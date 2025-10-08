Revolúcia v balení potravín: Brusel rozhodol! Nové obaly majú byť šetrnejšie, zákazníci si zrejme priplatia

BRUSEL/BRATISLAVA - Od roku 2030 budú musieť byť obaly v obchodoch vyrobené z ekologickejších materiálov. Európska komisia prijala nové nariadenie, ktoré zásadne zmení balenie potravín aj ďalších výrobkov. Cieľom je znížiť množstvo odpadu a zvýšiť mieru recyklácie, no spotrebitelia i výrobcovia sa musia pripraviť na vyššie ceny.
Podľa nariadenia EÚ sa už o päť rokov nebudú môcť používať staré, ťažko recyklovateľné materiály. Obaly musia byť šetrnejšie k životnému prostrediu a jednoduchšie na opätovné spracovanie. „Najefektívnejšie je dosiahnuť ochranu produktu – napríklad priepustnosť voči kyslíku či vodnej pare, aby potraviny nenavlhli a nepokazili sa,“ vysvetlila pre STVR manažérka vývoja spoločnosti Chemosvit Fólie Zuzana Bajnoková.
Za posledných desať rokov sa objem obalového odpadu v EÚ zvýšil o 20 percent, pričom najväčší podiel majú jednorazové obaly. Aj preto novinku vítajú environmentálne organizácie. „V súčasnosti recyklujeme celosvetovo len deväť percent všetkých plastov. Myslíme si, že je dôležité, aby sa zodpovednosť z pliec spotrebiteľov presunula na výrobcov,“ zdôraznila hovorkyňa Greenpeace Slovensko Miroslava Ábelová.
Cena bude vyššia
Európska komisia si stanovila ambiciózny plán – do roku 2030 zvýšiť mieru recyklácie obalov na 75 percent a v ďalších rokoch až na 80 percent. Výrobcovia obalov preto už dnes testujú nové fólie, ktoré spĺňajú požiadavky EÚ. Aj keď nové nariadenie začne platiť až o 5 rokov, dôsledky pocítia spotrebitelia skôr.
„Výrobcovia potravín budú musieť už pri výrobe myslieť na to, že obal má mierne iné vlastnosti. A samozrejme, cena týchto obalov býva vyššia,“ dodala Bajnoková. Očakáva sa, že náklady sa premietnu aj do cien v obchodoch.