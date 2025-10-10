Piatok10. október 2025, meniny má Slavomíra, zajtra Valentína

Trump zúri: TÚTO krajinu by sme mali vylúčiť z NATO! Naopak, Fínsku sľúbil podporu pred Ruskom

Alexander Stubb a Donald Trump
Alexander Stubb a Donald Trump (Zdroj: SITA/AP Photo/Alex Brandon)
WASHINGTON - Americký prezident Donald Trump pohrozil Španielsku vylúčením z NATO pre nízke výdavky na obranu. Naopak Fínsku počas návštevy prezidenta Alexandera Stubba prisľúbil podporu, ak by krajinu ohrozila ruská invázia.

Americký prezident Donald Trump oznámil, že Spojené štáty pripravujú nové sankcie voči Rusku, ktoré naďalej odmieta ukončiť vojnu proti Ukrajine. Vyhlásil to vo Washingtone počas stretnutia s fínskym prezidentom Alexandrom Stubbom. Trump pritom zdôraznil, že USA by v prípade ruského útoku Fínsko bránili.

„Určite by sme Fínsko bránili. Je to skvelý národ. Nemyslím si však, že k útoku dôjde,“ povedal Trump podľa CNN Prima News.

Tvrdá kritika Španielska

Zatiaľ čo Fínsko Trump označil za zodpovedného a spoľahlivého člena NATO, voči Španielsku použil neobvykle ostré slová. Kritizoval ho za neochotu zvýšiť výdavky na zbrojenie a pripomenul, že krajiny aliancie by mali investovať až päť percent svojho HDP do obrany.

„NATO by sa malo zamyslieť, či Španielsko má vôbec zostať jeho súčasťou,“ vyhlásil Trump.

Členské štáty Severoatlantickej aliancie plánujú zvýšiť rozpočet na obranu na 3,5 percenta HDP a ďalších 1,5 percenta investovať do oblastí, ktoré môže armáda využiť — ako zdravotníctvo, infraštruktúra či kybernetická bezpečnosť. Španielsko však odmieta takéto navýšenie, čo podľa Trumpa ohrozuje dôveryhodnosť celého paktu.

Americko-fínska dohoda o ľadoborcoch

Trump počas Stubbovej návštevy oznámil aj veľký obchod medzi USA a Fínskom. Spojené štáty kúpia 11 fínskych ľadoborcov v hodnote 6,1 miliardy dolárov. Ako uviedla stanica Fox News, dohoda má pomôcť rozšíriť americkú flotilu v Arktíde, kde čelí rastúcej prítomnosti Ruska a Číny.

Trump dlhodobo tvrdí, že Spojené štáty potrebujú najmenej 40 nových plavidiel, aby si v arktickom regióne udržali strategickú rovnováhu.

