Odzbrojenie neprichádza do úvahy: Hamas odmieta túto časť Trumpovho plánu na ukončenie vojny v Pásme Gazy

GAZA - Odzbrojenie palestínskeho radikálneho hnutia Hamas, plánované ako súčasť plánu amerického prezidenta Donalda Trumpa na ukončenie vojny v Pásme Gazy, „neprichádza do úvahy“, povedal v sobotu pre agentúru AFP vysokopostavený predstaviteľ tohto palestínskeho islamistického hnutia.

„Navrhované odovzdanie zbraní neprichádza do úvahy a nie je predmetom rokovaní,“ povedal zdroj AFP pod podmienkou zachovania anonymity. Izrael a palestínske hnutie Hamas sa vo štvrtok v Egypte dohodli na prímerí, ktoré nadobudlo platnosť v piatok a ktoré predpokladá výmenu izraelských rukojemníkov zadržiavaných v Pásme Gazy za palestínskych väzňov v izraelských väzniciach. Táto výmena sa má uskutočniť do 72 hodín od skončenia odsunu izraelských jednotiek na vopred stanovené línie v Pásme Gazy. Túto fázu izraelská armáda ukončila v piatok popoludní.

Táto dohoda je založená na pláne na ukončenie dva roky trvajúcej vojny v palestínskej enkláve, ktorý koncom septembra zverejnil prezident Trump. Zdrojom nezhôd medzi Izraelom a Hamasom je druhá fáza tohto 20-bodového Trumpovho plánu: týka sa odzbrojenia islamistického hnutia, exilu jeho bojovníkov a pokračovania postupného sťahovania Izraela z Pásma Gazy.

Policajti zachránili manželov aj ich psa z horiaceho domu
Policajti zachránili manželov aj ich psa z horiaceho domu
Správy
Budatínsky rínok ukončil sezónu
Budatínsky rínok ukončil sezónu
Správy
Tlačová konferencia strany Smer SSD: Závery rokovania
Tlačová konferencia strany Smer SSD: Závery rokovania
Správy

Kažimír nerozumie verejným útokom
Kažimír nerozumie verejným útokom zo strany premiéra: Kedysi mal guráž povedať mi veci do očí
Domáce
Rudolf Huliak
Rudolf Huliak chystá prevratný návrh: TAKTO chce vyriešiť rómsku problematiku
Domáce
Nočná dráma v Spišskej
Nočná dráma v Spišskej Novej Vsi: Policajti zachránili z horiaceho domu manželský pár aj ich psa
Domáce
TRAGICKÝ PÁD nového lietadla: Zahynul skúsený pilot Juraj (†30)! Záhadné okolnosti, TOTO nikto nechápe
TRAGICKÝ PÁD nového lietadla: Zahynul skúsený pilot Juraj (†30)! Záhadné okolnosti, TOTO nikto nechápe
Prievidza

OTRASNÉ činy vojenského pedagóga:
OTRASNÉ činy vojenského pedagóga: Do pitia pridal vysokoškoláčkam drogu, potom ich v byte surovo znásilnil
Zahraničné
Odzbrojenie neprichádza do úvahy:
Odzbrojenie neprichádza do úvahy: Hamas odmieta túto časť Trumpovho plánu na ukončenie vojny v Pásme Gazy
Zahraničné
Masívny presun väzňov: Izraelská
Masívny presun väzňov: Izraelská väzenská správa sa pripravuje na výmenu palestínskych väzňov za izraelských rukojemníkov
Zahraničné
Kamióny s potravinovou pomocou
Kamióny s potravinovou pomocou smerujú do bojmi zničenej palestínskej enklávy
Zahraničné

Josef Kůrka po tom,
Známy markizák bol ODSÚDENÝ za obťažovanie 14-ročného dievčaťa: Takýto je jeho TREST!
Domáci prominenti
FOTO 10. výročie známej značky
Evelyn ako školáčka: FOTO V spoločnosti v MINI sukni!
Domáci prominenti
Slávny spevák (59) žiari
Slávny spevák (59) žiari šťastím: Zásnuby s o 26 rokov mladšou internetovou hviezdou!
Zahraniční prominenti
Bičan sa chvastal priamo
Bičan sa chvastal priamo pred svojou mladou dcérou: Toto sú moje schopnosti balenia žien!
Domáci prominenti

Kombinujete zázvor s medom?
Kombinujete zázvor s medom? TOTO sú dôvody, prečo to NIE JE správne spojenie
vysetrenie.sk
Kňaz začal uprostred modlitby
Kňaz v Írsku spôsobil svadobčanom ŠOK: Uprostred modlitby zrazu prestal a spustil... Celý kostol onemel!
Zaujímavosti
Táto optická ilúzia vám
Táto optická ilúzia vám zamotá hlavu: Kengura v mori?! Austrálske video mätie internet, pravda vás prekvapí!
Zaujímavosti
Zážitok na nezaplatenie! Ubytovanie
Zážitok na nezaplatenie! Ubytovanie v jaskyni vám priblíži život našich predkov
dromedar.sk

ADVERTORIÁL Frederika Ilečko
VIDEO Na veľkolepej šou nechýbali ani známe tváre: Nádherné, sú to totálni frajeri!
feminity.sk
Jeseň sa už tradične
Antibiotiká nemusia byť riešením pri bolestiach v hrdle: Čo účinne funguje na vírusy a baktérie?
Domáce
Sabina Boudová, marketingová riaditeľka
ROZHOVOR s marketingovou riaditeľkou NAY: Populárna značka má za sebou veľké zmeny!
hashtag.sk
Andrea prehovorila o probléme,
Andrea prehovorila o probléme, ktorý roky tajila: Prišla som o sebavedomie aj chuť do života, našťastie som našla riešenie
plnielanu.sk

Koľko stoja pohreby vo svete? Rozdiely medzi krajinami sú obrovské! (prehľad)
Koľko stoja pohreby vo svete? Rozdiely medzi krajinami sú obrovské! (prehľad)
Kvíz pre fajnšmekrov: Spoznáte auto len podľa jedného detailu? Otestujte sa! (kvíz)
Kvíz pre fajnšmekrov: Spoznáte auto len podľa jedného detailu? Otestujte sa! (kvíz)
Trhy v panike: Trump sa vyhráža Číne rekordnými clami, zrušil stretnutie so Si Ťin-pchingom! Čo sa deje?
Trhy v panike: Trump sa vyhráža Číne rekordnými clami, zrušil stretnutie so Si Ťin-pchingom! Čo sa deje?
Chcete využiť štátnu daňovú amnestiu? Tu je postup, čo musíte urobiť!
Chcete využiť štátnu daňovú amnestiu? Tu je postup, čo musíte urobiť!

Dávid Hancko je dvojnásobný otec: Manželka Kristýna Plíšková porodila syna v Madride
Dávid Hancko je dvojnásobný otec: Manželka Kristýna Plíšková porodila syna v Madride
La Liga
Slovensko má majstra sveta! 14-ročný tínedžer prepísal dejiny v športe, ktorý by ste nečakali
Slovensko má majstra sveta! 14-ročný tínedžer prepísal dejiny v športe, ktorý by ste nečakali
Športová streľba
Absolútny šok v kvalifikácii MS: Európsky trpaslík sa postaral o prvotriednu senzáciu
Absolútny šok v kvalifikácii MS: Európsky trpaslík sa postaral o prvotriednu senzáciu
Kvalifikácia na MS vo futbale 2026
VIDEO Škriniar prehovoril o dôvode prehry, Dúbravka otvorene vysvetlil chybu pri góle
VIDEO Škriniar prehovoril o dôvode prehry, Dúbravka otvorene vysvetlil chybu pri góle
Kvalifikácia na MS vo futbale 2026

Dongfeng to v Nitre rozbalil: Európska premiéra lacného zvýšeného kombi
Dongfeng to v Nitre rozbalil: Európska premiéra lacného zvýšeného kombi
Novinky
MEGA GALÉRIA z autosalónu v Nitre. Čína bojuje, ale Európa sa nevzdáva
MEGA GALÉRIA z autosalónu v Nitre. Čína bojuje, ale Európa sa nevzdáva
Novinky
Cupra opäť prichádza s fantastickým päťvalcom. VZ5 je späť
Cupra opäť prichádza s fantastickým päťvalcom. VZ5 je späť
Novinky
FOTO: Aston Martin DB12 S - viac výkonu, ostrejší model
FOTO: Aston Martin DB12 S - viac výkonu, ostrejší model
Novinky

Starí rodičia (nie) sú superhrdinovia. Aj keď to tak často vyzerá
Starí rodičia (nie) sú superhrdinovia. Aj keď to tak často vyzerá
Motivácia a produktivita
Najčastejšou obeťou hekerov nie sú firmy, ale obyčajní ľudia
Najčastejšou obeťou hekerov nie sú firmy, ale obyčajní ľudia
Rady, tipy a triky
Nepanikárte, šetrite! 7 nenápadných trikov, ako si vytvoriť finančnú rezervu aj v ťažkých časoch
Nepanikárte, šetrite! 7 nenápadných trikov, ako si vytvoriť finančnú rezervu aj v ťažkých časoch
Rady, tipy a triky
Generačný mix na pracovisku: Ako premeniť rozdiely medzi generáciami na výhodu
Generačný mix na pracovisku: Ako premeniť rozdiely medzi generáciami na výhodu
Vzťahy na pracovisku

Neviete, čo s nazbieranými hubami? 10 spôsobov, ako ich využiť od omáčok až po hlavné jedlá.
Neviete, čo s nazbieranými hubami? 10 spôsobov, ako ich využiť od omáčok až po hlavné jedlá.
Orechy 12x inak: Zbierka najlepších orechových koláčov, ktoré sú ako stvorené na jeseň.
Orechy 12x inak: Zbierka najlepších orechových koláčov, ktoré sú ako stvorené na jeseň.
Krémová karfiolová polievka: recept na lahodnú jesennú polievku
Krémová karfiolová polievka: recept na lahodnú jesennú polievku
Krémové polievky
Ako nechať paradajky dozrieť: Trik záhradkárov funguje aj doma
Ako nechať paradajky dozrieť: Trik záhradkárov funguje aj doma
Rady a tipy

Asteroid 2025 TF presvišťal popri Zemi bližšie než ISS. Všimli sme si to, keď už bolo neskoro. Keby nás trafil, nedopadlo by to dobre
Asteroid 2025 TF presvišťal popri Zemi bližšie než ISS. Všimli sme si to, keď už bolo neskoro. Keby nás trafil, nedopadlo by to dobre
Vesmír
„Blížia sa,“ varujú vedci, že ničivé „supershear“ zemetrasenia môžu spustošiť časť Ameriky
„Blížia sa,“ varujú vedci, že ničivé „supershear“ zemetrasenia môžu spustošiť časť Ameriky
Veda a výskum
Lekári úspešne transplantovali prasaciu pečeň ľudskému pacientovi, fungovala takmer 200 dní
Lekári úspešne transplantovali prasaciu pečeň ľudskému pacientovi, fungovala takmer 200 dní
Správy
Planéta tmavne a nikto presne nevie prečo. Nové dáta NASA zaskočili aj klimatológov
Planéta tmavne a nikto presne nevie prečo. Nové dáta NASA zaskočili aj klimatológov
Veda a výskum

Stačí aj málo a celý priestor dokáže oživiť. Farba roka 2025 prináša pokoj a hrejivosť, takto ju využijete aj doma
Stačí aj málo a celý priestor dokáže oživiť. Farba roka 2025 prináša pokoj a hrejivosť, takto ju využijete aj doma
Nepribudol ani meter, a aj tak je väčší! Stiesnený byt sa zmenil na lepší domov, zrušili len pár nepotrebných vecí
Nepribudol ani meter, a aj tak je väčší! Stiesnený byt sa zmenil na lepší domov, zrušili len pár nepotrebných vecí
6 tradičných odrôd hrušiek, ktoré sú najlepšie na jeseň a pestujú sa už po stáročia. Na Slovensku ich nájdete dodnes
6 tradičných odrôd hrušiek, ktoré sú najlepšie na jeseň a pestujú sa už po stáročia. Na Slovensku ich nájdete dodnes
Musíte sa dívať poriadne, aby ste chápali, čo vidíte. Atypický dom vám ukáže, čo znamená žiť v obklopení prírodou
Musíte sa dívať poriadne, aby ste chápali, čo vidíte. Atypický dom vám ukáže, čo znamená žiť v obklopení prírodou

Akú zeleninu ešte môžete vysadiť v októbri? Nielen cibuľu a cesnak, ale aj tieto obľúbené ozimné druhy
Akú zeleninu ešte môžete vysadiť v októbri? Nielen cibuľu a cesnak, ale aj tieto obľúbené ozimné druhy
Zelenina a ovocie
Pec staval podľa návodu na internete, sám zvládol aj zelenú strechu. Martinovi dnes robí v záhrade radosť nádherný altánok
Pec staval podľa návodu na internete, sám zvládol aj zelenú strechu. Martinovi dnes robí v záhrade radosť nádherný altánok
Dvor a záhrada
Tajomstvá skúsených pestovateľov: Jablká a hrušky skladujte takto, vydržia vám mesiace (+ tipy na spracovanie)
Tajomstvá skúsených pestovateľov: Jablká a hrušky skladujte takto, vydržia vám mesiace (+ tipy na spracovanie)
Zelenina a ovocie
Ako premeniť obyčajný múr na pastvu pre oči? Tieto popínavé rastliny si zamilujete!
Ako premeniť obyčajný múr na pastvu pre oči? Tieto popínavé rastliny si zamilujete!
Okrasná záhrada

Títo muži sa nikdy nevzdávajú: Ak ich máte po svojom boku je isté, že vás čaká rozprávkový život
Partnerské vzťahy
Títo muži sa nikdy nevzdávajú: Ak ich máte po svojom boku je isté, že vás čaká rozprávkový život
