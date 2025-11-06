Kuriózne zábery z Bratislavy: VIDEO Po nehode Tesly skončila celá ulica pod vodou

BRATISLAVA - Krátko po šiestej hodine rannej museli v stredu (5. 11.) zasahovať policajti aj pracovníci vodární na bratislavskej Hlaváčkovej ulici. Vodička Tesly tam z nezistených príčin narazila do hydrantu, čo spôsobilo masívny únik vody a zatopenie ulice.
"Hliadky dopravnej polície Krajského riaditeľstva PZ v Bratislave boli vyslané včera krátko po 06.00h na Hlaváčkovú ulicu, kde malo dôjsť k zrážke vozidla taxislužby s hydrantom. Po príchode na miesto policajti zistili, že vodička vozidla zn. Tesla z doposiaľ presne nezistených príčin narazila do hydrantu, v dôsledku čoho došlo k úniku vody a zatopeniu ulice," priblížil bratislavský policajný hovorca Michal Szeiff.
Policajti vodičku vozidla Tesla podrobili dychovej skúške na alkohol, tá skončila s negatívnym výsledkom. Polícia dodáva, že k zraneniu osôb v súvislosti s touto udalosťou nedošlo. Na miesto sa museli dostaviť aj pracovníci vodárenskej spoločnosti, ktorí následne zabezpečili zastavenie úniku vody.
"Vyšetrovaním presných príčin ako aj okolností, ktoré tejto dopravnej nehode predchádzali sa zaoberajú policajti odboru dopravných nehôd Krajského dopravného inšpektorátu v Bratislave," konštatuje na záver Szeiff.