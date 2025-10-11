Odzbrojenie neprichádza do úvahy: Hamas odmieta túto časť Trumpovho plánu na ukončenie vojny v Pásme Gazy

GAZA - Odzbrojenie palestínskeho radikálneho hnutia Hamas, plánované ako súčasť plánu amerického prezidenta Donalda Trumpa na ukončenie vojny v Pásme Gazy, „neprichádza do úvahy“, povedal v sobotu pre agentúru AFP vysokopostavený predstaviteľ tohto palestínskeho islamistického hnutia.
„Navrhované odovzdanie zbraní neprichádza do úvahy a nie je predmetom rokovaní,“ povedal zdroj AFP pod podmienkou zachovania anonymity. Izrael a palestínske hnutie Hamas sa vo štvrtok v Egypte dohodli na prímerí, ktoré nadobudlo platnosť v piatok a ktoré predpokladá výmenu izraelských rukojemníkov zadržiavaných v Pásme Gazy za palestínskych väzňov v izraelských väzniciach. Táto výmena sa má uskutočniť do 72 hodín od skončenia odsunu izraelských jednotiek na vopred stanovené línie v Pásme Gazy. Túto fázu izraelská armáda ukončila v piatok popoludní.
Táto dohoda je založená na pláne na ukončenie dva roky trvajúcej vojny v palestínskej enkláve, ktorý koncom septembra zverejnil prezident Trump. Zdrojom nezhôd medzi Izraelom a Hamasom je druhá fáza tohto 20-bodového Trumpovho plánu: týka sa odzbrojenia islamistického hnutia, exilu jeho bojovníkov a pokračovania postupného sťahovania Izraela z Pásma Gazy.