Štvrtok6. november 2025, meniny má Renáta, zajtra René

Kuriózne zábery z Bratislavy: VIDEO Po nehode Tesly skončila celá ulica pod vodou

Ilustračný obrázok
(Zdroj: Facebook/Polícia SR - Bratislavský kraj)
© Zoznam/mKov © Zoznam/mKov

BRATISLAVA - Krátko po šiestej hodine rannej museli v stredu (5. 11.) zasahovať policajti aj pracovníci vodární na bratislavskej Hlaváčkovej ulici. Vodička Tesly tam z nezistených príčin narazila do hydrantu, čo spôsobilo masívny únik vody a zatopenie ulice.

"Hliadky dopravnej polície Krajského riaditeľstva PZ v Bratislave boli vyslané včera krátko po 06.00h na Hlaváčkovú ulicu, kde malo dôjsť k zrážke vozidla taxislužby s hydrantom. Po príchode na miesto policajti zistili, že vodička vozidla zn. Tesla z doposiaľ presne nezistených príčin narazila do hydrantu, v dôsledku čoho došlo k úniku vody a zatopeniu ulice," priblížil bratislavský policajný hovorca Michal Szeiff.

Zrážka Tesly a hydrantu skončila vytopením ulice (Zdroj: Facebook/Polícia SR - Bratislavský kraj)

Policajti vodičku vozidla Tesla podrobili dychovej skúške na alkohol, tá skončila s negatívnym výsledkom. Polícia dodáva, že k zraneniu osôb v súvislosti s touto udalosťou nedošlo. Na miesto sa museli dostaviť aj pracovníci vodárenskej spoločnosti, ktorí následne zabezpečili zastavenie úniku vody.

"Vyšetrovaním presných príčin ako aj okolností, ktoré tejto dopravnej nehode predchádzali sa zaoberajú policajti odboru dopravných nehôd Krajského dopravného inšpektorátu v Bratislave," konštatuje na záver Szeiff.

Viac o téme: NehodaHydrantTeslaBratislavaVytopenie ulice
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Vtáky si vyberajú svoje
Vtáky si vyberajú svoje obľúbené autá: Patrí medzi ne aj to vaše? Zistite, ktoré značky a farby sú najohrozenejšie!
Zaujímavosti
Je Tesla nebezpečná? V
Je Tesla nebezpečná? V USA po ďalších nehodách vyšetrujú bezpečnosť autonómneho riadenia
Zahraničné
Rodinná tragédia po oslave
Rodinná tragédia po oslave narodenín: Otec a dve dcéry zhoreli zaživa! Teslu po náraze zachvátili plamene
Zahraničné
Pri nehode elektromobilu zahynuli
Pri nehode elektromobilu zahynuli traja ľudia vrátane dvoch detí
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Zaľúbený Otto Weiter o manželstve s mladšou ženou: Majú ďalší dôvod na radosť!
Zaľúbený Otto Weiter o manželstve s mladšou ženou: Majú ďalší dôvod na radosť!
Prominenti
Ódor v Európskom parlamente o význame 28. právneho režimu pre inovatívne podniky Európskej únie
Ódor v Európskom parlamente o význame 28. právneho režimu pre inovatívne podniky Európskej únie
Správy
Hráčky pred odletom na miniturnaj o účasť v budúcoročnej kvalifikácii Pohára Billie-Jean Kingovej
Hráčky pred odletom na miniturnaj o účasť v budúcoročnej kvalifikácii Pohára Billie-Jean Kingovej
Tenis

Domáce správy

Rudolf Huliak
Huliak prišiel s novinkou: Tipos každoročne poskytne krajským organizáciám JDS 15-tisíc eur na šport
Domáce
Polícia žiada o pomoc!
Polícia žiada o pomoc! FOTO Pátra po 72-ročnom Pavlovi Kohárim z Rovinky: Nevideli ste ho?
Domáce
Kuriózne zábery z Bratislavy:
Kuriózne zábery z Bratislavy: VIDEO Po nehode Tesly skončila celá ulica pod vodou
Domáce
Popradskú Koľaj 22 zničil požiar: Komunita spustila zbierku na obnovu kultúrneho centra
Popradskú Koľaj 22 zničil požiar: Komunita spustila zbierku na obnovu kultúrneho centra
Poprad

Zahraničné

Rumunsko pritvrdzuje! Vláda prijala
Rumunsko pritvrdzuje! Vláda prijala mimoriadne nariadenie: Za kŕmenie medveďov hrozí mastná pokuta!
Zahraničné
Petr Fiala
Končiaci český premiér Fiala sa rozohnil: Okamura na čele Poslaneckej snemovne? Hanba a obrovská chyba!
Zahraničné
Veľké plány známej spoločnosti:
Veľké plány známej spoločnosti: Údajne chystá svoju doteraz najväčšiu investíciu v Nemecku
Zahraničné
Propalestínski aktivisti neuspeli: Holandský
Propalestínski aktivisti neuspeli: Holandský súd nezastaví vývoz zbraní do Izraela
Zahraničné

Prominenti

Viktor Vincze
Vincze ide do boja s Markízou! Exmoderátor podal ŽALOBU: Táto vec už neplatí. Bodka.
Domáci prominenti
Rana pre umelecký svet:
Rana pre umelecký svet: Zomrela bývalá manželka režiséra Miloša Formana
Zahraniční prominenti
Candice Swanepoel
Krásna modelka vie, ako potešiť fanúšikov: Na najnovších záberoch predviedla dokonalú figúru v plavkách!
Zahraniční prominenti
FOTO Fotohádanka
FOTOHÁDANKA Spoznávate týchto mladíkov? Dnes patria medzi NAJVÄČŠIE hviezdy slovenského herectva!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Jericho - najstaršie obývané
Jericho - najstaršie obývané a najnižšie položené mesto sveta
dromedar.sk
Spomalené zábery odhalili DESIVÚ
Spomalené zábery odhalili DESIVÚ PRAVDU: VIDEO Niektoré hady útočia rýchlejšie, než človek stihne žmurknúť!
Zaujímavosti
Zobúdzate sa vyčerpaní každý
Zobúdzate sa vyčerpaní každý deň? Lekári varujú: Vaše telo sa vás možno snaží VAROVAŤ pred niečím, čoho sa bojí každý!
Zaujímavosti
veľryba grónska
Tajomstvo nesmrteľnosti odhalené? Vedci veria, že odpoveď sa skrýva v ľadových vodách Arktídy! Dve storočia bez choroby
Zaujímavosti

Dobré správy

Trend na Slovensku, ktorý
Trend na Slovensku, ktorý si všímajú aj obchodné reťazce: Čo ešte viac poteší zákazníkov?
plnielanu.sk
Kde dnes nakúpite výhodne?
Kde dnes nakúpite výhodne? Slováci dôverujú tomuto obchodu, pretože sa oplatí
Domáce
Jeseň sa už tradične
Antibiotiká nemusia byť riešením pri bolestiach v hrdle: Čo účinne funguje na vírusy a baktérie?
Domáce
Mladí Slováci jazdia rýchlo,
Každú piatu nehodu na Slovensku spôsobí mladý vodič: Kooperativa prichádza s riešením, ktoré to môže zmeniť
hashtag.sk

Ekonomika

Vodiči pozor: Otváranie dlho očakávanej diaľnice prinesie aj obmedzenia! Pozrite si posledné práce na unikátnom úseku! (foto)
Vodiči pozor: Otváranie dlho očakávanej diaľnice prinesie aj obmedzenia! Pozrite si posledné práce na unikátnom úseku! (foto)
Digitálne euro je o krok bližšie k realite: Čo to znamená pre vašu hotovosť a platby?
Digitálne euro je o krok bližšie k realite: Čo to znamená pre vašu hotovosť a platby?
Čína vracia úder Muskovi: Xpeng predstavil robotaxíky a humanoidov, ktorí majú zmeniť svet! (foto)
Čína vracia úder Muskovi: Xpeng predstavil robotaxíky a humanoidov, ktorí majú zmeniť svet! (foto)
Zmena vo vyplácaní dôchodkov: Sociálna poisťovňa mení termíny kvôli zrušeniu voľna 17. novembra!
Zmena vo vyplácaní dôchodkov: Sociálna poisťovňa mení termíny kvôli zrušeniu voľna 17. novembra!

Šport

Najlepšia prvá tretina v histórii? Slovenskí hokejisti vyleteli na Rakúšanov ako uragán!
Najlepšia prvá tretina v histórii? Slovenskí hokejisti vyleteli na Rakúšanov ako uragán!
Reprezentácia
Na tenkom ľade hodnotí všetky mužstvá: Lige kraľujú tri tímy, marazmus Trenčína a Popradu
Na tenkom ľade hodnotí všetky mužstvá: Lige kraľujú tri tímy, marazmus Trenčína a Popradu
Tipsport liga
Tatarov spoluhráč myslel, že mu nikto nerozumie: Áno, áno, už idem, zaznela nečakaná odpoveď
Tatarov spoluhráč myslel, že mu nikto nerozumie: Áno, áno, už idem, zaznela nečakaná odpoveď
Európa
VIDEO Po skorom striedaní vzplanuli vášne: Trénera a hviezdu Atalanty museli oddeliť až hráči
VIDEO Po skorom striedaní vzplanuli vášne: Trénera a hviezdu Atalanty museli oddeliť až hráči
Liga majstrov

Auto-moto

Nové GLC sa ukázalo Slovákom. Cena (zatiaľ) nenadchne, technológie áno
Nové GLC sa ukázalo Slovákom. Cena (zatiaľ) nenadchne, technológie áno
Novinky
NDS sa chystá uzatvoriť úsek R2 medzi Detvou a Kriváňom
NDS sa chystá uzatvoriť úsek R2 medzi Detvou a Kriváňom
Doprava
NDS radí: čo robiť pri poruche auta na diaľnici
NDS radí: čo robiť pri poruche auta na diaľnici
Doprava
SEAT Arona a SEAT Ibiza prešli ďalším faceliftom. Základ zostáva, novinky navyše
SEAT Arona a SEAT Ibiza prešli ďalším faceliftom. Základ zostáva, novinky navyše
Predstavujeme

Kariéra a motivácia

Neviditeľné dopady nerovnosti v platoch formujú životy žien
Neviditeľné dopady nerovnosti v platoch formujú životy žien
Motivácia a inšpirácia
Od roku 2026 čakajú živnostníkov a SZČO viaceré zmeny v poistení
Od roku 2026 čakajú živnostníkov a SZČO viaceré zmeny v poistení
Domáce
Ako môže naša digitálna stopa formovať budúce kariérne príležitosti?
Ako môže naša digitálna stopa formovať budúce kariérne príležitosti?
Rady, tipy a triky
Tento november zmení váš pracovný život! Zistite, čo vás čaká podľa vášho znamenia
Tento november zmení váš pracovný život! Zistite, čo vás čaká podľa vášho znamenia
O práci s humorom

Varenie a recepty

Najlepšia bielková poleva na medovníky a perníčky
Najlepšia bielková poleva na medovníky a perníčky
Medové kolieska: Najchutnejšie vianočné pečivo zaliate čokoládou
Medové kolieska: Najchutnejšie vianočné pečivo zaliate čokoládou
Nepečená jablková torta: Recept, po ktorom sa oblíže celá rodina
Nepečená jablková torta: Recept, po ktorom sa oblíže celá rodina
Výber receptov
Aký typ zemiakov na lokše? Rozdiel spoznáte hneď po prvom súste
Aký typ zemiakov na lokše? Rozdiel spoznáte hneď po prvom súste
Rady a tipy

Technológie

Google Mapy práve dostali jedno z najväčších vylepšení za posledné roky, ktoré nenájdeš nikde inde. Túto funkciu si zamiluješ
Google Mapy práve dostali jedno z najväčších vylepšení za posledné roky, ktoré nenájdeš nikde inde. Túto funkciu si zamiluješ
Aplikácie a hry
Sme pripravení na robotických opatrovateľov? Výsledky prieskumu ukazujú na jedno veľké ALE
Sme pripravení na robotických opatrovateľov? Výsledky prieskumu ukazujú na jedno veľké ALE
Technológie
Google Asistent končí po tom, ako nás roky sprevádzal: Už čoskoro budeš mať na výber len Gemini, hovorí Google
Google Asistent končí po tom, ako nás roky sprevádzal: Už čoskoro budeš mať na výber len Gemini, hovorí Google
Android
Vedci vytvorili najčiernejší materiál na svete. Dokáže pohltiť 99,5 % svetla a môže zmeniť výrobu energie
Vedci vytvorili najčiernejší materiál na svete. Dokáže pohltiť 99,5 % svetla a môže zmeniť výrobu energie
Technológie

Bývanie

Keď už starý dom prerábali, urobili ho takým hrejivým, ako to šlo. Za modernou fasádou nájdete útulné rodinné bývanie
Keď už starý dom prerábali, urobili ho takým hrejivým, ako to šlo. Za modernou fasádou nájdete útulné rodinné bývanie
Títo majitelia sa nebáli byť svojskí! V storočnom byte objavíte nečakané retro a kúpeľňu, ktorá je skvostom bývania
Títo majitelia sa nebáli byť svojskí! V storočnom byte objavíte nečakané retro a kúpeľňu, ktorá je skvostom bývania
Pred vyhodením ich radšej skontrolujte, inak môžete prísť o peniaze. Tieto staré veci môžu skrývať veľkú hodnotu
Pred vyhodením ich radšej skontrolujte, inak môžete prísť o peniaze. Tieto staré veci môžu skrývať veľkú hodnotu
Od projektu prešli 4 roky, no oplatilo sa. Miesto obce si vybrali les pri Trenčíne, za susedov majú lesnú zver
Od projektu prešli 4 roky, no oplatilo sa. Miesto obce si vybrali les pri Trenčíne, za susedov majú lesnú zver

Pre kutilov

Ovocné stromy, ktoré sa zmestia aj do malej záhrady? Vyberajte z týchto podpníkov
Ovocné stromy, ktoré sa zmestia aj do malej záhrady? Vyberajte z týchto podpníkov
Záhrada
Renováciou schodov ušetril tisíce eur – výsledok vás prekvapí!
Renováciou schodov ušetril tisíce eur – výsledok vás prekvapí!
Rekonštrukcia interiéru
Drevený popol vám môže poslúžiť aj tam, kde by ste to nečakali! Toto je 10 skvelých spôsobov jeho využitia
Drevený popol vám môže poslúžiť aj tam, kde by ste to nečakali! Toto je 10 skvelých spôsobov jeho využitia
Dvor a záhrada
Nudná zeleň nehrozí! Zoznámte sa s originálnymi a neopozeranými izbovými rastlinami
Nudná zeleň nehrozí! Zoznámte sa s originálnymi a neopozeranými izbovými rastlinami
Izbové rastliny

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

4 znamenia zverokruhu, ktoré zažijú pretras vo vzťahoch: Jedno z nich sa pripravuje na nevídaný úspech a financie
Partnerský horoskop
4 znamenia zverokruhu, ktoré zažijú pretras vo vzťahoch: Jedno z nich sa pripravuje na nevídaný úspech a financie
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Kuriózne zábery z Bratislavy:
Domáce
Kuriózne zábery z Bratislavy: VIDEO Po nehode Tesly skončila celá ulica pod vodou
Smer-SD reaguje na rozhodnutie
Domáce
Smer-SD reaguje na rozhodnutie KDH: Odkaz plný výsmechu! TOTO si myslia o spolupráci s progresívcami
IDENTITA ženy z vraždy
Domáce
IDENTITA ženy z vraždy v Sečovciach odhalená! Osudné RANDE Veroniky (†28) zo Senice s Patrikom (16)
Analýza DNA potvrdila: Telá
Zahraničné
Analýza DNA potvrdila: Telá z auta na dne lipenskej priehrady patria dvom Rakúšanom nezvestným 10 rokov

Ďalšie zo Zoznamu