Elon Musk to roztočil na pódiu, NEUVERÍTE s kým tancoval do rytmu hudby!

AUSTIN - Akcionári spoločnosti Tesla schválili balík akcií pre zakladateľa a šéfa firmy Elona Muska, ktorý by mu mohol počas nasledujúcich desiatich rokov vyniesť až 878 miliárd dolárov (zhruba 758 miliárd eur). Už teraz najbohatší muž planéty by sa tak mohol stať prvým dolárovým biliónárom v histórii.
Za plán odmeňovania, podľa ktorého musí firma počas desiatich rokov splniť rôzne ciele, aby Musk akcie získal, hlasovalo 75 percent akcionárov. Po vyhlásení nemohol najbohatší muž planéty reagovať inak ako tancom. Na pódiu v americkom Austine sa k nemu pred všetkými akcionármi pridali aj roboty.
"To, do čoho sa chystáme pustiť, nie je len nová kapitola budúcnosti Tesly, je to úplne nová kniha. Bude to naozaj poriadny príbeh," povedal.
Podľa analytikov je výsledok hlasovania za akcie Tesly pozitívny, keďže ich hodnota sa odvíja od Muskových plánov na výrobu autonómnych vozidiel, rozšírenie robotických taxi po celých Spojených štátoch či predaj humanoidných robotov.
Musk môže zarobiť až 878 miliárd dolárov
Akcionári hlasovali aj za investíciu do Muskovej startupovej spoločnosti zaoberajúcej sa umelou inteligenciou, xAI, aj keď mnoho z nich sa hlasovania zdržalo. Víťazstvo Muska sa podľa Reuters všeobecne očakávalo, pretože miliardár mohol uplatniť plné hlasovacie práva zo svojho podielu približne 15 percent akcií Tesly.
Proti plánu sa postavili niektorí významní investori, vrátane nórskeho štátneho investičného fondu a proxy firiem Glass Lewis a Institutional Shareholder Services, podľa ktorých táto výplata môže znížiť hodnotu pre akcionárov. Predstavenstvo Tesly už skôr prehrozilo, že Musk by mohol z pozície šéfa odstúpiť, ak mu akcionári odmeny neschvália.
Musk môže na základe nového plánu odmien za desať rokov zarobiť až 878 miliárd dolárov v akciách Tesly. Dostať by mohol až jeden bilión v akciách, časť peňazí ale bude musieť vrátiť spoločnosti, spresňuje Reuters.
Získanie balíka akcií je naviazané na niekoľko podmienok:
- Musk musí stáť na čele Tesly ďalších desať rokov
- Tesla musí dodať 20 miliónov vozidiel, milión robotických taxi, milión robotov s umelou inteligenciou (AI) a vykázať jadrový zisk až 400 miliárd dolárov.
- Trhová hodnota Tesly sa musí počas najbližších desiatich rokov zvýšiť na najmenej 8,5 zo súčasných 1,5 bilióna dolárov.
1 euro = 1,16 USD