Izraelské sily dokončili prvú fázu stiahnutia z Pásma Gazy, Witkoff

WASHINGTON/GAZA - Izraelské sily dokončili prvú fázu svojho stiahnutia z Pásma Gazy, oznámil v piatok osobitný vyslanec USA pre Blízky východ Steve Witkoff. Dodal, že sa začalo 72-hodinové obdobie, počas ktorého má palestínske militantné hnutie Hamas prepustiť izraelských rukojemníkov. Informuje o tom agentúra AFP a AP.
Centrálne velenie USA podľa Witkoffa potvrdilo, že izraelské ozbrojené sily dokončili stiahnutie k stanovenej žltej línii o 12.00 h miestneho času (11.00 h SELČ). „Začalo sa 72-hodinové obdobie na prepustenie rukojemníkov,“ napísal Witkoff na sieti X.
Hamas má odovzdať všetkých zostávajúcich rukojemníkov
V Pásme Gazy začala v piatok o 11.00 h SELČ platiť dohoda o prímerí, v rámci ktorej sa izraelské jednotky majú stiahnuť na dohodnutú líniu. Ide o ich čiastočný presun, po ktorom Izrael bude mať kontrolu nad asi polovicou územia Pásma Gazy, väčšinou mimo mestských oblastí. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu krátko po začiatku platnosti prímeria vyhlásil, že izraelské sily zostanú v palestínskej enkláve, kým sa Hamas neodzbrojí. Hamas má v nasledujúcich dňoch odovzdať Izraelu všetkých zostávajúcich rukojemníkov, ktorých uniesol počas útoku na Izrael zo 7. októbra 2023. Tých je podľa Izraela v Gaze stále 48, pričom 20 z nich je nažive.
Izrael následne prepustí väznených Palestínčanov. Spravodajský portál The Times of Israel (TOI) informoval, že Izrael zverejnil zoznam 250 Palestínčanov odsúdených na doživotné tresty, ktorých prepustí. Zo spomínaných 250 Palestínčanov prepustia 15 do východného Jeruzalema, 100 na Západný breh Jordánu a 135 deportujú. V piatok ráno podľa TOI došlo k posledným zmenám týkajúcich sa tohto zoznamu po tom, čo vyjednávači súhlasili s výmenou 11 väzňov napojených na Fatah za väzňov napojených na Hamas.
Hamas žiadal prepustenie väzneného lídra
Hamas žiadal prepustenie väzneného lídra hnutia Fatah Marwána Barghútího, jeho meno však na zozname nie je. Izrael považuje Barghútího za teroristu a obvinil ho za jeho rolu pri druhej intifáde – povstaní proti Izraelu, ktoré sa začalo v roku 2000 a trvalo päť rokov. Na zozname nie sú ani vodca Ľudového frontu za oslobodenie Palestíny Ahmad Saadat či vysokopostavení predstavitelia Hamasu. Naopak, nachádza sa na ňom napríklad predstaviteľ organizácie Palestínsky islamský džihád.
Izrael prepustí do Gazy alebo vyhostí do zahraničia aj ďalších 1700 Palestínčanov, ktorých izraelské sily zadržali po útoku Hamasu na Izrael z októbra 2023, ale do tohto útoku neboli zapojení. Palestínčanov z izraelských väzníc prepustia po spomínanom 72-hodinovom období, teda potom, čo Hamas odovzdá všetkých rukojemníkov - živých i mŕtvych.