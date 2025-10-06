Streľba v Sydney: Muž vypálil až STO rán na autá a ľudí! Dvadsať zranených, jeden vo vážnom stave

SYDNEY - V austrálskej metropole Sydney zatkli policajti v pondelok 60-ročného muža, ktorý strieľal na rušnej ulici, pričom zranil najmenej 20 ľudí. Motív jeho konania nebol bezprostredne známy, no terorizmus úrady vylúčili. Informovala o tom agentúra AFP.
Podľa polície muž v štvrti Inner West „náhodne strieľal na prechádzajúce vozidlá vrátane policajných áut“. Jeden zo zranených utrpel podľa polície strelné poranenie a je vo vážnom stave. Ďalšie osoby boli zranené črepinami skla a inými úlomkami. Niektorých hospitalizovali. Muž vystrelil odhadom celkovo 50 - 100 rán. Polícia ho zatkla dve hodiny po útoku v jednom byte. Počas zatýkania utrpel zranenia a bol prevezený do nemocnice. Proti mužovi zatiaľ neboli vznesené žiadne obvinenia.
Jeden zo svedkov streľby pre televíziu ABC povedal, že počas útoku počul výstrely a videl iskry a dym. „Bolo to naozaj ako vo filme,“ uviedol. Útoky so strelnými zbraňami sú v Austrálii pomerne zriedkavé. Držanie automatických a poloautomatických zbraní je prísne regulované od masakru v Port Arthure na ostrove Tasmánia z roku 1996, keď ozbrojený muž zastrelil 35 ľudí. V decembri 2022 bolo pri streľbe neďaleko mestečka Wieambilla v Queenslande zabitých šesť ľudí vrátane dvoch policajtov.