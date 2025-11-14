SMRŤ v kresle u zubára! Dievčatko (†2) podstúpilo BEŽNÝ zákrok, TOTO sa jej stalo osudným

BUKUREŠŤ – Návšteva u zubára býva najdesivejším spomedzi všetkých vyšetrení. Napriek znecitliveniu počas zákroku zvyknú mať ľudia doslova panický strach. Ešte horšie je to s malými deťmi. Jedno sa už z takejto návštevy zubnej ambulancie domov nikdy nevráti.
Nikto by si nepomyslel, že obyčajný zákrok u zubára môže skončiť obrovskou tragédiou. Obrovský smútok a žiaľ prežíva v týchto dňoch rumunská rodina z Bukurešti. Ich dcérka, ktorá sa nedožila ani troch rokov, navštívila s matkou zubára. V ambulancii sa ale odohralo obrovské nešťastie.
Kolaps počas anestézy
Ako píše Libertatea, incident sa odohral vo štvrtok dňa 13. novembra. Polícia mala prijať oznámenie okolo 19:30 večer. Keďže išlo o veľmi malé dieťa, ktoré navyše čakali až dva zákroky, zubár sa rozhodol pre čiastočnú anestézu.
Po zhruba 20 minútach prišlo ale k náhlemu zhoršeniu. Dievča dostalo kolaps priamo v zubárskom kresle. Do ambulancie privolali záchranárov, ktorí sa opakovane niekoľkokrát pokúsili o resuscitáciu. Nič však nepomohlo. Dievča napokon vyhlásili za mŕtve.
Rodičia požadovali zákrok odložiť
Prípad už prebrala polícia. Miesto už zaistili vyšetrovatelia. Čaká sa ešte na pitvu, ktorá má potvrdiť presnú príčinu smrti. Rodina medzitým pre miestna médiá uviedla, že dievča malo podstúpiť dva zákroky na ošetrenie koreňových kanálikov. Predložené krvné výsledky vykazovali zvýšené pečeňové hodnoty. Procedúru chceli rodičia najprv odložiť, ale aj napriek ich obavám k nej nakoniec došlo v pôvodnom termíne.