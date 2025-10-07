Experti varujú: Po TOMTO lieku síce schudnete, ale objavia sa DESIVÉ vedľajšie účinky! Problémy sa dajú zmierniť

NEW YORK - Mala to byť revolúcia v oblasti chudnutia. Liek, ktorý bol pôvodne vyrobený na boj proti cukrovke 2. typu, sa začal u pacientov prejavovať rapídnym znížením hmotnosti. Zo začiatku bolo spokojných čoraz viac pacientov a jeho účinky sa rozniesli do celého sveta. Po dlhšom užívaní sa ale vo viacerých prípadoch objavili veľmi nepríjemné vedľajšie účinky.
Lieky na chudnutie sa stávajú v dnešnej dobe čoraz obľúbenejšou alternatívou dosiahnutia krásnej postavy. Pri užívaní konkrétne jedného z nich, Ozempicu, sa však objavili desivé vedľajšie účinky. Na jednej strane človek síce schudne za pomerne krátku dobu, ale problémy sa objavia v iných častiach tela. Ako píše Science Alert v posledných mesiacoch sa čoraz viac ľudí po užívaní lieku sťažuje na bolesti zubov.
Sucho v ústach
Pacienti sa po nasadení lieku sťažujú na nepríjemné sucho v ústach. Na jednej strane účinná látka semaglutid potláča chuť do jedla a spomaľuje vyprázdňovanie žalúdka, no na strane druhej vedie k narušeniu prirodzenej ochrany zubov. Nedostatok slín môže zvýšiť riziko vzniku zubného kazu, ochorenia ďasien či zápachu z úst.
Mnohí zubári v zahraničí veľmi často používajú termín "Ozempic teeth" na citlivé zuby s vyšším rizikom vypadávania či na zápal ďasien. Vedľajším účinkom je aj zvracanie, ktoré je pri suchých ústach obzvlášť nebezpečné. Kyslý reflux v kombinácii so suchom v ústach spôsobuje oslabenie zubnej skloviny, čo vedie k trvalému poškodeniu chrupu.
Rady od zubárov
Pokiaľ sa ľudia Ozempicu nechcú vzdať aj napriek nepríjemným vedľajším účinkom, zubári radia dodržiavať niekoľko dôležitých krokov počas užívania tohto lieku.
Okrem toho, že počas celého dňa musí byť pacient dostatočne hydratovaný, mal by jesť minimálne trikrát denne, po prípadnom dávení si ihneď vypláchnuť ústa a samozrejme chodiť na pravidelné prehliadky k zubárovi (počas užívania Ozempicu aj častejšie), radí Potomac Dental Centre.
Suchým ústam sa dá predísť aj napríklad žuvaním žuvačiek, ktoré pomáhajú k tvorbe slín. Lepšou alternatívou sú tie bez cukru a s eukalyptom. Okrem toho sa odporúča obmedziť pitie sýtených a ochutených nápojov. Zubári zdôrazňujú, že nejde o priamy účinok lieku, ale o jeho dôsledok vedľajších prejavov. Lekári ale hovoria, že najlepšou voľbou je podobné lieky vysadiť a zvoliť radšej prechod na zdravšiu stravu a zvýšiť pohybovú aktivitu.