Piatok10. október 2025, meniny má Slavomíra, zajtra Valentína

Izraelská vláda v noci schválila dohodu o prímerí a prepustení rukojemníkov v Gaze: Ako to bude?

Ilustračný obrázok Zobraziť galériu (4)
(Zdroj: TASR/AP/Abdel Kareem Hana)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

TEL AVIV - Izraelský kabinet v noci na piatok schválil dohodu o zabezpečení prepustenia všetkých rukojemníkov a prímerí v Gaze, uvádza sa vo vyhlásení úradu premiéra Benjamina Netanjahua. Informuje správa agentúr AFP, DPA a AP.

Podľa agentúry Reuters izraelská vláda ratifikovaním prímeria s palestínskym militantným hnutím Hamas umožnila pozastavenie nepriateľských akcií v Gaze do 24 hodín a prepustenie izraelských rukojemníkov zadržiavaných v Gaze - živých i mŕtvych - do ďalších 72 hodín po uplynutí tohto času. Kabinet súhlasil s dohodou v piatok skoro ráno miestneho času, teda približne 24 hodín po tom, čo sprostredkovatelia oznámili dohodu o prepustení izraelských rukojemníkov výmenou za palestínskych väzňov v prvej fáze iniciatívy amerického prezidenta Donalda Trumpa na ukončenie vyše dvojročnej vojny v Gaze.

Izraelská vláda v noci
Zobraziť galériu (4)
 (Zdroj: TASR/AP/Abdel Kareem Hana)

Podľa agentúry AP izraelský kabinet schválil „rámec“ dohody o prepustení rukojemníkov zadržiavaných Hamasom v Gaze. Schválenie je kľúčovým krokom k implementácii prímeria a výmeny rukojemníkov za palestínskych väzňov. Stručné vyhlásenie Netanjahuovho úradu sa podľa AP zameralo na prepustenie rukojemníkov a nespomenulo žiadne ďalšie časti Trumpovho plánu na ukončenie vojny. Prvá fáza dohody sa vzťahuje na prepustenie rukojemníkov a stiahnutie izraelských jednotiek v Gaze za stanovenú líniu, píše agentúra DPA.

„Vláda práve schválila rámec pre prepustenie všetkých rukojemníkov – živých aj zosnulých,“ uvádza sa v príspevku Netanjahua na platforme X. Medzitým izraelská armáda podnikla v Gaze ďalšie útoky vrátane jedného, ​​pri ktorom údajne zostali pod troskami uväznené viac než tri desiatky ľudí. Trump predtým potvrdil svoj zámer, že v nedeľu odcestuje do Egypta na „oficiálne podpísanie“ mierovej dohody, uvádza stanica Sky News.

Nikto nebude nútený opustiť Gazu, ubezpečil Trump

Americký prezident Donald Trump vo štvrtok uviedol, že podľa jeho mierového plánu nik nebude nútený opustiť Pásmo Gazy. Jeho vyjadrenie prišlo po tom, čo prvú fázu príslušnej dohody podpísal Izrael i palestínske militantné hnutie Hamas. Informuje správa agentúry AFP. „Nikto nebude nútený odísť. Nie, je to práve naopak. Toto je skvelý plán. Toto je skvelý mierový plán. Toto je plán, ktorý podporili všetci,“ povedal Trump novinárom v Oválnej pracovni Bieleho domu.

Americký prezident Donald Trump.
Zobraziť galériu (4)
Americký prezident Donald Trump.  (Zdroj: SITA/AP/Evan Vucci)

Abbás vyjadril nádej, že medzi Palestínčanmi a Izraelčanmi zavládne mier

Palestínsky prezident Mahmúd Abbás vo štvrtok v zriedkavom rozhovore poskytnutom pre izraelskú stanicu Channel 12 vyjadril nádej, že medzi Palestínčami a Izraelčanmi zavládne po podpísaní dohody o prímerí v Gaze mier. Informuje správa agentúry AFP. „To, čo sa dnes stalo, je historický moment. Dúfali sme – a stále dúfame –, že dokážeme ukončiť krviprelievanie, ktoré sa odohráva v našej krajine, či už v pásme Gazy, na Západnom brehu Jordánu alebo vo východnom Jeruzaleme,“ podotkol predseda Palestínskej samosprávy (PA).

Izrael a palestínske militantné hnutie Hamas podpísali vo štvrtok dohodu o zastavení bojov a prepustení izraelských rukojemníkov výmenou za palestínskych väzňov. Ide o prvú fázu iniciatívy amerického prezidenta Donalda Trumpa s cieľom ukončiť dvojročnú vojnu v Gaze. „Dnes sme veľmi šťastní, že sa krviprelievanie skončilo. Dúfame, že to tak zostane a že medzi nami a Izraelom zavládne mier, bezpečnosť a stabilita,“ dodal v rozhovore Abbás, ktorý na otázky kladené v hebrejčine odpovedal po arabsky.

Na otázku, či Palestínska samospráva zaviedla reformy, ktoré spomenul Trump vo svojom 20-bodovom pláne na ukončenie vojny v Gaze, Abbás odpovedal, že proces reforiem už prebieha. „Chcem úprimne povedať – reformy sme spustili,“ podotkol. „Tieto reformy zahŕňajú platby väzňom, na ktorých sme sa dohodli s USA a ktoré USA schválili,“ spresnil Abbás s odvolaním sa na platby, ktoré Palestínska samospráva vyplácala rodinám Palestínčanov zabitých Izraelom alebo uväznených v izraelských väzniciach, vrátane mnohých zadržaných za útoky na Izraelčanov.

Abbás vo februári oznámil reformu tejto platobnej schémy, ktorú kritici označujú ako „platba za zabitie“, pod tlakom USA a Izraela, ktorí ju označili za „financovanie terorizmu“. Niekoľko palestínskych predstaviteľov vtedy toto rozhodnutie odsúdilo. V rozhovore pre izraelskú stanicu Channel 12 Abbás dodal, že aj ďalšie reformy - v sektoroch ako je vzdelávanie, hospodárstvo, zdravotníctvo a bezpečnosť - sú v procese implementácie. „Niektoré už boli dokončené a iné prebiehajú, kým sa Palestínska samospráva nestane modelom schopným naďalej viesť palestínsky ľud,“ zdôraznil Abbás.

Abbás Arákčí
Zobraziť galériu (4)
Abbás Arákčí  (Zdroj: SITA/AP Photo/Vahid Salemi)

Trump spolu s ďalšími medzinárodnými lídrami a organizáciami naliehal na 89-ročného palestínskeho prezidenta, aby Palestínsku samosprávu zreformoval, pripomína AFP. „Zatiaľ čo prestavba Gazy napreduje a program reforiem palestínskej samosprávy sa bude dôsledne realizovať, môžu sa konečne vytvoriť podmienky pre dôveryhodnú cestu k palestínskemu sebaurčeniu a štátnosti, čo uznávame ako túžbu palestínskeho ľudu,“ uvádza sa v Trumpovom mierovom pláne pre Gazu.
 

USA vyšlú na Blízky východ 200 vojakov, aby dohliadali na prímerie

Spojené štáty vyšlú na Blízky východ tím 200 vojakov, aby „dohliadali“ na prímerie medzi Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas, uviedli vo štvrtok nemenovaní vysokopostavení americkí predstavitelia.Informuje agentúra AP a AFP. Admirál Brad Cooper, veliteľ Ústredného velenia americkej armády, „bude mať spočiatku na mieste 200 ľudí. Jeho úlohou bude dohliadať, pozorovať a zabezpečiť, aby nedochádzalo k žiadnym porušeniam (podmienok prímeria),“ povedal telefonicky novinárom jeden z nemenovaných predstaviteľov.

Do tímu by podľa neho mali byť zapojení aj egyptskí, katarskí tureckí vojenskí predstavitelia, a pravdepodobne aj vojenskí predstavitelia zo Spojených arabských emirátov (SAE). Druhý zdroj podľa AFP uviedol, že „žiadni americkí vojaci nemajú v úmysle vstúpiť do Gazy“. Podľa agentúry AP zriadi americké ústredné velenie v Izraeli „civilno-vojenské koordinačné centrum“, ktoré pomôže uľahčiť tok humanitárnej pomoci, ako aj logistickej a bezpečnostnej podpory na územie zničené dva roky trvajúcou vojnou.

OSN zverejnila podrobný 60-dňový plán pomoci pre Gazu

Organizácia Spojených národov (OSN) vo štvrtok uviedla, že disponuje podrobným 60-dňovým plánom na urýchlené dodanie humanitárnej pomoci do Gazy na pomoc Palestínčanom na tomto vojnou zničenom území. Informuje správa agentúry AFP. Plán sa má podľa svetovej organizácie zrealizovať po vyhlásení prímeria v tejto palestínskej enkláve. „Náš plán, podrobný a overený, je pripravený,“ povedal šéf humanitárnych misií OSN Tom Fletcher. „Naše zásoby, 170 000 metrických ton, potraviny, lieky a ďalšie potreby, sú pripravené. A náš tím, odvážny, odborný a odhodlaný, je pripravený,“ povedal Fletcher na tlačovej konferencii prostredníctvom videohovoru zo Saudskej Arábie.

Rozsiahle časti obliehaného palestínskeho územia boli po izraelskej vojenskej ofenzíve po útoku Hamasu zo 7. októbra 2023 z veľkej časti zrovnané so zemou, pripomína AFP. Izraelská blokáda viedla k zníženiu dodávok život zachraňujúcej pomoci Gaze. OSN vyhlásila v niektorých častiach enklávy hladomor a stovky Palestínčanov zomierajú na podvýživu. Cieľom OSN je podľa Flerchera zvýšiť prísun pomoci do Gazy tak, aby na toto územie denne prúdili stovky nákladných vozidiel.
„Hladomor je potrebné zvrátiť v oblastiach, kde sa rozšíril, a v iných oblastiach je potrebné zabrániť jeho vypuknutiu,“ dodal Fletcher.

Plán OSN zahŕňa poskytovanie potravín 2,1 milióna ľuďom – teda takmer celej populácii Gazy – a špecifickú nutričnú pomoc 500.000 ľuďom, ktorí trpia ťažkou podvýživou. Prostredníctvom plánu chcú dodať potraviny ľuďom a tiež podporiť pekárne, spoločné kuchyne a poskytnúť hotovosť 200.000 ľuďom, aby sa mohli rozhodnúť, aké potraviny si chcú kúpiť. OSN bude tiež pracovať na obnove zdecimovaného systému zdravotnej starostlivosti v Gaze – ochromeného izraelskými vojenskými operáciami, okrem iného aj poskytovaním vybavenia a lieko. Keďže väčšina budov v Gaze bola zničená izraelskou ofenzívou, plán počíta aj s dodávaním tisícok stanov týždenne.

Svetová organizácia chce tiež zriadiť dočasné školy pre 700-tisíc tamojších detí

Fletcher však upozornil, že na to, aby sa tento plán podarilo realizovať v celom rozsahu, je potrebné urobiť aj niekoľko kriticky dôležitých vecí. Patrí medzi ne trvalý prísun najmenej 1,9 milióna litrov paliva každý týždeň a obnovenie toku kuchynského plynu. Ako dodal, humanitárne zásoby musia prichádzať cez viacero koridorov a je potrebné mať väčší počet skenerov, aby sa humanitárne konvoje mohli pohybovať rýchlejšie. Nevyhnutné sú tiež bezpečnostné záruky, aby sa zabránilo rabovaniu.

Fletcher zdôraznil, že pomoc musí prísť nerušene a na to všetko musia byť finančné zdroje. V súčasnosti je financovaných iba 28 percent zo štyroch miliárd dolárov v rámci výzvy OSN pre Gazu, upozornil. OSN bude musieť podľa neho ísť nad rámec 170.000 ton pomoci, ktorú už vopred umiestnila v Izraeli, Jordánsku, Egypte a na Cypre, čo však nestačí ani na prvých 60 dní po skončení vojny. „Buďme úprimní, tento problém nezmizne za dva mesiace,“ dodal podľa AFP Fletcher.

Viac o téme: VojnaMierIzraelGazaHamas
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Donald Trump dostal tajomný
Tajomstvo odhalené: Trump pred oznámením prímeria v Gaze dostal záhadný lístok! Vieme, čo na ňom bolo
Zahraničné
Ústrednou postavou osláv bola
Oslavy v Izraeli po dohode: Trump sa stáva hrdinom a žiadajú pre neho Nobelovu cenu
Zahraničné
AKTUALIZOVANÉ Trump oznamuje historickú dohodu:
Trump oznamuje historickú dohodu: Prímerie vstúpilo do platnosti, Izrael a Hamas si majú vymeniť rukojemníkov
Zahraničné
FOTO Aktivisti na čele s
Ďalšie odhalenie o OMYLE Thunbergovej: Mučeného rukojemníka Hamasu prezentovala ako zajatého Palestínčana
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Aha, ako sa ZMENIL Otto Weiter: Túži byť stále mladým, pozri sa, čo PODSTÚPIL!
Aha, ako sa ZMENIL Otto Weiter: Túži byť stále mladým, pozri sa, čo PODSTÚPIL!
Prominenti
Na veľkolepej šou nechýbali ani známe tváre: Nádherné, sú to totálni frajeri!
Na veľkolepej šou nechýbali ani známe tváre: Nádherné, sú to totálni frajeri!
Feminity TV
Milan Ondrik si myslel, že ho v Benátkach nikto nepozná! Bol si zabehať a čakal ho šok
Milan Ondrik si myslel, že ho v Benátkach nikto nepozná! Bol si zabehať a čakal ho šok
Prominenti

Domáce správy

Vláda zasadne netradične aj
Vláda zasadne netradične aj v piatok: Prerokuje návrh rozpočtu na budúci rok
Domáce
ADVERTORIÁL Frederika Ilečko
VIDEO Na veľkolepej šou nechýbali ani známe tváre: Nádherné, sú to totálni frajeri!
feminity.sk
Do platnosti majú vstúpiť
Do platnosti majú vstúpiť nové pravidlá na cestách: Vyššia ochrana chodcov aj prísnejšie tresty! Čo všetko sa zmení?
Domáce
Ceny SOZA 2024: Kto získal najviac ocenení a ktoré skladby ovládli slovenskú hudbu?
Ceny SOZA 2024: Kto získal najviac ocenení a ktoré skladby ovládli slovenskú hudbu?
Regióny

Zahraničné

Dina Boluarteová
Protesty v Peru: Zákonodarcovia schválili konanie o odvolaní prezidentky
Zahraničné
Generálna prokurátorka stíhala Trumpa:
Generálna prokurátorka stíhala Trumpa: Teraz ju obžalovali za podvod
Zahraničné
Trump oznámil nový projekt
Trump oznámil nový projekt výstavby: USA kupujú ľadoborce z Fínska
Zahraničné
undefined
Napätie v Afganistane! Centrom Kábulu otriasli dva silné výbuchy
Zahraničné

Prominenti

Nicolas Cage
Paparazzi FOTO hviezdneho Nicolasa Cagea: TAKTO by ste ho na ulici NESPOZNALI!
Zahraniční prominenti
Krst knihy Igora Kmeťa.
Aha, ako sa ZMENIL Otto Weiter: Túži byť stále mladým, pozri sa, čo PODSTÚPIL!
Domáci prominenti
Ďalší slovenský raper chce
Ďalší slovenský raper chce vstúpiť do politiky: Najprv Rytmus a teraz... To naozaj?!
Domáci prominenti
Najslušnejší člen Elánu: Viedol
Najslušnejší člen Elánu: Viedol tajný život, mal dve ženy a dve domácnosti!
Osobnosti

Zaujímavosti

Nový objav prepisuje to,
Nový objav prepisuje to, čo sme si mysleli o Mesiaci: V jeho vnútri sa skrýva niečo nečakané! TOTO nečakali ani vedci
Zaujímavosti
Zamilovaný pár to už
Zamilovaný pár to už nevydržal: Rozdali si to v hotelovom bazéne pred očami turistov a detí!
Zaujímavosti
TENTO typ stravy môže
TENTO typ stravy môže znížiť riziko demencie až o 35 %: Ukazuje nový výskum
vysetrenie.sk
FOTO Expert odmietol ohodnotiť tento
Temná história zachytená v artefakte: Expert odmietol jeho ohodnotenie! Šokujúca minulosť obchodu s otrokmi
Zaujímavosti

Dobré správy

ADVERTORIÁL Frederika Ilečko
VIDEO Na veľkolepej šou nechýbali ani známe tváre: Nádherné, sú to totálni frajeri!
feminity.sk
Jeseň sa už tradične
Antibiotiká nemusia byť riešením pri bolestiach v hrdle: Čo účinne funguje na vírusy a baktérie?
Domáce
Sabina Boudová, marketingová riaditeľka
ROZHOVOR s marketingovou riaditeľkou NAY: Populárna značka má za sebou veľké zmeny!
hashtag.sk
Andrea prehovorila o probléme,
Andrea prehovorila o probléme, ktorý roky tajila: Prišla som o sebavedomie aj chuť do života, našťastie som našla riešenie
plnielanu.sk

Ekonomika

Kam sa oplatí investovať a na čo si dať pozor? Tu sú príležitosti a riziká pre zvyšok tohto roka!
Kam sa oplatí investovať a na čo si dať pozor? Tu sú príležitosti a riziká pre zvyšok tohto roka!
Autosalón v Nitre: Pozrite si veľkolepú show, medzi novinkami je aj
Autosalón v Nitre: Pozrite si veľkolepú show, medzi novinkami je aj "čínsky cybertruck" (foto)
Robert Kiyosaki má nový tip: Hodnota tejto komodity podľa neho vzrastie 5-násobne!
Robert Kiyosaki má nový tip: Hodnota tejto komodity podľa neho vzrastie 5-násobne!
Vláda sa púšťa do megabiznisu s Arabmi: Stovky miliónov z Emirátov môžu zmeniť Bratislavu na nepoznanie!
Vláda sa púšťa do megabiznisu s Arabmi: Stovky miliónov z Emirátov môžu zmeniť Bratislavu na nepoznanie!

Šport

VIDEO Juraj Slafkovský si otvoril strelecký účet: Presilovkovým gólom vyhnal brankára z brány
VIDEO Juraj Slafkovský si otvoril strelecký účet: Presilovkovým gólom vyhnal brankára z brány
Juraj Slafkovský
Desaťgólová potupa u našich susedov v Rakúsku, Dánsko a Faerské Ostrovy zdemolovali súperov
Desaťgólová potupa u našich susedov v Rakúsku, Dánsko a Faerské Ostrovy zdemolovali súperov
Kvalifikácia na MS vo futbale 2026
Nenašli recept na ich obranu: Česku sa po šlágri s Chorvátskom výrazne vzdialil priamy postup na MS
Nenašli recept na ich obranu: Česku sa po šlágri s Chorvátskom výrazne vzdialil priamy postup na MS
Kvalifikácia na MS vo futbale 2026
Súper sokolov má veľký rešpekt: Slovensko je silný a veľmi skúsený tím, ale my máme iné prednosti
Súper sokolov má veľký rešpekt: Slovensko je silný a veľmi skúsený tím, ale my máme iné prednosti
Kvalifikácia na MS vo futbale 2026

Auto-moto

MEGA GALÉRIA z autosalónu v Nitre. Čína bojuje, ale Európa sa nevzdáva
MEGA GALÉRIA z autosalónu v Nitre. Čína bojuje, ale Európa sa nevzdáva
Novinky
Cupra opäť prichádza s fantastickým päťvalcom. VZ5 je späť
Cupra opäť prichádza s fantastickým päťvalcom. VZ5 je späť
Novinky
FOTO: Aston Martin DB12 S - viac výkonu, ostrejší model
FOTO: Aston Martin DB12 S - viac výkonu, ostrejší model
Novinky
V Dacii projekt
V Dacii projekt "auto" prekopali od základov. Takéto má byť ľudové auto zajtrajška
Zaujímavosti

Kariéra a motivácia

Vianočné brigády sú čoraz obľúbenejšie: Slovákov motivujú najmä mzdy a flexibilita
Vianočné brigády sú čoraz obľúbenejšie: Slovákov motivujú najmä mzdy a flexibilita
KarieraInfo.sk
Kariéra EXPO naplnila Starú tržnicu v Bratislave
Kariéra EXPO naplnila Starú tržnicu v Bratislave
Hľadám prácu
Práca v Lidli sa oplatí: Flexibilita, benefity a nové príležitosti pre každého
Práca v Lidli sa oplatí: Flexibilita, benefity a nové príležitosti pre každého
Zaujímavé pracovné ponuky
Považuješ sa za experta na aktuálny trh práce? Otestuj sa!
Považuješ sa za experta na aktuálny trh práce? Otestuj sa!
KarieraInfo.sk

Varenie a recepty

13 výborných vidieckych jedál. Inšpirujte sa tradičnými receptami našich starých mám.
13 výborných vidieckych jedál. Inšpirujte sa tradičnými receptami našich starých mám.
Svieži jablkový vánok - fotopostup
Svieži jablkový vánok - fotopostup
Domáce žemľové knedle: Spoľahlivý recept zvládnu aj začiatočníci
Domáce žemľové knedle: Spoľahlivý recept zvládnu aj začiatočníci
Výber receptov
Čo s figami? Sladký poklad nielen na tanieri, ale aj v pohári
Čo s figami? Sladký poklad nielen na tanieri, ale aj v pohári
Výber receptov

Technológie

Táto nová funkcia od Samsungu ti môže zachrániť život. Nová technológia vie odhaliť zlyhanie srdca skôr, než ho pocítiš
Táto nová funkcia od Samsungu ti môže zachrániť život. Nová technológia vie odhaliť zlyhanie srdca skôr, než ho pocítiš
Samsung
Android sa chystá dobyť tvoje PC. Microsoft má dôvod na obavy, éra Windowsu sa otriasa v základoch
Android sa chystá dobyť tvoje PC. Microsoft má dôvod na obavy, éra Windowsu sa otriasa v základoch
Android
Vedci objavili spôsob, akým si rakovinové bunky „dobíjajú baterky“ a unikajú liečbe
Vedci objavili spôsob, akým si rakovinové bunky „dobíjajú baterky“ a unikajú liečbe
Veda a výskum
Spamové aj marketingové hovory za teba vybaví AI. Samsung chystá jednu z najužitočnejších funkcií tohto roka
Spamové aj marketingové hovory za teba vybaví AI. Samsung chystá jednu z najužitočnejších funkcií tohto roka
Bezpečnosť

Bývanie

Na lepší život v malom byte dosť úložného miesta nestačí. Pozrite sa, ako zo stiesneného priestoru vznikol vzdušný domov
Na lepší život v malom byte dosť úložného miesta nestačí. Pozrite sa, ako zo stiesneného priestoru vznikol vzdušný domov
6 tradičných odrôd hrušiek, ktoré sú najlepšie na jeseň a pestujú sa už po stáročia. Na Slovensku ich nájdete dodnes
6 tradičných odrôd hrušiek, ktoré sú najlepšie na jeseň a pestujú sa už po stáročia. Na Slovensku ich nájdete dodnes
Musíte sa dívať poriadne, aby ste chápali, čo vidíte. Atypický dom vám ukáže, čo znamená žiť v obklopení prírodou
Musíte sa dívať poriadne, aby ste chápali, čo vidíte. Atypický dom vám ukáže, čo znamená žiť v obklopení prírodou
Viacgeneračná rodina si vybrala život v krásnom lese. Najväčší poklad bývania objavíte až z druhej strany
Viacgeneračná rodina si vybrala život v krásnom lese. Najväčší poklad bývania objavíte až z druhej strany

Pre kutilov

Pec staval podľa návodu na internete, sám zvládol aj zelenú strechu. Martinovi dnes robí v záhrade radosť nádherný altánok
Pec staval podľa návodu na internete, sám zvládol aj zelenú strechu. Martinovi dnes robí v záhrade radosť nádherný altánok
Dvor a záhrada
Tajomstvá skúsených pestovateľov: Jablká a hrušky skladujte takto, vydržia vám mesiace (+ tipy na spracovanie)
Tajomstvá skúsených pestovateľov: Jablká a hrušky skladujte takto, vydržia vám mesiace (+ tipy na spracovanie)
Zelenina a ovocie
Ako premeniť obyčajný múr na pastvu pre oči? Tieto popínavé rastliny si zamilujete!
Ako premeniť obyčajný múr na pastvu pre oči? Tieto popínavé rastliny si zamilujete!
Okrasná záhrada
Čaká vás zatĺcť stovky klincov? Zahoďte kladivo, je tu niečo lepšie!
Čaká vás zatĺcť stovky klincov? Zahoďte kladivo, je tu niečo lepšie!
Náradie

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Jesenný minimalizmus v obývačke: Menej dekorácií, viac hĺbky, takto si vytvoríte domácu oázu pokoja
Bývanie
Jesenný minimalizmus v obývačke: Menej dekorácií, viac hĺbky, takto si vytvoríte domácu oázu pokoja
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Do platnosti majú vstúpiť
Domáce
Do platnosti majú vstúpiť nové pravidlá na cestách: Vyššia ochrana chodcov aj prísnejšie tresty! Čo všetko sa zmení?
MIMORIADNY ONLINE Rusko masívne
Zahraničné
MIMORIADNY ONLINE Rusko masívne zaútočilo na Kyjev: Ľudia ostali bez elektriny a vody, zahynul sedemročný chlapec
Ruský poslanec Alexej Žuravľov
Zahraničné
Desivé vyhrážky Moskvy: Ak USA dodajú tomahawky Ukrajine, neručíme za seba! Zaútočíme na TÚTO krajinu
Veľká zmena pri bankových
Domáce
Veľká zmena pri bankových prevodoch: Od októbra už nestačí iba IBAN! Rady, ako sa pripraviť na novinku

Ďalšie zo Zoznamu