už tradične
Antibiotiká nemusia byť riešením pri bolestiach v hrdle: Čo účinne funguje na vírusy a baktérie?
Domáce
Sabina Boudová, marketingová riaditeľka
ROZHOVOR s marketingovou riaditeľkou NAY: Populárna značka má za sebou veľké zmeny!
hashtag.sk
Andrea prehovorila o probléme,
Andrea prehovorila o probléme, ktorý roky tajila: Prišla som o sebavedomie aj chuť do života, našťastie som našla riešenie
plnielanu.sk

Ekonomika

Chcete využiť štátnu daňovú amnestiu? Tu je postup, čo musíte urobiť!
Chcete využiť štátnu daňovú amnestiu? Tu je postup, čo musíte urobiť!
Osobné bankroty valcujú Slovákov: Smutný rekord zlomili seniorky!
Osobné bankroty valcujú Slovákov: Smutný rekord zlomili seniorky!
Autosalón v Nitre: Pozrite si veľkolepú show, medzi novinkami je aj
Autosalón v Nitre: Pozrite si veľkolepú show, medzi novinkami je aj "čínsky cybertruck" (foto)
Kam sa oplatí investovať a na čo si dať pozor? Tu sú príležitosti a riziká pre zvyšok tohto roka!
Kam sa oplatí investovať a na čo si dať pozor? Tu sú príležitosti a riziká pre zvyšok tohto roka!

Šport

Fantastický slovenský súboj: Mihalíková narazila na Šramkovú, úžasný zápas plný zvratov
Fantastický slovenský súboj: Mihalíková narazila na Šramkovú, úžasný zápas plný zvratov
WTA
Klobúk dolu, pani Trénerka: Natália Hejková prichádza s úžasným projektom pre talenty
Klobúk dolu, pani Trénerka: Natália Hejková prichádza s úžasným projektom pre talenty
Basketbal
VIDEO Cíger o divokej ére NHL: Keď som videl hráčov, čo do seba dávajú... Potom vás naháňali po ľade
VIDEO Cíger o divokej ére NHL: Keď som videl hráčov, čo do seba dávajú... Potom vás naháňali po ľade
Podcast Šampióni
Lamine Yamal dostal nečakanú podporu od Mbappého: Nechajte ho na pokoji, je to 18-ročné dieťa
Lamine Yamal dostal nečakanú podporu od Mbappého: Nechajte ho na pokoji, je to 18-ročné dieťa
La Liga

Auto-moto

Dongfeng to v Nitre rozbalil: Európska premiéra lacného zvýšeného kombi
Dongfeng to v Nitre rozbalil: Európska premiéra lacného zvýšeného kombi
Novinky
MEGA GALÉRIA z autosalónu v Nitre. Čína bojuje, ale Európa sa nevzdáva
MEGA GALÉRIA z autosalónu v Nitre. Čína bojuje, ale Európa sa nevzdáva
Novinky
Cupra opäť prichádza s fantastickým päťvalcom. VZ5 je späť
Cupra opäť prichádza s fantastickým päťvalcom. VZ5 je späť
Novinky
FOTO: Aston Martin DB12 S - viac výkonu, ostrejší model
FOTO: Aston Martin DB12 S - viac výkonu, ostrejší model
Novinky

Kariéra a motivácia

Zmena vo výplatách dôchodkov: Bez tohto dokladu môže byť problém
Zmena vo výplatách dôchodkov: Bez tohto dokladu môže byť problém
Domáce
Ste nonstop na mobile? Sociálne siete vám potichu kradnú život a ani si to neuvedomujete
Ste nonstop na mobile? Sociálne siete vám potichu kradnú život a ani si to neuvedomujete
Motivácia a inšpirácia
Vianočné brigády sú čoraz obľúbenejšie: Slovákov motivujú najmä mzdy a flexibilita
Vianočné brigády sú čoraz obľúbenejšie: Slovákov motivujú najmä mzdy a flexibilita
KarieraInfo.sk
Kariéra EXPO naplnila Starú tržnicu v Bratislave
Kariéra EXPO naplnila Starú tržnicu v Bratislave
Hľadám prácu

Varenie a recepty

13 výborných vidieckych jedál. Inšpirujte sa tradičnými receptami našich starých mám.
13 výborných vidieckych jedál. Inšpirujte sa tradičnými receptami našich starých mám.
Svieži jablkový vánok - fotopostup
Svieži jablkový vánok - fotopostup
Ako lúskať vlašské orechy a ako si uľahčiť prácu s tými staršími
Ako lúskať vlašské orechy a ako si uľahčiť prácu s tými staršími
Rady a tipy
Domáce žemľové knedle: Spoľahlivý recept zvládnu aj začiatočníci
Domáce žemľové knedle: Spoľahlivý recept zvládnu aj začiatočníci
Výber receptov

Technológie

POZOR! Desiatky routerov a ďalších zariadení populárnych medzi Slovákmi slúžia ako botnet RondoDox
POZOR! Desiatky routerov a ďalších zariadení populárnych medzi Slovákmi slúžia ako botnet RondoDox
Bezpečnosť
Plánuješ oddychový víkend? Netflix ti pomôže touto nádielkou filmov a seriálov
Plánuješ oddychový víkend? Netflix ti pomôže touto nádielkou filmov a seriálov
Filmy a seriály
Nový spyware ClayRat sa šíri cez obľúbenú platformu Slovákov. Ak infikuje tvoj mobil, bude v tvojom mene posielať podvodné SMS
Nový spyware ClayRat sa šíri cez obľúbenú platformu Slovákov. Ak infikuje tvoj mobil, bude v tvojom mene posielať podvodné SMS
Android
Táto nová funkcia od Samsungu ti môže zachrániť život. Nová technológia vie odhaliť zlyhanie srdca skôr, než ho pocítiš
Táto nová funkcia od Samsungu ti môže zachrániť život. Nová technológia vie odhaliť zlyhanie srdca skôr, než ho pocítiš
Samsung

Bývanie

Nepribudol ani meter, a aj tak je väčší! Stiesnený byt sa zmenil na lepší domov, zrušili len pár nepotrebných vecí
Nepribudol ani meter, a aj tak je väčší! Stiesnený byt sa zmenil na lepší domov, zrušili len pár nepotrebných vecí
6 tradičných odrôd hrušiek, ktoré sú najlepšie na jeseň a pestujú sa už po stáročia. Na Slovensku ich nájdete dodnes
6 tradičných odrôd hrušiek, ktoré sú najlepšie na jeseň a pestujú sa už po stáročia. Na Slovensku ich nájdete dodnes
Musíte sa dívať poriadne, aby ste chápali, čo vidíte. Atypický dom vám ukáže, čo znamená žiť v obklopení prírodou
Musíte sa dívať poriadne, aby ste chápali, čo vidíte. Atypický dom vám ukáže, čo znamená žiť v obklopení prírodou
Viacgeneračná rodina si vybrala život v krásnom lese. Najväčší poklad bývania objavíte až z druhej strany
Viacgeneračná rodina si vybrala život v krásnom lese. Najväčší poklad bývania objavíte až z druhej strany

Pre kutilov

Pec staval podľa návodu na internete, sám zvládol aj zelenú strechu. Martinovi dnes robí v záhrade radosť nádherný altánok
Pec staval podľa návodu na internete, sám zvládol aj zelenú strechu. Martinovi dnes robí v záhrade radosť nádherný altánok
Dvor a záhrada
Tajomstvá skúsených pestovateľov: Jablká a hrušky skladujte takto, vydržia vám mesiace (+ tipy na spracovanie)
Tajomstvá skúsených pestovateľov: Jablká a hrušky skladujte takto, vydržia vám mesiace (+ tipy na spracovanie)
Zelenina a ovocie
Ako premeniť obyčajný múr na pastvu pre oči? Tieto popínavé rastliny si zamilujete!
Ako premeniť obyčajný múr na pastvu pre oči? Tieto popínavé rastliny si zamilujete!
Okrasná záhrada
Čaká vás zatĺcť stovky klincov? Zahoďte kladivo, je tu niečo lepšie!
Čaká vás zatĺcť stovky klincov? Zahoďte kladivo, je tu niečo lepšie!
Náradie

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Kompatibilita podľa Venuše: Planéta, ktorá prezradí, kto je vašou osudovou láskou
Partnerské vzťahy
Kompatibilita podľa Venuše: Planéta, ktorá prezradí, kto je vašou osudovou láskou
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Bart De Wever
Zahraničné
Razia v európskej krajine: Polícia zadržala tri osoby! Plánovali teroristický útok na premiéra
AKTUÁLNE Česko je v
Zahraničné
AKTUÁLNE Česko je v pohotovosti! Nad vojenskými objektmi lietajú cudzie drony
Do politického ringu vstupuje
Domáce
Do politického ringu vstupuje ďalší hráč: Zoroslav Kollár odovzdal podpisy, z Práva na pravdu môže byť strana!
Donald Trump
Zahraničné
Biely dom je nespokojný: Nepáči sa mu, že Nobelovu cenu za mier nedostal Trump

Ďalšie zo Zoznamu