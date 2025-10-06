Hrôzostrašný prípad z Česka: Žena sa spojila s pedofilom, vlastnú dcéru ponúkala na znásilnenie!

BRNO – Brnenský krajský súd začal prerokovávať prípad, ktorý šokoval verejnosť. Žena z Olomoucka a muž z južnej Moravy čelia obvineniu z mimoriadne zvrhlého správania voči deťom.
Kvôli ochrane obetí súd rozhodol, že pojednávanie prebehne bez účasti verejnosti. Podľa obžaloby muž v dome nainštaloval skryté kamery, ktorými sledoval svoje nevlastné dospievajúce dcéry, vrátane kúpeľne a detskej izby. V jednom prípade dokonca dievča, ktoré ešte nemalo 15 rokov, obchytával na intímnych partiách. Snímky následne zdieľal s ďalšími ľuďmi na internete. Pri policajnom zásahu bolo zadržaných viac ako 13 tisíc fotografií a videí. Na prípad upozornil portál Novinky.cz.
Žena, ktorá sa predtým živila ako náhradná matka a porodila niekoľko detí pre iné páry, podľa obžaloby zneužila aj vlastnú osemročnú dcéru. Tej tvrdila, že ju natáča z medicínskych dôvodov, a posielala mužovi videá a fotografie, za ktoré jej zaplatil viac ako 117 tisíc korún. Dvojica sa pritom dohadovala aj na osobnom stretnutí. „Obžalovaní si dohadovali osobné stretnutie a žena mu poslala presnú adresu vrátane videa vchodových dverí. Dohodli sa, že dcéru nadrogujú neznámou látkou a vykonajú rôzne činy, vrátane pohlavného styku s dcérou a matkou,“ uviedol štátny zásupca Marek Vagai v obžalobe.
Polícia a prokuratúra prípad vyšetrili s maximálnou opatrnosťou a dôrazom na ochranu detí. Dvojici teraz hrozí až dvanásť rokov väzenia. Súd bude pokračovať výsluchmi obvinených, svedkov a znalcov, ako aj preverovaním ďalších dôkazov.