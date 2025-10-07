Európska únia chce schváliť nové klimatické ciele: Pripravuje sa na summit

BRUSEL – Európska únia plánuje schváliť svoje nové klimatické ciele na zasadnutí ministrov 4. novembra, oznámil v utorok hovorca dánskeho predsedníctva v Rade EÚ. Pokúsi sa tak prijať ich na poslednú chvíľu pred klimatickým summitom COP30 v Brazílii, informuje agentúara Reuters.
Ciele znižovania emisií by podľa plánovaného postupu mali najskôr odobriť lídri členských krajín EÚ na summite tento mesiac, čo by umožnilo ich schválenie ministrami začiatkom novembra. Konferencia OSN o zmene klímy, známa ako COP30, sa uskutoční 10. – 21. novembra v meste Belém v Brazílii. Takmer 200 krajín zapojených do Parížskej dohody má ešte pred COP30 predložiť aktualizované zámery svojho znižovania emisií do roku 2035 a podrobné plány ich dosiahnutia.
EÚ by mala zostať lídrom v medzinárodných klimatických rokovaniach
Poľutovanie, že Únia zatiaľ takúto stratégiu nepredložila, vyjadril v pondelok Výbor Európskeho parlamentu (EP) pre životné prostredie, klímu a bezpečnosť potravín (ENVI). V prijatom súhrne svojich požiadaviek pred klimatickým summitom OSN zdôraznil, že EÚ by mala zostať lídrom v medzinárodných klimatických rokovaniach a všetky krajiny by mali primerane financovať opatrenia proti zmene klímy. O uznesení bude hlasovať celý EP počas plenárnej schôdze v Štrasburgu 20. – 23. októbra.
Európska komisia (EK) na začiatku júla navrhla nový klimatický cieľ Únie pre rok 2040, ktorý počíta so znížením emisií o 90 percent v porovnaní s úrovňami z roku 1990. Tento cieľ je kľúčovým krokom ku klimatickej neutralite do roku 2050. Musí ho však ešte schváliť Európsky parlament a členské štáty. EK navrhla určité uvoľnenie pravidiel umožňujúce započítanie uhlíkových kreditov financujúcich projekty mimo Európy, no presvedčiť krajiny ako Česká republika, Maďarsko či Slovensko sa jej nepodarilo. Niektoré štáty považujú cieľ za nereálny.