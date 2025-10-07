Utorok7. október 2025, meniny má Eliška, Elisa, zajtra Brigita

EÚ chce potvrdiť svoje líderstvo v boji proti klimatickej zmene na konferencii v Brazílii

ŠTRASBURG - Výbor Európskeho parlamentu (EP) pre životné prostredie, klímu a bezpečnosť potravín (ENVI) v pondelok večer prijal svoje požiadavky pred konferenciou OSN o zmene klímy (COP30) v Brazílii. Podľa nich by Európska únia mala zostať lídrom v medzinárodných klimatických rokovaniach a všetky krajiny by mali primerane financovať opatrenia proti zmene klímy, informuje o tom agentúra EP.

O uznesení bude hlasovať celý EP počas plenárnej schôdze v Štrasburgu 20. – 23. októbra. Vo výbore za návrh zahlasovalo 57 europoslancov, 23 bolo proti a štyria sa zdržali hlasovania. Europoslanci z ENVI zdôraznili, že klimatická politika EÚ si musí „zachovať vysoké ambície v súlade s dohodnutými cieľmi a pri svojich krokoch uprednostňovať efektívnosť nákladov, konkurencieschopnosť európskej ekonomiky, sociálne začlenenie a vysokú úroveň ochrany životného prostredia“. Vyjadrili poľutovanie nad tým, že Únia zatiaľ nepredložila aktualizované politiky s ambicióznejším cieľom zníženia emisií do roku 2035 a podrobný plán jeho dosiahnutia.

Text navrhovaného uznesenia tiež zdôrazňuje potrebu prijať klimatický cieľ EÚ pre rok 2040. Európska komisia (EK) na začiatku júla navrhla cieľ, ktorý predpokladá zníženie emisií o 90 percent oproti úrovniam z roku 1990. Tento krok je kľúčový na ceste ku klimatickej neutralite do roku 2050 a vyžaduje schválenie Európskeho parlamentu a členských štátov, čo zatiaľ nebolo dosiahnuté. Medzi krajinami pritom existujú značné rozpory. Europoslanci opätovne zdôrazňujú naliehavú potrebu ukončiť závislosť EÚ od fosílnych palív a urýchliť energetickú transformáciu.

Klimatická zmena ohrozuje stabilitu aj potraviny

Správa zároveň upozorňuje, že klimatická zmena môže viesť k nedostatku prírodných zdrojov, ohrozeniu potravinovej bezpečnosti, zvýšenému napätiu v medzinárodných vzťahoch, konfliktom o prírodné zdroje a je príčinou prírodných katastrof. Medzinárodné spoločenstvo by podľa europoslancov malo venovať väčšiu pozornosť dopadom konfliktov na životné prostredie, pričom poukazujú na rozsiahle environmentálne škody spôsobené vo vojnových oblastiach, ako sú Ukrajina a Pásmo Gazy.

Návrh uznesenia vyzýva aj na zvýšené globálne úsilie o znižovanie emisií a riešenie dopadov zmeny klímy vo všetkých sektoroch vrátane cestnej dopravy, medzinárodnej lodnej dopravy, poľnohospodárstva, textilu a cestovného ruchu. Konferencia OSN o zmene klímy (COP30) sa uskutoční od 10. do 21. novembra v meste Belém v Brazílii.

