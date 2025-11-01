Hrozivé vyhlásenie ministra: Ak Putin zaútočí, NATO vymaže Moskvu z mapy! TAKTO zareagoval Medvedev

BRUSEL - Belgický šéf rezortu obrany vyslovil drsnú hrozbu voči Moskve, vyzýva na posilnenie zbrojenia a upozorňuje na nebezpečenstvo podceňovania Ruska. Čo mu prekáža v súčasnej politike — a prečo to rozohnilo veľvyslanectvo?
Ostré varovanie a tvrdé slová
Theo Francken, belgický minister obrany, v nedávnom rozhovore otvorene prehlásil, že ak by ruský prezident Vladimir Putin nasadil zbrane proti členom NATO, odpoveď by bola likvidačná — podľa neho by aliancia dokázala „zmazať“ Moskvu z povrchu zeme. Francken pritom vyzval Západ, aby prestal otáľať s dodávkami zbraní, ktoré by podľa neho mohli konflikt skrátiť.
Prečo podľa neho Západ predlžuje vojnu
Podľa Franckena sa vojna na Ukrajine ťahá aj preto, že západné krajiny dlho váhali s poskytnutím zbraní schopných zasiahnuť ruské územie — v obave z reakcie Moskvy. Tento postoj podľa ministra podľa neho umožnil Rusku získať čas a predĺžiť boje.
Hrozby, ktoré Moskva údajne zvažuje
Francken neobchádza ani tému jadrových zbraní: tvrdí, že Putin si je vedomý následkov a že použitie jadrového arzenálu by v konečnom dôsledku znamenalo zničenie veľkých ruských centier. Zároveň varoval pred nejadrovými údermi — podľa neho by aj takéto útoky zasiahli „srdce NATO“ a spustili drsnú odvetu.
Silná ruská armáda a výrobné kapacity
Minister upozornil na ruské vojenské schopnosti a bojaschopnú mentalitu, ktorú považuje za vážny faktor. Zdôraznil tiež, že Rusko vyrába oveľa viac munície než členské krajiny Aliancie, čo v jeho očiach zvyšuje potrebu rýchlejšieho a výraznejšieho zbrojenia zo strany Európy.
Strategické riešenia: armáda alebo sankcie?
Francken tvrdí, že bez masívneho nasadenia európskych síl nebude možné Rusko vojensky poraziť — a preto podľa neho zostáva realistickejšia cesta ekonomického oslabenia Moskvy. Sám vidí kombináciu zbrojenia a tvrdých ekonomických opatrení ako nevyhnutnú ochranu pred ďalším postupom Ruska.
Hrozba pre pobaltské štáty a „zelení mužíčkovia“
Minister zároveň predpokladá, že priestor priestorné priame útoky na pobaltské štáty nie sú pravdepodobné vzhľadom na ich členstvo v NATO. Namiesto toho podľa neho hrozí skôr operačné zapojenie neoznačených jednotiek — tzv. „zelených mužíčkov“ — s cieľom anektovať časti Estónska, Lotyšska alebo Litvy, podobne ako to bolo v Donbase.
Medvedev sa belgickému ministrovi vyhrážal jadrovým dronom
Dmitrij Medvedev, bývalý ruský prezident a teraz podpredseda Bezpečnostnej rady Ruska, adresoval brutálnu hrozbu Belgicku. Tvrdí, že Moskva by naň mohla vyslať jadrový podvodný dron Poseidon — reakcia na varovanie belgického ministra obrany o možnom vymazaní Moskvy v prípade nukleárneho útoku.
Hrozby po vzájomných vyhláseniach
Medvedev sa vrátil k napätiu, ktoré rozpútali slová šéfa belgického rezortu obrany Thea Franckena, podľa ktorého by NATO „zmazalo Moskvu z mapy“, ak by Rusko použilo jadrové zbrane. Niekdajší prezident a súčasný kľúčový člen Putinovho bezpečnostného aparátu na to reagoval svojím typickým, čoraz radikálnejším štýlom.
Poseidon ako „zbraň konca dní“
Na platforme X Medvedev oznámil úspešný test ruského podmorského dronu Poseidon, ktorý poháňa jadrový reaktor a má slúžiť ako nosič jadrovej munície. Tvrdí, že tento systém je schopný zasiahnuť ciele ďaleko za ruskými hranicami a označil ho za „skutočnú zbraň súdneho dňa“.
„Gratulujem ruským priateľom — a najmä tomu imbecilnému belgickému ministrovi obrany — k úspešnému testu podvodného dronu Poseidon,“ napísal Medvedev. Dodal, že na rozdiel od iného programu, rakety Burevestnik, je Poseidon podľa neho „realitou“.
Agresívny slovník ako nový štandard
Medvedev od začiatku vojny na Ukrajine prekvapuje čoraz extrémnejšími výrokmi. Známy je tým, že hrozí jadrovými údermi štátom NATO a útočí na západných lídrov osobnými urážkami. Tentoraz si vzal na mušku Belgicko, ktoré je hostiteľom centrály Aliancie.
Kontext napätia
Vyhlásenie prichádza v období zvýšeného jadrového napätia, keď Moskva čoraz častejšie pripomína svoj arzenál a Západ upozorňuje na nebezpečenstvo eskalácie. Belgický minister varoval, že nukleárny útok Ruska by znamenal okamžitú odpoveď NATO. Medvedev odpovedal jadrovou hrozbou nasmerovanou priamo na Belgicko.
Odpoveď ruského zastupiteľstva
Vyjadrenie ministra vyvolalo okamžitú reakciu ruského veľvyslanectva v Bruseli, ktoré označilo jeho výroky za provokatívne a nezodpovedné. Diplomati reagovali tvrdením, že takéto reči sú prejavom militarizácie Európy a že práve podobná rétorika môže viesť k nebezpečnému zhoršeniu situácie na kontinente. Upozorňujú tiež, že Francken svojimi slovami implicitne posúva zodpovednosť na Západ. Uvedené vyjadrenia uvádza portal De Morgen.