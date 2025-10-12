Nedeľa12. október 2025, meniny má Maximilián, Maxim, Max, zajtra Koloman

Desivé slová z Moskvy: VIDEO Chcem vidieť horieť Západ! Hlavne TENTO satanský ostrov

Ruský propagandista Vladimir Solovjov
Ruský propagandista Vladimir Solovjov (Zdroj: YouTube/Russian Media Monitor)
© Zoznam/ © Zoznam/

MOSKVA - Ruský moderátor Wladimir Solovjov vo vysielaní štátnej televízie vyzval na útoky proti „satanskej“ Británii. Zúrivo reagoval na vymenovanie prvej ženy do čela anglikánskej cirkvi. Video z jeho relácie zverejnil kanál Russian Media Monitor.

Rétorika v ruskej televízii sa vyhrocuje

V Rusku opäť zazneli extrémne výzvy namierené proti Západu. V relácii štátnej televízie známy propagandista Wladimir Solovjov otvorene hovoril o potrebe „spáliť“ Britániu a tvrdo zaútočiť na západné krajiny.

Impulzom pre jeho tirádu bolo rozhodnutie anglikánskej cirkvi, ktorá po prvý raz v histórii vymenovala ženu – Sarah Mullally – do funkcie arcibiskupky z Canterbury. Tento krok vyvolal v niektorých ruských médiách pobúrenie a Solovjov ho označil za dôkaz „morálneho úpadku“ Západu.

„Satanská“ Británia ako cieľ ruských útokov

Solovjov počas vysielania vyhlásil, že „nastal čas“ potrestať Britániu, ktorú nazval „satanským ostrovom“. Jeho výzvy sprevádzali emotívne výlevy a súhlasné prikyvovanie hostí v štúdiu.

Podľa záberov zverejnených kanálom Russian Media Monitor podporil Solovjovovu rétoriku aj vojenský analytik Evgenij Buzhinskij, ktorý vyhlásil: „Prečo by sme mali útočiť na malé pobaltské krajiny? Treba zasiahnuť tie, ktoré proti Rusku skutočne stoja.“

Solovjov s ním súhlasil a dodal, že útoky by mali smerovať proti „krajine, ktorá hrá v konfrontácii s Ruskom významnú úlohu“.

Reakcia na zbrane pre Ukrajinu

Ďalšou zámienkou pre Solovjovovu výbušnú rétoriku sa stala informácia, že Spojené štáty plánujú dodať Ukrajine rakety s dlhým doletom typu Tomahawk. Podľa moderátora to ukazuje, že „Amerika už nie je ochranca Európy“ a že Rusko musí „zasiahnuť skôr, ako bude neskoro“.

Tento typ vyjadrení zapadá do širšieho trendu ruskej propagandy, ktorá sa snaží udržiavať obraz Západu ako agresora a ospravedlniť vlastnú vojenskú expanziu.

Ruská propaganda pritvrdzuje tón

Solovjov, dlhodobo považovaný za jeden z najhlasnejších hlasov Kremľa, v minulosti viackrát obhajoval použitie jadrových zbraní či útoky na západné mestá. Jeho posledné výroky tak zapadajú do línie rastúcej radikalizácie verejnej diskusie v Rusku.

Video z jeho relácie sa objavilo na kanáli Russian Media Monitor, ktorý pravidelne sleduje obsah ruských štátnych médií a prekladá ich pre zahraničné publikum.

Viac o téme: RuskoVeľká BritániaZápadVladimir SolovjovPropagandista
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Sergej Karaganov
Desivé slová ruského profesora: Vyzýva Putina k TOMUTO činu! To by bol koniec
Zahraničné
Propagandista Kremľa Vladimir Solovjov
Putinov priateľ šokoval: USA sa pripoja k Rusku! Spoločne budeme bojovať proti Európe
Zahraničné
Vladimir Solovjov sa v
Desivé vyhlásenia v ruskej televízii: Jadrový úder proti Francúzsku a Poľsku! A ešte jednu krajinu
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Škoda Fabia 130
Škoda Fabia 130
Auto-Moto
Na mieste požiaru panelového domu v Ružinove zasahujú hasiči
Na mieste požiaru panelového domu v Ružinove zasahujú hasiči
Správy
Požiar panelového domu v Ružinove
Požiar panelového domu v Ružinove
Správy

Domáce správy

AKTUÁLNE Požiar v Ružinove
AKTUÁLNE Požiar v Ružinove si podľa starostu vyžiadal jednu obeť: Plamene zachvátili panelák
Domáce
ADVERTORIÁL Frederika Ilečko
VIDEO Na veľkolepej šou nechýbali ani známe tváre: Nádherné, sú to totálni frajeri!
feminity.sk
Tragédia vo Vysokých Tatrách:
Tragédia vo Vysokých Tatrách: Poľská turistka (†45) neprežila 300-metrový pád
Domáce
Prezident Pellegrini otvorene: Predčasné voľby by Slovensku uškodili, vláda chce dovládnuť do konca
Prezident Pellegrini otvorene: Predčasné voľby by Slovensku uškodili, vláda chce dovládnuť do konca
Bratislava

Zahraničné

Ruský propagandista Vladimir Solovjov
Desivé slová z Moskvy: VIDEO Chcem vidieť horieť Západ! Hlavne TENTO satanský ostrov
Zahraničné
Mier na dosah? Garanti
Mier na dosah? Garanti prímeria v Gaze podpíšu dokument, ktorý zaručí jeho dodržiavanie
Zahraničné
AKTUALIZOVANÉ Izrael nebude zastúpený na
Izrael nebude zastúpený na summite v Egypte: Palestínsku samosprávu nepozvali
Zahraničné
Búrka Alice spôsobila záplavy
Búrka Alice spôsobila záplavy na španielskych ostrovoch Ibiza a Malorka
Zahraničné

Prominenti

Premiéra filmu Franz. Na
Juraj Loj po hraní vo filmoch okúsil zábavné programy a priznal: Človek si nevie predstaviť...
Domáci prominenti
Billie Eilish
Dráma na koncerte hviezdnej speváčky: Nepochopiteľné správanie fanúšikov, tvrdý zásah ochranky!
Zahraniční prominenti
Sestra Katky Koščovej funguje
Sestra Katky Koščovej funguje v novom programe! Aký majú vzťah? Ich podoba to nezachráni...
Domáci prominenti
FOTO ZNECHUTENÁ Silvia Kucherenko: Toto
ZNECHUTENÁ Silvia Kucherenko: Toto sú pre vás VZORY? Veď to zvládne aj ANALFABET!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Tak takýto dôvod rozchodu
Tak takýto dôvod rozchodu ste určite nepočuli: Utieranie zadku po toalete bolo poslednou kvapkou!
Zaujímavosti
KVÍZ o ľudskom tele
KVÍZ o ľudskom tele z učebnice pre tretiakov: Zvládnete školácke učivo prírodovedy?
vysetrenie.sk
Muž uchoval McDonald’s burger
Muž uchoval McDonald’s burger skoro tri desaťročia: Výsledok je absolútne šokujúci! Žiadna pleseň a tá veľkosť
Zaujímavosti
Ilustračná foto
Učiteľky denne čelia lavíne detských výhovoriek: Tak TAKÚTO ste ešte nepočuli! Internet sa nevie prestať smiať
Zaujímavosti

Dobré správy

ADVERTORIÁL Frederika Ilečko
VIDEO Na veľkolepej šou nechýbali ani známe tváre: Nádherné, sú to totálni frajeri!
feminity.sk
Jeseň sa už tradične
Antibiotiká nemusia byť riešením pri bolestiach v hrdle: Čo účinne funguje na vírusy a baktérie?
Domáce
Sabina Boudová, marketingová riaditeľka
ROZHOVOR s marketingovou riaditeľkou NAY: Populárna značka má za sebou veľké zmeny!
hashtag.sk
Andrea prehovorila o probléme,
Andrea prehovorila o probléme, ktorý roky tajila: Prišla som o sebavedomie aj chuť do života, našťastie som našla riešenie
plnielanu.sk

Ekonomika

Ako sú na tom hypotéky v Európe? Tieto krajiny mali najnižšie a najvyššie úroky!
Ako sú na tom hypotéky v Európe? Tieto krajiny mali najnižšie a najvyššie úroky!
Top 10 najbizarnejších daní v dejinách: Zaviedli by ste niečo z toho na Slovensku?
Top 10 najbizarnejších daní v dejinách: Zaviedli by ste niečo z toho na Slovensku?
Kvíz pre fajnšmekrov: Spoznáte auto len podľa jedného detailu? Otestujte sa! (kvíz)
Kvíz pre fajnšmekrov: Spoznáte auto len podľa jedného detailu? Otestujte sa! (kvíz)
Koľko stoja pohreby vo svete? Rozdiely medzi krajinami sú obrovské! (prehľad)
Koľko stoja pohreby vo svete? Rozdiely medzi krajinami sú obrovské! (prehľad)

Šport

Tvrdá facka pre futbalové Česko: Naši susedia šokujúco padli na Faerských ostrovoch!
Tvrdá facka pre futbalové Česko: Naši susedia šokujúco padli na Faerských ostrovoch!
Kvalifikácia na MS vo futbale 2026
VIDEO Calzona pred Luxemburskom dvíha varovný prst: Urobili veľké investície do mládeže aj rozvoja
VIDEO Calzona pred Luxemburskom dvíha varovný prst: Urobili veľké investície do mládeže aj rozvoja
Kvalifikácia na MS vo futbale 2026
Šokujúca správa z Barcelony: Kanonier Lewandowski od katalánskeho giganta novú zmluvu nedostane
Šokujúca správa z Barcelony: Kanonier Lewandowski od katalánskeho giganta novú zmluvu nedostane
La Liga
Skvelá správa pre Slovensko: Dávid Hancko posilnil reprezentáciu pred Luxemburskom
Skvelá správa pre Slovensko: Dávid Hancko posilnil reprezentáciu pred Luxemburskom
Kvalifikácia na MS vo futbale 2026

Auto-moto

Najväčšia hviezda autosalónu v Nitre? Toto by mohla byť ona
Najväčšia hviezda autosalónu v Nitre? Toto by mohla byť ona
Novinky
Dongfeng to v Nitre rozbalil: Európska premiéra lacného zvýšeného kombi
Dongfeng to v Nitre rozbalil: Európska premiéra lacného zvýšeného kombi
Novinky
MEGA GALÉRIA z autosalónu v Nitre. Čína bojuje, ale Európa sa nevzdáva
MEGA GALÉRIA z autosalónu v Nitre. Čína bojuje, ale Európa sa nevzdáva
Novinky
Cupra opäť prichádza s fantastickým päťvalcom. VZ5 je späť
Cupra opäť prichádza s fantastickým päťvalcom. VZ5 je späť
Novinky

Kariéra a motivácia

Žijete od výplaty k výplate? Tieto tipy vám pomôžu zarobiť si peniaze navyše aj popri práci
Žijete od výplaty k výplate? Tieto tipy vám pomôžu zarobiť si peniaze navyše aj popri práci
Rady, tipy a triky
Chceli by ste zarábať 8 500 eur mesačne? Táto firma práve hľadá zamestnancov
Chceli by ste zarábať 8 500 eur mesačne? Táto firma práve hľadá zamestnancov
Zaujímavé pracovné ponuky
Zvažujete zmenu kariéry? Rekvalifikácia môže byť vaša druhá šanca na lepší život aj plat
Zvažujete zmenu kariéry? Rekvalifikácia môže byť vaša druhá šanca na lepší život aj plat
Motivácia a inšpirácia
Starí rodičia (nie) sú superhrdinovia. Aj keď to tak často vyzerá
Starí rodičia (nie) sú superhrdinovia. Aj keď to tak často vyzerá
Motivácia a produktivita

Varenie a recepty

Neviete, čo s nazbieranými hubami? 10 spôsobov, ako ich využiť od omáčok až po hlavné jedlá.
Neviete, čo s nazbieranými hubami? 10 spôsobov, ako ich využiť od omáčok až po hlavné jedlá.
Orechy 12x inak: Zbierka najlepších orechových koláčov, ktoré sú ako stvorené na jeseň.
Orechy 12x inak: Zbierka najlepších orechových koláčov, ktoré sú ako stvorené na jeseň.
Ako dlho variť čerstvú fazuľu: Uvarte ju presne, bude krásne mäkká
Ako dlho variť čerstvú fazuľu: Uvarte ju presne, bude krásne mäkká
Rady a tipy
Krémová karfiolová polievka: recept na lahodnú jesennú polievku
Krémová karfiolová polievka: recept na lahodnú jesennú polievku
Krémové polievky

Technológie

Vedci vytvorili prelomový „dúhový laser“ na jednom čipe. Objav nám môže priniesť rýchlejší internet aj AI
Vedci vytvorili prelomový „dúhový laser“ na jednom čipe. Objav nám môže priniesť rýchlejší internet aj AI
Technológie
Táto bežná potravina, ktorú máš určite doma, pomáha telu ničiť rakovinové bunky, hlásia vedci
Táto bežná potravina, ktorú máš určite doma, pomáha telu ničiť rakovinové bunky, hlásia vedci
Veda a výskum
Tvoj Android si pamätá každú stránku, ktorú si kedy navštívil. Tento jednoduchý trik ho okamžite vyčistí
Tvoj Android si pamätá každú stránku, ktorú si kedy navštívil. Tento jednoduchý trik ho okamžite vyčistí
Android
Čo by sa stalo, keby Mesiac zmizol? Bez neho by sme možno ani neexistovali
Čo by sa stalo, keby Mesiac zmizol? Bez neho by sme možno ani neexistovali
Vesmír

Bývanie

Ak ceny nehnuteľností rastú, kúpa bytu môže byť výhodná, radí architektka. Kedy je však lepšie ísť do prenájmu?
Ak ceny nehnuteľností rastú, kúpa bytu môže byť výhodná, radí architektka. Kedy je však lepšie ísť do prenájmu?
Stačí aj málo a celý priestor dokáže oživiť. Farba roka 2025 prináša pokoj a hrejivosť, takto ju využijete aj doma
Stačí aj málo a celý priestor dokáže oživiť. Farba roka 2025 prináša pokoj a hrejivosť, takto ju využijete aj doma
Nepribudol ani meter, a aj tak je väčší! Stiesnený byt sa zmenil na lepší domov, zrušili len pár nepotrebných vecí
Nepribudol ani meter, a aj tak je väčší! Stiesnený byt sa zmenil na lepší domov, zrušili len pár nepotrebných vecí
6 tradičných odrôd hrušiek, ktoré sú najlepšie na jeseň a pestujú sa už po stáročia. Na Slovensku ich nájdete dodnes
6 tradičných odrôd hrušiek, ktoré sú najlepšie na jeseň a pestujú sa už po stáročia. Na Slovensku ich nájdete dodnes

Pre kutilov

Až tretina rodinných domov na Slovensku potrebuje renováciu. Čo bude s dotáciami na obnovu?
Až tretina rodinných domov na Slovensku potrebuje renováciu. Čo bude s dotáciami na obnovu?
Aktuality
Akú zeleninu ešte môžete vysadiť v októbri? Nielen cibuľu a cesnak, ale aj tieto obľúbené ozimné druhy
Akú zeleninu ešte môžete vysadiť v októbri? Nielen cibuľu a cesnak, ale aj tieto obľúbené ozimné druhy
Zelenina a ovocie
Pec staval podľa návodu na internete, sám zvládol aj zelenú strechu. Martinovi dnes robí v záhrade radosť nádherný altánok
Pec staval podľa návodu na internete, sám zvládol aj zelenú strechu. Martinovi dnes robí v záhrade radosť nádherný altánok
Dvor a záhrada
Tajomstvá skúsených pestovateľov: Jablká a hrušky skladujte takto, vydržia vám mesiace (+ tipy na spracovanie)
Tajomstvá skúsených pestovateľov: Jablká a hrušky skladujte takto, vydržia vám mesiace (+ tipy na spracovanie)
Zelenina a ovocie

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Našla som na zemi v aute ženskú spodnú bielizeň, nebola však moja: Podozrievala som manžela, všetko bolo nakoniec inak
Sex a vzťahy
Našla som na zemi v aute ženskú spodnú bielizeň, nebola však moja: Podozrievala som manžela, všetko bolo nakoniec inak
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
AKTUÁLNE Požiar v Ružinove
Domáce
AKTUÁLNE Požiar v Ružinove si podľa starostu vyžiadal jednu obeť: Plamene zachvátili panelák
Ruský propagandista Vladimir Solovjov
Zahraničné
Desivé slová z Moskvy: VIDEO Chcem vidieť horieť Západ! Hlavne TENTO satanský ostrov
Robert F. Kennedy mladší.
Zahraničné
Kennedy opäť šokoval: Obriezka môže súvisieť s autizmom! TAKTO svoje tvrdenie zdôvodňuje
Napätie na hranici: Ozbrojení
Zahraničné
Napätie na hranici: Ozbrojení Rusi blokovali cestu Estóncom! Prechod museli uzavrieť

Ďalšie zo Zoznamu