Prípad ako z filmu: Domina zavraždila svojho dlhoročného otroka! Chcela získať jeho majetok

MNÍCHOV - Polícia v Mníchove zatkla 58-ročnú dominu, ktorú podozrieva z vraždy dlhoročného klienta. Muž jej zveril celé svoje imanie, vrátane dvoch bytov, a krátko nato zomrel násilnou smrťou.
V Mníchove sa odohral prípad ako z detektívky s tragickým koncom. Podľa polície 58-ročná domina zavraždila svojho 62-ročného klienta, s ktorým ju spájalo viac ako 20 rokov zvláštneho vzťahu. Motívom mala byť chamtivosť – muž ju totiž krátko pred smrťou určil za jedinú dedičku svojho majetku.
Dôvera, ktorá sa skončila vraždou
Podľa denníka Süddeutsche Zeitung sa dvojica poznala celé dve desaťročia. Ich kontakt sa začal ako vzťah klienta a prostitútky, no časom prerástol do hlbokého osobného puta.
Muž, ktorý žil osamotene a uzavreto, jej dôveroval natoľko, že jej odkázal svoje úspory aj dva byty – jeden v Obermenzingu a druhý v Milbertshofene.
Lenže keď ho 7. júla našli mŕtveho vo vlastnom dome v Obermenzingu, na prvý pohľad nebolo jasné, čo sa stalo. Až pitva odhalila znaky masívneho násilia tupým predmetom, čo vylúčilo prirodzenú smrť.
Vyšetrovanie ako z detektívky
Mníchovská polícia zriadila špeciálnu jednotku „Keyserling“, ktorá začala spolupracovať s prokuratúrou Mníchov I. Vyšetrovateľom sa po mesiacoch podarilo prepojiť podozrivú so zločinom – zlom nastal po tom, čo sa objavila verejná výzva s odmenou 10 000 eur a ohlásilo sa viacero svedkov.
Domina bola napokon zatknutá v utorok ráno vo svojom byte bez odporu. Polícia potvrdila, že žena je momentálne vo vyšetrovacej väzbe a čelí obvineniu z vraždy.
Možní spolupáchatelia a nejasné motívy
Aj keď dôkazy podľa vyšetrovateľov nasvedčujú, že šlo o premyslený čin s majetkovým motívom, polícia ďalej preveruje, či žena nekonala s pomocníkmi. „Vyšetrovanie naďalej pokračuje, preverujú sa aj možné ďalšie osoby zapojené do prípadu,“ uviedol hovorca mníchovskej polície.
Tak sa skončil vzťah, ktorý mal podľa všetkého stáť na dôvere – no skončil v cele a na pitevnom stole.