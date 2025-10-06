Berlín si pripomenie druhé výročie útoku Hamasu na Izrael

BERLÍN - Berlín si v utorok 7. októbra pripomenie druhé výročie útoku palestínskeho militantného hnutia Hamas na Izrael. Na Brandenburskej bráne sa rozsvieti nápis: „Priveďte ich domov hneď“. Cieľom je upozorniť na osud rukojemníkov, ktorých stále zadržiava Hamas uprostred rokovaní o ukončení vojny v Pásme Gazy. Informuje agentúra DPA.
Berlínsky starosta Kai Wegner povedal, že rukojemníci sú naďalej držaní v neľudských podmienkach. „Hamas už konečne musí súhlasiť s celým mierovým plánom a prepustiť rukojemníkov,“ povedal. „Nikdy nezabudneme na osudy ľudí, ktorých Hamas uniesol, zavraždil, brutálne mučil a týral, a naďalej budeme rozhodne stáť proti nenávisti, jej podnecovaniu a antisemitizmu,“ dodal.
Palestínski militanti 7. októbra 2023 z Pásma Gazy zaútočili na susedné oblasti na juhu Izraela, pričom zabili približne 1200 ľudí a ďalších vyše 250 odvliekli do Pásma Gazy ako rukojemníkov. Izrael na bezprecedentný útok odpovedal ofenzívou v palestínskej enkláve, ktorá si vyžiadala viac ako 67 000 mŕtvych a vyvolala tam hladomor. Podľa vyšetrovateľov Rady OSN pre ľudské práva Izrael pácha v Gaze od októbra 2023 genocídu s úmyslom zničiť Palestínčanov. Izrael tieto obvinenia odmieta.
Hamas v piatok oznámil, že akceptuje časti 20-bodového mierového plánu, ktorý predstavil americký prezident Donald Trump. S týmto plánom súhlasil aj izraelský premiér Benjamin Netanjahu. Trump po oznámení Hamasu vyzval na zastavenie bombardovania Gazy. Izraelská armáda však naďalej pokračuje v útokoch. Na pondelok sú naplánované nepriame rozhovory o mierovom pláne medzi Izraelom a Hamasom v egyptskom letovisku Šarm aš-Šajch.