Žena mala po smrti manžela zabiť vlastné deti: Súd ju uznal vinnou z vraždy

AUCKLAND - Matku, ktorá po smrti partnera zrejme zabila ich dve deti, bola súdom na Novom Zélande uznaná vinnou z ich vraždy, informovala v utorok agentúra AFP.
Hakyung Leeová (45) bola v roku 2022 vydaná na stíhanie z Južnej Kórey po tom, čo pozostatky jej detí objavili v kufroch, uložených v sklade na južnom okraji Aucklandu. Podľa vyšetrovateľov deti zomreli približne tri až štyri roky pred nálezom ich tiel.
Obhajoba tvrdila, že Leeová nie je vinná, pretože má duševnú poruchu a smrť jej manžela v roku 2017 u nej vyvolala depresie. Prokuratúra však namietala, že Leeová si plne uvedomovala, čo robí. O vine Leeovej rozhodla porota Najvyššieho súdu v Aucklande. Podľa novozélandských zákonov jej teraz hrozí doživotné väzenie s minimálnym nepodmienečným trestom desať rokov.
Podľa právnikov sa Leeová priznala, že deťom podala antidepresívum, ktoré spôsobilo ich smrť. Pôvodne chcela, aby zomreli všetci, ale dávku liekov zvolila nesprávne a keď sa prebudila, deti už boli mŕtve. Ich telá našli v kufroch zabalených v plastovom obale, uviedol policajt, ktorý prípad vyšetroval ako prvý.