Influencerku z Brazílie dobehla TEMNÁ minulosť: Polícia ODHALILA jej drogový gang! Mladá žena je na úteku

BAHIA – Sociálne siete v plnej kráse odhalili, že život influencerov, akým sa prezentujú pred celým svetom, je v mnohých prípadoch diametrálne rozdielny. Svoje o tom vie aj známa tvár sociálnych sietí, ktorá je v súčasnosti na úteku. Neskrýva sa pritom pred šialenými fanúšikmi, ale pred políciou.
Známu influencerku z Brazílie dobehla jej temná minulosť. Melissa Saidová (23) však viedla život, ktorý sa snažila za každú cenu utajiť. Nevedel to o nej ani žiadny zo zhruba 340-tisíc sledovateľov na Instagrame. Dnes ich je viac ako 352-tisíc. Ako informuje brazílska CNN, Saidová sa zaplietla s miestnym gangom a lieta v tom až po uši.
Prvé zadržanie na letisku
Influencerka už pred časom zdieľala na Instagrame cez svoj profil obsah, ktorý súvisel s marihuanou (kanabis). S drogami ju prichytili na letisku už v roku 2024. Vtedy išla prvýkrát na policajný výsluch. Po aktuálnych informáciách má byť práve ona vo vedení zločineckého gangu, ktorý v brazílskom štáte Bahia distribuuje drogy a je podozrivý z prania špinavých peňazí. Nápadný je aj zlatý prívesok, ktorý nosí na krku. Už z prvého pohľadu je evidentné, že ide o list marihuany.
Polícii sa v stredu 23. októbra podarilo zatknúť troch páchateľov. Po následnom vydaní rozkazu na prehliadku bytov zadržali ďalších dvoch členov gangu v Lauro de Freitas v Bahii. Influencerka je stále na úteku. Počas následného vyšetrovania zaistili rôzne elektronické zariadenia, hotovosť aj dôkazový materiál o niekoľkých podozrivých finančných operáciách. Na mieste zadržali okrem iného aj 1,4 kg marihuany a 270 gramov hašišu.
Obvinenie
Saidová je hľadanou osobou z dôvodu, že polícia má podozrenie o jej pomoci pri pašovaní drog, pričom členom gangu mala radiť ako sa vyhnúť policajným zložkám. Nie je vylúčené, že na trestnú činnosť využívala sociálne siete, kde mala už pomerne veľký dosah.
Riaditeľ Úradu pre prevenciu a boj proti obchodovaniu s drogami (DENARC), Ernandes ml., sa vyjadril, že "cieľom tejto operácie je zadržanie influencerky, ktorá podporuje trestnú činnosť".
Medzi dodávateľov a kupcov brazílskej influencerky patrí aj široká verejnosť zo Sao Paula. Saidová v jednom z posledných príspevkov hovorí o legalizácii marihuany, pričom na ďalšom videu to vyzerá, akoby po sérii cvikov niečo fajčila.