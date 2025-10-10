Piatok10. október 2025, meniny má Slavomíra, zajtra Valentína

Hrozivý nález po začiatku prímeria: Spod trosiek vytiahli viac ako 50 tiel!

GAZA - Záchranné zložky v Pásme Gazy v piatok po začiatku prímeria a stiahnutí izraelských jednotiek našli pod troskami viac ako 50 tiel, oznámil palestínsky úrad civilnej obrany. Informuje o tom agentúra AFP.

Predstaviteľ palestínskeho úradu spravovaného militantným hnutím Hamas uviedol, že po tom, čo začalo platiť prímerie a izraelské jednotky sa začali sťahovať na dohodnuté línie, objavili pod troskami zničených budov na celom území enklávy najmenej 55 tiel. Spomínaný predstaviteľ neobjasnil, kedy alebo ako títo ľudia zahynuli.

Podľa riaditeľa gazskej nemocnice Šifá Muhammada abú Sálmíju priviezli 33 tiel do nemocníc v meste Gaza, ktoré bolo v uplynulých týždňoch terčom izraelskej ofenzívy. Riaditeľ nemocnice tvrdí, že jedna z obetí zahynula v piatok pri izraelskej streľbe severne od mesta Gaza.

Izraelské jednotky sa po začiatku platnosti prímeria stiahli z častí Gazy a podľa armády zastavili útoky v rámci príprav na prepustenie rukojemníkov zadržiavaných Hamasom. Tých má hnutie prepustiť do 72 hodín po stiahnutí izraelských síl. Palestínska civilná ochrana potvrdila, že izraelské jednotky a obrnené vozidlá sa stiahli z pozícií v mestách Gaza a Chán Júnis.

