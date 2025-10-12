Desivé slová z Moskvy: VIDEO Chcem vidieť horieť Západ! Hlavne TENTO satanský ostrov

MOSKVA - Ruský moderátor Wladimir Solovjov vo vysielaní štátnej televízie vyzval na útoky proti „satanskej“ Británii. Zúrivo reagoval na vymenovanie prvej ženy do čela anglikánskej cirkvi. Video z jeho relácie zverejnil kanál Russian Media Monitor.
Rétorika v ruskej televízii sa vyhrocuje
V Rusku opäť zazneli extrémne výzvy namierené proti Západu. V relácii štátnej televízie známy propagandista Wladimir Solovjov otvorene hovoril o potrebe „spáliť“ Britániu a tvrdo zaútočiť na západné krajiny.
Impulzom pre jeho tirádu bolo rozhodnutie anglikánskej cirkvi, ktorá po prvý raz v histórii vymenovala ženu – Sarah Mullally – do funkcie arcibiskupky z Canterbury. Tento krok vyvolal v niektorých ruských médiách pobúrenie a Solovjov ho označil za dôkaz „morálneho úpadku“ Západu.
„Satanská“ Británia ako cieľ ruských útokov
Solovjov počas vysielania vyhlásil, že „nastal čas“ potrestať Britániu, ktorú nazval „satanským ostrovom“. Jeho výzvy sprevádzali emotívne výlevy a súhlasné prikyvovanie hostí v štúdiu.
Podľa záberov zverejnených kanálom Russian Media Monitor podporil Solovjovovu rétoriku aj vojenský analytik Evgenij Buzhinskij, ktorý vyhlásil: „Prečo by sme mali útočiť na malé pobaltské krajiny? Treba zasiahnuť tie, ktoré proti Rusku skutočne stoja.“
Solovjov s ním súhlasil a dodal, že útoky by mali smerovať proti „krajine, ktorá hrá v konfrontácii s Ruskom významnú úlohu“.
Reakcia na zbrane pre Ukrajinu
Ďalšou zámienkou pre Solovjovovu výbušnú rétoriku sa stala informácia, že Spojené štáty plánujú dodať Ukrajine rakety s dlhým doletom typu Tomahawk. Podľa moderátora to ukazuje, že „Amerika už nie je ochranca Európy“ a že Rusko musí „zasiahnuť skôr, ako bude neskoro“.
Tento typ vyjadrení zapadá do širšieho trendu ruskej propagandy, ktorá sa snaží udržiavať obraz Západu ako agresora a ospravedlniť vlastnú vojenskú expanziu.
Ruská propaganda pritvrdzuje tón
Solovjov, dlhodobo považovaný za jeden z najhlasnejších hlasov Kremľa, v minulosti viackrát obhajoval použitie jadrových zbraní či útoky na západné mestá. Jeho posledné výroky tak zapadajú do línie rastúcej radikalizácie verejnej diskusie v Rusku.
Video z jeho relácie sa objavilo na kanáli Russian Media Monitor, ktorý pravidelne sleduje obsah ruských štátnych médií a prekladá ich pre zahraničné publikum.