Európsky parlament je pripravený začať rokovania o zjednodušení poľnohospodárskych zákonov EÚ

BRUSEL/ŠTRASBURG - Poslanci Európskeho parlamentu (EP) v stredu v Štrasburgu prijali svoju rokovaciu pozíciu pre rokovania s členskými štátmi (Rada EÚ) o zjednodušení spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ.
Text, za ktorý zahlasovalo 492 poslancov, 111 bolo proti a 39 sa zdržalo hlasovania, žiada väčšiu flexibilitu a podporu pre poľnohospodárov pri dodržiavaní existujúcich pravidiel spoločnej poľnohospodárskej politiky.
Viacero typov fariem bude mať uľahčené pravidlá
Poslanci chcú zaviesť väčšiu flexibilitu do toho, ako môžu agropodniky dodržiavať environmentálne pravidlá. Súhlasia s tým, že nielen farmy, ktoré sú certifikované ako úplne ekologické, by sa mali automaticky považovať za spĺňajúce niektoré požiadavky na udržiavanie pôdy v dobrom poľnohospodárskom a environmentálnom stave. Ale aj farmy, kde sú ako ekologické certifikované iba niektoré časti, farmy nachádzajúce sa v osobitne chránených oblastiach a farmy s rozlohou menšou ako 50 hektárov.
Parlament odmietol novú priamu platbu EK
Parlament je proti novému typu priamej platby, ktorú navrhla Európska komisia (EK) pre poľnohospodárov postihnutých prírodnými katastrofami. Súhlasí ale s návrhom EK na novú krízovú platbu prostredníctvom fondov EÚ pre rozvoj vidieka. Poslanci tvrdia, že táto krízová podpora pre poľnohospodárov by mala byť pre členské štáty a epidémie postihujúce zvieratá by sa mali pridať do zoznamu udalostí oprávnených na finančnú podporu.
Pre prípady, že farmári prídu o svoj príjem alebo časť produkcie z dôvodu rizík, ktoré sú mimo ich kontroly, europoslanci navrhujú znížiť prahovú hodnotu, kedy môžu poľnohospodári získať prístup k peniazom od národných vlád na pokrytie poistného. Navrhujú prahovú hodnotu najmenej 15 % zo straty priemernej ročnej produkcie alebo príjmu v porovnaní s 20 %, ktoré navrhla eurokomisia.
Podpora malých poľnohospodárov
EP navrhuje zvýšenie maximálnych limitov pre podporu malých poľnohospodárov - ročná platba do výšky 5000 eur (namiesto 2500 eur) a nová jednorazová platba na rozvoj podnikania do výšky 75 000 eur (namiesto navrhovaných 50 000 eur). Rozhovory s členskými štátmi sa majú začať vo štvrtok (9. 10.), aby sa umožnilo konečné prijatie nových pravidiel počas nadchádzajúceho plenárneho zasadnutia EP v novembri 2025.
Komisia predstavila balík zjednodušenia súčasnej agrárnej politiky v máji. Tento balík opatrení vychádza z odporúčaní strategického dialógu o budúcnosti poľnohospodárstva, ktorý požadoval jednoduchšie pravidlá, zníženie administratívnej a regulačnej záťaže pre poľnohospodárov a iných aktérov v agropotravinárskom priemysle.
EP schválil mandát na rokovania o postavení farmárov EÚ v dodávateľskom reťazci
EP v správe pre médiá uviedol, že zmeny súčasných zákonov o spoločnej poľnohospodárskej politike majú za cieľ posilniť zmluvné postavenie poľnohospodárov a stabilizovať ich príjmy. Mandát na rokovania s Radou EÚ, ktorý odobrilo 532 poslancov, 78 bolo proti a 25 sa zdržalo hlasovania, navrhuje niekoľko ďalších vylepšení.
Poslanci podporujú povinné písomné zmluvy o dodávkach agroproduktov, navrhujú však, aby členské štáty mohli oslobodiť od tejto povinnosti konkrétne sektory na žiadosť stavovskej organizácie zastupujúcej daný sektor. EP navrhol znížiť prahovú hodnotu, pri ktorej sa členské štáty môžu rozhodnúť, že zmluvy nie sú povinné, na 4000 eur z pôvodných 10 000 eur navrhnutých Európskou komisiou (EK). Poslanci sa vyslovili proti vytváraniu organizácií ekologických výrobcov, aby sa predišlo zbytočnej konkurencii medzi výrobnými modelmi.
Zákonodarcovia chcú tiež jasnejšie pravidlá týkajúce sa používania pojmov „spravodlivý“ alebo „rovnocenný“ pre agroprodukty a chcú, aby kritériá pre takéto označovanie zahŕňali príspevok produktov k rozvoju vidieckych komunít a rozvoju organizácií poľnohospodárov. Podľa EP by sa pojem „krátky dodávateľský reťazec“ na etiketách alebo v reklame mal používať iba pre produkty vyrobené v EÚ s obmedzeným počtom sprostredkovateľov medzi poľnohospodárom a konečným spotrebiteľom, alebo s ktorými sa manipuluje na krátku vzdialenosť alebo počas krátkeho času.
Poslanci doplnili nové pravidlá o podmienku, že potraviny a krmivá rastlinného a živočíšneho pôvodu sa môžu dovážať z tretích krajín iba vtedy, ak sú ich hladiny rezíduí pesticídov nižšie, ako je maximálna povolená úroveň pre potraviny vyrobené v EÚ. Krajiny EÚ budú musieť zabezpečiť, aby dodávky zadávané v rámci postupov verejného obstarávania pochádzali z poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov s pôvodom v Únii, najmä z miestnych a sezónnych výrobkov. Prednosť by mali mať výrobky so zemepisnými označeniami v EÚ.
Poslanci sa rozhodli zaviesť novú definíciu mäsa ako „jedlých častí zvierat“ a špecifikovať, že názvy ako steak, rezeň, klobása alebo burger musia byť vyhradené výlučne pre výrobky obsahujúce mäso a musia vylučovať výrobky z bunkových kultúr. „Príjem farmárov nie je len otázkou štatistík alebo abstraktných čísel. Je to otázka spravodlivosti, dôstojnosti a niekedy dokonca prežitia. Tí, ktorí produkujú naše potraviny, predstavujú našu identitu. Tento nástroj je to najmenej, čo im dlhujeme,“ uviedla pre médiá francúzska poslankyňa a spravodajkyňa pre túto oblasť Céline Imartová. Rozhovory s členskými štátmi EÚ o konečnej podobe zákona sa majú začať na budúci týždeň 14. októbra.