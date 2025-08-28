Letecké nešťastie so stovkami mŕtvych: Expert prišiel s novou teóriou! Haváriu Air India spôsobila toaleta

AHMADÁBÁD - Expert spochybňuje vinu pilotov, za katastrofu môže podľa neho únik vody a elektrický skrat.
Katastrofa letu AI171, pri ktorej v indickom Ahmadábáde zahynulo 260 ľudí, dostáva nové a prekvapivé vysvetlenie. Americký právnik a letecký expert Mike Andrews, ktorý zastupuje rodiny obetí, tvrdí, že za pád stroja nemusela stáť chyba pilotov, ako naznačujú prvé závery, ale porucha toalety.
Oficiálna verzia: chyba posádky
Podľa predbežných výsledkov vyšetrovania mali piloti krátko po štarte omylom či úmyselne odstaviť prívod paliva do motorov. Lietadlo stratilo vztlak a zrútilo sa na obývanú štvrť. Záznam z čiernych skriniek zachytil aj dramatickú slovnú výmenu: „Prečo si to vypol?“ pýta sa jeden pilot. „Nevypol,“ zaznie odpoveď druhého.
Andrews: „Pilotov viniť nie je fér“
Andrews túto verziu odmieta. Tvrdí, že príčinou mohol byť únik vody z toalety, ktorá následne skratovala elektroinštaláciu a prerušila dodávku energie do motorov. „Každý, kto v tejto chvíli ukazuje prstom na pilotov, iba háda. To nie je fér ani voči rodinám obetí, ani voči samotným pilotom, ktorí sú rovnako obeťami,“ zdôraznil v rozhovore pre The Mirror.
Jediný preživší a nedostatok dát
Právnik sa stretol aj s jediným preživším, Vishwashom Kumarom Rameshom, ktorý pri nehode stratil príbuzného. Podľa Andrewsa doteraz neboli zverejnené všetky kľúčové záznamy. „Potrebujeme kompletné dáta. Inak je celé vyšetrovanie len výstrel do tmy,“ citoval ho Daily Record.
Stopy vedú k Boeingu
Teória o poruche toalety nie je postavená na vode. Federálna letecká správa (FAA) už v máji nariadila spoločnosti Boeing, aby v lietadlách typu 787 skontrolovala tesniace materiály. Práve tie podľa dokumentov umožňovali presakovanie vody do priestorov elektroniky – s rizikom skratu a výpadku kritických systémov.
Volanie po transparentnosti
Andrews pripomína, že havária zasiahla aj ľudí, ktorí neboli na palube. „Zastupujem rodinu, ktorá prišla o život len preto, že v budove pod miestom dopadu si obnovovali doklady,“ uviedol. Podľa neho tragédia odhaľuje, aké dôležité je, aby letecké spoločnosti aj úrady postupovali transparentne a bezpečnosť nebola nikdy na druhom mieste.