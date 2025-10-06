Manželský pár zahynul pri izraelskom útoku v Libanone

BEJRÚT - Izraelský útok v južnom Libanone v pondelok zabil muža, ktorý minulý rok prišiel o zrak pri výbuchoch pagerov členov hnutia Hizballáh, a jeho manželku, informovali libanonské štátne médiá. Informuje o tom agentúra AFP.
Zranenia a obete útoku
Izrael sa k útoku bezprostredne nevyjadril. Libanonská štátna Národná tlačová agentúra (NNA) identifikovala muža ako Hassana Atwího. Bol zranený a stratil zrak, keď Izrael minulý rok odpálil stovky pagerov a vysielačiek používaných členmi Hizballáhu. Zahynula aj jeho manželka Zainab Raslan, ktorá šoférovala.
Libanonské ministerstvo zdravotníctva vo vyhlásení uviedlo, že „izraelský útok dronom sa zacielil na auto na ceste do (dediny) Zubdín v okrese Nabatíja“ v južnom Libanone a zabil dvoch ľudí a jedného zranil.
Izraelské ciele
Izraelská armáda medzitým uviedla, že zaútočila na „vojenské komplexy... používané Hizballáhom na výcvik“ v údolí Bikáa na východe Libanonu, zatiaľ čo NNA informovala o „dvoch leteckých útokoch“ v severovýchodnej provincii Hermel.
Pokračujúce útoky napriek prímeriu
Izrael aj napriek novembrovému prímeriu pokračuje v útokoch na ciele v Libanone. Zvyčajne tvrdí, že sa zameriava na operatívcov alebo lokality Hizballáhu. Ponechal si tiež vojakov na piatich miestach južného Libanonu, ktoré považuje za strategické.
Minulý týždeň Organizácia Spojených národov oznámila, že od novembrového prímeria potvrdila úmrtia 103 civilistov v Libanone a požaduje zastavenie pretrvávajúceho utrpenia civilného obyvateľstva. Hizballáh vojna s Izraelom masívne oslabila a teraz čelí tlaku, aby sa vzdal svojho arzenálu. Libanonská vláda má v pondelok prediskutovať prvú mesačnú správu armády o pláne odzbrojiť túto militantnú skupinu.