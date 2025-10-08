Streda8. október 2025, meniny má Brigita, zajtra Dionýz

Európska komisia voči Slovensku v októbri vedie dve právne konania

BRUSEL - Európska komisia (EK) v stredu vo svojom pravidelnom mesačnom balíku rozhodnutí o porušení právnych predpisov Európskej únie oznámila, aké právne kroky podniká proti členským štátom, ktoré si neplnia svoje povinnosti podľa práva EÚ. Voči Slovensku v októbri vedie dve právne konania, v oblasti zdravotníctva a energetiky a klímy.

V oblasti energia a klíma eurokomisia zaslala Slovensku a Malte odôvodnené stanoviská súvisiace s pravidlami EÚ na urýchlenie postupov povoľovania projektov v oblasti obnoviteľných zdrojov energie. Slovensko už dostalo dodatočné odôvodnené stanovisko.

Nedostatočné prevedenie smernice EÚ

Komisia vyčíta Slovensku, že do vnútroštátneho práva úplne netransponovalo ustanovenia revidovanej smernice z roku 2023 o obnoviteľných zdrojoch energie týkajúce sa zjednodušenia a zrýchlenia postupov povoľovania. Smernica nadobudla účinnosť v novembri 2023 a niektoré ustanovenia museli byť prevedené do vnútroštátneho práva do 1. júla 2024.

Tieto ustanovenia okrem iného zahŕňajú opatrenia na zjednodušenie a zrýchlenie postupov povoľovania projektov v oblasti obnoviteľných zdrojov energie, ako aj infraštruktúrnych projektov potrebných na integráciu dodatočnej kapacity do elektrickej sústavy. Stanovujú aj jasné lehoty pre postupy udeľovania povolení zamerané na konkrétne technológie alebo typy projektov.

Možné sankcie

V septembri 2024 EK zaslala formálne výzvy 26 členským štátom EÚ za neúplné prevedenie smernice do vnútroštátneho práva, vo februári 2025 z rovnakého dôvodu zaslala Slovensku odôvodnené stanovisko. Komisia tvrdí, že Slovensko zatiaľ neposkytlo jasné a presné informácie o tom, ako smernicu transponovalo. Slovenská vláda má dva mesiace na zaslanie odpovede a dokončenie transpozície, ak tak neurobí, EK môže postúpiť tento prípad Súdnemu dvoru EÚ so žiadosťou o uloženie finančných sankcií.

Stanovisko EK v oblasti zdravotníctva

V oblasti zdravotníctva EK zaslala Slovensku odôvodnené stanovisko z dôvodu, že do vnútroštátneho práva úplne nepreviedlo Európsky zákon o prístupnosti produktov a služieb pre osoby so zdravotným postihnutím. Zákon prijatý v roku 2019 vyžaduje, aby kľúčové produkty a služby, ako sú telefóny, počítače, elektronické knihy, bankové služby a elektronická komunikácia, boli prístupné aj pre osoby so zdravotným postihnutím. To pomôže zvýšiť ich aktívnu účasť v spoločnosti vrátane vzdelávania a zamestnania, ako aj zvýšiť autonómiu a možnosti mobility osôb so zdravotným postihnutím, ktoré predstavujú viac ako 100 miliónov európskych občanov.

Lehota pre členské štáty na transpozíciu smernice bola 28. júna 2022. Hospodárske subjekty museli zabezpečiť, aby do 28. júna 2025 splnili súbor spoločných požiadaviek EÚ na prístupnosť stanovených v zákone.

Komisia v júli 2022 zaslala Slovensku formálnu výzvu, aby oznámilo svoje transpozičné opatrenia a po ich prijatí skonštatovala, že stále existujú určité medzery. Preto sa EK rozhodla vydať odôvodnené stanovisko a Slovensko má dva mesiace na odpoveď a prijatie potrebných opatrení. V opačnom prípade môže eurokomisia postúpiť prípad Súdnemu dvoru EÚ so žiadosťou o uloženie finančných sankcií.

