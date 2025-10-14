Vláda zosadeného sýrskeho prezidenta tajne presunula telá z masového hrobu, aby zakryla vraždy

DAMASK - Vláda zosadeného sýrskeho prezidenta Bašára Asada uskutočnila dva roky trvajúcu utajenú operáciu, počas ktorej previezli tisíce tiel z jedného z najväčších masových hrobov v sýrskom meste Kutajfa na tajné miesto vzdialené vyše hodiny cesty v odľahlej púšti pri meste Dumajr. Informuje o tom agentúra Reuters.
O operácii a polohe masového hrobu pri Dumajre povedalo agentúre Reuters 13 oboznámených osôb. Reportér agentúry mal taktiež možnosť vidieť dokumenty a satelitné snímky oboch masových hrobov. Reuters však odmietol zverejniť presnú polohu masového hrobu, aby sa o jeho polohe nedozvedeli osoby, ktoré by ho chceli narušiť. Operácia sa údajne uskutočnila v rokoch 2019 až 2021 a jej cieľom bolo zahaliť zločiny Asadovej vlády a pomôcť napraviť jej imidž, tvrdia svedkovia.
Agentúra Reuters o zisteniach svojho vyšetrovania informovala aj dočasného sýrskeho prezidenta Ahmada Šaru, avšak vláda dosiaľ nereagovala. Agentúre sa nepodarilo kontaktovať Asada, ktorý po zosadení utiekol do Ruska, ani vojenských predstaviteľov, ktorí boli podľa svedkov súčasťou operácie.
Hrob obsahuje desiatky tisíc tiel
Hrob v púšti Dumajr má minimálne 34 jám, ktoré sú dva kilometre dlhé, a podľa zistení Reuters je jedným z najrozsiahlejších hrobov, ktoré vznikli počas občianskej vojny v Sýrii v rokoch 2011 - 2024. Podľa predpokladov by tam mohli byť pochované desaťtisíce ľudí.
Asadova vláda začala pochovávať ľudí v Kutajfe okolo roku 2012. V masovom hrobe boli podľa svedkov telá vojakov a väzňov, ktorí zomreli vo väzniciach a vojenských nemocniciach. Tento hrob odhalil v 2014 sýrsky ľudskoprávny aktivista, pričom jeho presnú polohu zverejnili o niekoľko rokov neskôr v svedectvách na súdnych procesoch a v správach médií.
Od februára 2019 do apríla 2021 štyri noci takmer každý týždeň prevážalo šesť až osem nákladných áut ľudské ostatky zo spomínaného masového hrobu do púštnej oblasti Dumajr, tvrdí svedok zapojený do tejto operácie.
Asad plánoval zahladiť stopy v roku 2018
Bývalý príslušník sýrskej Republikánskej gardy uviedol, že nápad previezť tisícky tiel vznikol v roku 2018, keď bol Asad na pokraji víťazstva v občianskej vojne, ktorá však následne pokračovala až do jeho zosadenia. Dlhoročný sýrsky prezident dúfal v opätovné získanie medzinárodného uznania po tom, čo bol roky terčom sankcií a obvinení z brutality. Asad bol už v tom čase obviňovaný zo zadržiavania tisícov Sýrčanov. Do väzníc či k masovým hrobom však nemali prístup sýrske ani medzinárodné organizácie.
Dvaja vodiči nákladných áut a vojenský predstaviteľ uviedli, že im vojenskí velitelia oznámili, že cieľom presunu bolo vyprázdniť masový hrob a zahladiť dôkazy o masových vraždách. Keď v decembri 2024 povstalci vedení islamistami zvrhli Asada, bolo všetkých 16 jám zdokumentovaných agentúrou Reuters už prázdnych.
Sýrske ľudskoprávne skupiny tvrdia, že za Asadovho režimu zmizlo viac ako 160 000 ľudí, ktorí sú zrejme pochovaní v desiatkach masových hrobov. Organizované vykopávky a analýza DNA by mohli pomôcť zistiť, čo sa s nimi stalo.