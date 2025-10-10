Izraelská vláda v noci schválila dohodu o prímerí a prepustení rukojemníkov v Gaze: Ako to bude?

TEL AVIV - Izraelský kabinet v noci na piatok schválil dohodu o zabezpečení prepustenia všetkých rukojemníkov a prímerí v Gaze, uvádza sa vo vyhlásení úradu premiéra Benjamina Netanjahua. Informuje správa agentúr AFP, DPA a AP.
Podľa agentúry Reuters izraelská vláda ratifikovaním prímeria s palestínskym militantným hnutím Hamas umožnila pozastavenie nepriateľských akcií v Gaze do 24 hodín a prepustenie izraelských rukojemníkov zadržiavaných v Gaze - živých i mŕtvych - do ďalších 72 hodín po uplynutí tohto času. Kabinet súhlasil s dohodou v piatok skoro ráno miestneho času, teda približne 24 hodín po tom, čo sprostredkovatelia oznámili dohodu o prepustení izraelských rukojemníkov výmenou za palestínskych väzňov v prvej fáze iniciatívy amerického prezidenta Donalda Trumpa na ukončenie vyše dvojročnej vojny v Gaze.
Podľa agentúry AP izraelský kabinet schválil „rámec“ dohody o prepustení rukojemníkov zadržiavaných Hamasom v Gaze. Schválenie je kľúčovým krokom k implementácii prímeria a výmeny rukojemníkov za palestínskych väzňov. Stručné vyhlásenie Netanjahuovho úradu sa podľa AP zameralo na prepustenie rukojemníkov a nespomenulo žiadne ďalšie časti Trumpovho plánu na ukončenie vojny. Prvá fáza dohody sa vzťahuje na prepustenie rukojemníkov a stiahnutie izraelských jednotiek v Gaze za stanovenú líniu, píše agentúra DPA.
„Vláda práve schválila rámec pre prepustenie všetkých rukojemníkov – živých aj zosnulých,“ uvádza sa v príspevku Netanjahua na platforme X. Medzitým izraelská armáda podnikla v Gaze ďalšie útoky vrátane jedného, pri ktorom údajne zostali pod troskami uväznené viac než tri desiatky ľudí. Trump predtým potvrdil svoj zámer, že v nedeľu odcestuje do Egypta na „oficiálne podpísanie“ mierovej dohody, uvádza stanica Sky News.
Nikto nebude nútený opustiť Gazu, ubezpečil Trump
Americký prezident Donald Trump vo štvrtok uviedol, že podľa jeho mierového plánu nik nebude nútený opustiť Pásmo Gazy. Jeho vyjadrenie prišlo po tom, čo prvú fázu príslušnej dohody podpísal Izrael i palestínske militantné hnutie Hamas. Informuje správa agentúry AFP. „Nikto nebude nútený odísť. Nie, je to práve naopak. Toto je skvelý plán. Toto je skvelý mierový plán. Toto je plán, ktorý podporili všetci,“ povedal Trump novinárom v Oválnej pracovni Bieleho domu.
Abbás vyjadril nádej, že medzi Palestínčanmi a Izraelčanmi zavládne mier
Palestínsky prezident Mahmúd Abbás vo štvrtok v zriedkavom rozhovore poskytnutom pre izraelskú stanicu Channel 12 vyjadril nádej, že medzi Palestínčami a Izraelčanmi zavládne po podpísaní dohody o prímerí v Gaze mier. Informuje správa agentúry AFP. „To, čo sa dnes stalo, je historický moment. Dúfali sme – a stále dúfame –, že dokážeme ukončiť krviprelievanie, ktoré sa odohráva v našej krajine, či už v pásme Gazy, na Západnom brehu Jordánu alebo vo východnom Jeruzaleme,“ podotkol predseda Palestínskej samosprávy (PA).
Izrael a palestínske militantné hnutie Hamas podpísali vo štvrtok dohodu o zastavení bojov a prepustení izraelských rukojemníkov výmenou za palestínskych väzňov. Ide o prvú fázu iniciatívy amerického prezidenta Donalda Trumpa s cieľom ukončiť dvojročnú vojnu v Gaze. „Dnes sme veľmi šťastní, že sa krviprelievanie skončilo. Dúfame, že to tak zostane a že medzi nami a Izraelom zavládne mier, bezpečnosť a stabilita,“ dodal v rozhovore Abbás, ktorý na otázky kladené v hebrejčine odpovedal po arabsky.
Na otázku, či Palestínska samospráva zaviedla reformy, ktoré spomenul Trump vo svojom 20-bodovom pláne na ukončenie vojny v Gaze, Abbás odpovedal, že proces reforiem už prebieha. „Chcem úprimne povedať – reformy sme spustili,“ podotkol. „Tieto reformy zahŕňajú platby väzňom, na ktorých sme sa dohodli s USA a ktoré USA schválili,“ spresnil Abbás s odvolaním sa na platby, ktoré Palestínska samospráva vyplácala rodinám Palestínčanov zabitých Izraelom alebo uväznených v izraelských väzniciach, vrátane mnohých zadržaných za útoky na Izraelčanov.
Abbás vo februári oznámil reformu tejto platobnej schémy, ktorú kritici označujú ako „platba za zabitie“, pod tlakom USA a Izraela, ktorí ju označili za „financovanie terorizmu“. Niekoľko palestínskych predstaviteľov vtedy toto rozhodnutie odsúdilo. V rozhovore pre izraelskú stanicu Channel 12 Abbás dodal, že aj ďalšie reformy - v sektoroch ako je vzdelávanie, hospodárstvo, zdravotníctvo a bezpečnosť - sú v procese implementácie. „Niektoré už boli dokončené a iné prebiehajú, kým sa Palestínska samospráva nestane modelom schopným naďalej viesť palestínsky ľud,“ zdôraznil Abbás.
Trump spolu s ďalšími medzinárodnými lídrami a organizáciami naliehal na 89-ročného palestínskeho prezidenta, aby Palestínsku samosprávu zreformoval, pripomína AFP. „Zatiaľ čo prestavba Gazy napreduje a program reforiem palestínskej samosprávy sa bude dôsledne realizovať, môžu sa konečne vytvoriť podmienky pre dôveryhodnú cestu k palestínskemu sebaurčeniu a štátnosti, čo uznávame ako túžbu palestínskeho ľudu,“ uvádza sa v Trumpovom mierovom pláne pre Gazu.
USA vyšlú na Blízky východ 200 vojakov, aby dohliadali na prímerie
Spojené štáty vyšlú na Blízky východ tím 200 vojakov, aby „dohliadali“ na prímerie medzi Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas, uviedli vo štvrtok nemenovaní vysokopostavení americkí predstavitelia.Informuje agentúra AP a AFP. Admirál Brad Cooper, veliteľ Ústredného velenia americkej armády, „bude mať spočiatku na mieste 200 ľudí. Jeho úlohou bude dohliadať, pozorovať a zabezpečiť, aby nedochádzalo k žiadnym porušeniam (podmienok prímeria),“ povedal telefonicky novinárom jeden z nemenovaných predstaviteľov.
Do tímu by podľa neho mali byť zapojení aj egyptskí, katarskí tureckí vojenskí predstavitelia, a pravdepodobne aj vojenskí predstavitelia zo Spojených arabských emirátov (SAE). Druhý zdroj podľa AFP uviedol, že „žiadni americkí vojaci nemajú v úmysle vstúpiť do Gazy“. Podľa agentúry AP zriadi americké ústredné velenie v Izraeli „civilno-vojenské koordinačné centrum“, ktoré pomôže uľahčiť tok humanitárnej pomoci, ako aj logistickej a bezpečnostnej podpory na územie zničené dva roky trvajúcou vojnou.
OSN zverejnila podrobný 60-dňový plán pomoci pre Gazu
Organizácia Spojených národov (OSN) vo štvrtok uviedla, že disponuje podrobným 60-dňovým plánom na urýchlené dodanie humanitárnej pomoci do Gazy na pomoc Palestínčanom na tomto vojnou zničenom území. Informuje správa agentúry AFP. Plán sa má podľa svetovej organizácie zrealizovať po vyhlásení prímeria v tejto palestínskej enkláve. „Náš plán, podrobný a overený, je pripravený,“ povedal šéf humanitárnych misií OSN Tom Fletcher. „Naše zásoby, 170 000 metrických ton, potraviny, lieky a ďalšie potreby, sú pripravené. A náš tím, odvážny, odborný a odhodlaný, je pripravený,“ povedal Fletcher na tlačovej konferencii prostredníctvom videohovoru zo Saudskej Arábie.
Rozsiahle časti obliehaného palestínskeho územia boli po izraelskej vojenskej ofenzíve po útoku Hamasu zo 7. októbra 2023 z veľkej časti zrovnané so zemou, pripomína AFP. Izraelská blokáda viedla k zníženiu dodávok život zachraňujúcej pomoci Gaze. OSN vyhlásila v niektorých častiach enklávy hladomor a stovky Palestínčanov zomierajú na podvýživu. Cieľom OSN je podľa Flerchera zvýšiť prísun pomoci do Gazy tak, aby na toto územie denne prúdili stovky nákladných vozidiel.
„Hladomor je potrebné zvrátiť v oblastiach, kde sa rozšíril, a v iných oblastiach je potrebné zabrániť jeho vypuknutiu,“ dodal Fletcher.
Plán OSN zahŕňa poskytovanie potravín 2,1 milióna ľuďom – teda takmer celej populácii Gazy – a špecifickú nutričnú pomoc 500.000 ľuďom, ktorí trpia ťažkou podvýživou. Prostredníctvom plánu chcú dodať potraviny ľuďom a tiež podporiť pekárne, spoločné kuchyne a poskytnúť hotovosť 200.000 ľuďom, aby sa mohli rozhodnúť, aké potraviny si chcú kúpiť. OSN bude tiež pracovať na obnove zdecimovaného systému zdravotnej starostlivosti v Gaze – ochromeného izraelskými vojenskými operáciami, okrem iného aj poskytovaním vybavenia a lieko. Keďže väčšina budov v Gaze bola zničená izraelskou ofenzívou, plán počíta aj s dodávaním tisícok stanov týždenne.
Svetová organizácia chce tiež zriadiť dočasné školy pre 700-tisíc tamojších detí
Fletcher však upozornil, že na to, aby sa tento plán podarilo realizovať v celom rozsahu, je potrebné urobiť aj niekoľko kriticky dôležitých vecí. Patrí medzi ne trvalý prísun najmenej 1,9 milióna litrov paliva každý týždeň a obnovenie toku kuchynského plynu. Ako dodal, humanitárne zásoby musia prichádzať cez viacero koridorov a je potrebné mať väčší počet skenerov, aby sa humanitárne konvoje mohli pohybovať rýchlejšie. Nevyhnutné sú tiež bezpečnostné záruky, aby sa zabránilo rabovaniu.
Fletcher zdôraznil, že pomoc musí prísť nerušene a na to všetko musia byť finančné zdroje. V súčasnosti je financovaných iba 28 percent zo štyroch miliárd dolárov v rámci výzvy OSN pre Gazu, upozornil. OSN bude musieť podľa neho ísť nad rámec 170.000 ton pomoci, ktorú už vopred umiestnila v Izraeli, Jordánsku, Egypte a na Cypre, čo však nestačí ani na prvých 60 dní po skončení vojny. „Buďme úprimní, tento problém nezmizne za dva mesiace,“ dodal podľa AFP Fletcher.