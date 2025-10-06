Expert varuje: Trump by mal podstúpiť dôkladný test! Má podozrenie na demenciu a Alzheimera

WASHINGTON - Správanie amerického prezidenta Donalda Trumpa podľa renomovaného neuropsychológa Dr. Narindera Kapura vykazuje znaky, ktoré by mohli súvisieť s demenciou. Expert preto vyzval hlavu štátu, aby podstúpila test na Alzheimerovu chorobu, keďže bežné lekárske vyšetrenia podľa neho nedokážu zachytiť možné neurodegeneratívne zmeny.
„Trump sa správa zvláštne,“ tvrdí odborník
V rozhovore pre britský denník Express Kapur uviedol, že prezidentovo správanie v posledných mesiacoch bolo „pomerne zvláštne a neobvyklé“. Spomenul napríklad incident, keď Trump pred stretnutím s Vladimirom Putinom poplietol Aljašku s Ruskom. Takéto chyby podľa neho môžu naznačovať zhoršovanie kognitívnych funkcií.
„Netvrdím, že má Alzheimerovu chorobu,“ zdôraznil odborník. „Ak by sa však ukázalo, že trpí nejakou formou neurodegeneratívnej demencie, pravdepodobnejšia by bola frontotemporálna demencia než Alzheimer.“ Dodal však, že presné závery je možné urobiť až po dôkladnom neurologickom testovaní.
Test z Bieleho domu označil za nedostatočný
Trumpov osobný lekár Sean Barbabella vo februári vyhlásil, že prezident je „vo vynikajúcom zdravotnom stave“. Kapur však spochybnil kvalitu tohto hodnotenia – podľa neho išlo len o krátke fyzické vyšetrenie a tzv. Montreal Cognitive Assessment pozostávajúci z 30 otázok, ktorý trvá približne desať minút.
„Takýto test by som na hodnotenie kognitívnych funkcií nikdy nepoužil,“ povedal Kapur. „Neposkytuje úplný obraz o mentálnom stave pacienta.“ Podľa neho by seriózne vyšetrenie malo preveriť päť oblastí mozgových funkcií – pamäť, koncentráciu, jazykové schopnosti, vizuálno-priestorovú orientáciu a exekutívne funkcie, teda schopnosť plánovať a rozhodovať.
Odborník: Politik po sedemdesiatke by mal ísť na testy
Dr. Kapur upozornil, že v súčasnosti existujú aj krvné testy na Alzheimerovu chorobu, ktoré dokážu zachytiť prvé príznaky ochorenia. „Trump by mal takýto test absolvovať počas svojej najbližšej ročnej lekárskej prehliadky,“ vyhlásil.
Podľa neho by bolo rozumné, keby všetci politickí lídri nad 70 rokov pravidelne podstupovali neuropsychologické vyšetrenie. „Ide o zodpovednosť voči občanom. Ak človek rozhoduje o osude krajiny, musí mať istotu, že jeho myseľ funguje naplno,“ dodal Kapur.