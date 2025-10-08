Nočná dráma v Tatrách! Španielski turisti uviazli v nebezpečnom žľabe, zasahovať museli záchranári

VYSOKÉ TATRY – Nočná záchranná akcia vo Vysokých Tatrách skončila šťastne, hoci nechýbali dramatické chvíle. Dvaja turisti zo Španielska (52 a 50) sa v pondelok podvečer ocitli v nebezpečnom teréne, odkiaľ nedokázali samostatne zostúpiť.
Muži plánovali výstup cez Kohútik na Chatu pod Rysmi. Trasu však netrafili a skončili v exponovanom žľabe pod Štrbinou pod Ťažkým štítom. Terén bol natoľko náročný, že návrat nebol možný a obaja stratili orientáciu.
Záchranná akcia bola mimoriadne náročná. Pre hustú hmlu a sneženie nemohla byť nasadená letecká technika, a tak horskí záchranári vyrazili do Dračej dolinky pozemne. Turistov sa im podarilo dosiahnuť až po lezeckom postupe.
Oboch mužov po náročnom zásahu zateplili a pomocou lanovej techniky dostali na bezpečnejší terén. Následne pokračovali spolu so záchranármi pešo až na Popradské pleso. Jedného z turistov si prevzala posádka rýchlej zdravotnej pomoci, druhý zostal na vlastnú žiadosť na Chate pri Popradskom plese. Zásah bol ukončený až v skorých ranných hodinách.
Horská záchranná služba opäť upozorňuje návštevníkov Tatier, aby dôsledne plánovali svoje túry, držali sa odporúčaných trás a rešpektovali pokyny HZS. V náročných horských podmienkach môže totiž aj malá chyba viesť k život ohrozujúcim situáciám.