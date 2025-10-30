Šéf nemeckej diplomacie Wadephul navštívi Sýriu: Stretne sa aj s prezidentom

BERLÍN - Nemecký minister zahraničných vecí Johann Wadephul vo štvrtok po prvý raz vo funkcii navštívi Sýriu. Plánuje sa stretnúť s vládnymi predstaviteľmi vrátane dočasného prezidenta Ahmada Šaru, informuje správa agentúry AFP.
„Zvrhnutím Asadovej diktatúry vstúpil sýrsky ľud do novej éry,“ uviedol Wadephul vo vyhlásení ministerstva s odkazom na zosadeného vodcu Bašára Asada. Wadephul a delegácia nemeckého parlamentu sa počas návštevy stretnú aj so sýrskym ministrom zahraničných vecí Asadom Šajbáním. Následne odcestujú do Libanonu a Bahrajnu.
Sýriu vedie dočasná vláda
Sýriu od decembrového zosadenia Asada vedie dočasná vláda. Po rokoch izolácie zlepšuje vzťahy so Západom — Spojené štáty a Európska únia zrušili časť sankcií a európske vlády začali rozvíjať užšie diplomatické kontakty, pripomína AFP. Napriek tomu v Sýrii pretrváva nestabilita sprevádzaná etnickými nepokojmi. „Sýria čelí obrovským výzvam... Potrebuje vládu, ktorá všetkým občanom – bez ohľadu na pohlavie, náboženstvo, etnický či sociálny pôvod – zaručí dôstojný a bezpečný životy,“ zdôraznil Wadephul.
V Nemecku žijú státisíce Sýrčanov, ktorý tam našli útočisko počas občianskej vojny. „Mnohí tu nielen našli ochranu, ale aj nový domov. Niektorí zvažujú aj návrat do Sýrie, aby pomohli pri obnove svojej krajiny. Rád by som spolu s našimi partnermi v Sýrii prehĺbil tento špeciálny vzťah medzi našimi krajinami,“ doplnil šéf nemeckej diplomacie.
Nemecký minister vnútra Alexander Dobrindt pred mesiacom oznámil, že Berlín chce do konca roka uzavrieť so Sýriou dohodu o návrate ľudí, ktorým boli zamietnuté žiadosti o azyl. Počet sýrskych utečencov, ktorí sa po Asadovom páde v decembri minulého roka dobrovoľne vracajú do vlasti, zostáva naďalej nízky a rastie iba pomaly.