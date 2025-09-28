Nedeľa28. september 2025, meniny má Václav, zajtra Michal, Michael, Michaela

Starmer vyzval labouristov: Majú sa sústrediť na boj proti pravicovým populistom

Keir Starmer
Keir Starmer (Zdroj: TASR/AP/Alberto Pezzali)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

LIVERPOOL - Britský premiér Keir Starmer v nedeľu vyzval svoju Labouristickú stranu, aby sa prestala zaoberať sama sebou a zjednotila sa v boji proti strane Reform UK označovanej za pravicovo-populistickú a euroskeptickú. Informovala o tom agentúra Reuters.

„Máme pred sebou boj nášho života, pretože sa musíme postaviť strane Reform UK. Musíme ich poraziť, preto teraz nie je čas na introspekciu,“ povedal Starmer v rozhovore pre televíziu BBC. „V tomto boji musíme byť jednotní,“ dodal. Imigračnú politiku, ktorú chce Reform UK vedená euroskeptikom Nigelom Farageom uskutočňovať v prípade víťazstva vo voľbách, označil Starmer za „rasistickú“ a „nemorálnu“ a jej cieľom je „rozdeliť Britániu“.

„Jedna vec je povedať, že pošleme domov nelegálnych migrantov, ľudí, ktorí tu nemajú právo byť. Som za to,“ povedal Starmer. „Niečo úplne iné je povedať, že budeme chodiť za ľuďmi, ktorí sú tu legálne, a začneme ich posielať domov... Myslím si, že je to rasistická politika, myslím si, že je to nemorálne a netreba sa báť to pomenovať,“ dodal.

Labouristi sú pod veľkým tlakom

Starmer prišiel s týmto apelom v deň začiatku štvordňového zjazdu Labouristickej strany konanom v Liverpoole. Takmer 15 mesiacov po jej víťazstve vo voľbách sú Starmer a labouristi pod veľkým tlakom, keďže ekonomika oslabuje, nezamestnanosť dosiahla štvorročné maximum, inflácia je vyššia ako v mnohých iných európskych krajinách a nelegálna migrácia rastie. Starmerovou vládou navyše otriaslo niekoľko škandálov. Labouristi v prieskumoch verejnej mienky v súčasnosti výrazne zaostávajú za Reform UK.

Podľa prieskumu spoločnosti Ipsos je so Starmerom spokojných iba 13 percent voličov, zatiaľ čo 79 percent je nespokojných. Je to najmenej spomedzi všetkých premiérov od začiatku zhromažďovania údajov v roku 1977. S vládou je dokonca nespokojných až 82 percent opýtaných. Starmer priviedol Labouristickú stranu späť k moci po 14 rokoch pôsobenia v opozícii. Ďalšie voľby sa majú v Británii konať v roku 2029. Niekoľko straníckych kolegov nedávno kritizovalo Starmera a vyzvalo ho, aby odstúpil z vedenia strany. Je medzi nimi aj starosta Manchestru Andy Burnham, ktorý navrhol, aby labouristi prijali radikálnejší program.

Viac o téme: LabouristiBritániaPopulistiKeir Starmer
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Britská vláda chce zaviesť novinku: Plánuje digitálny preukaz totožnosti
Zahraničné
FOTO Emmanuel Macron
AKTUÁLNE Francúzsko uznalo Palestínsky štát: Niektoré radnice vyvesili palestínsku vlajku
Zahraničné
Palestínsky štát uznala aj
Palestínsky štát uznala aj ďalšia európska krajina: Je to jediná cesta k trvalému mieru, tvrdí šéf diplomacie
Zahraničné
AKTUÁLNE Tri veľmoci uznali
AKTUÁLNE Tri veľmoci uznali Palestínu ako samostatný štát: udeľujete terorizmu obrovskú odmenu, odkazuje Netanjahu
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Sidi Bou Said: Jedno z najkrajších mestečiek sveta preslávila aj filmová Angelika
Sidi Bou Said: Jedno z najkrajších mestečiek sveta preslávila aj filmová Angelika
Cestovanie
Deň ozbrojených síl SR a príhovor prezidenta SR
Deň ozbrojených síl SR a príhovor prezidenta SR
Správy
Stretnutie premiéra Fica s maďarským premiérom Viktorom Orbánom na Moste Márie Valérie
Stretnutie premiéra Fica s maďarským premiérom Viktorom Orbánom na Moste Márie Valérie
Správy

Domáce správy

Matovič vyzýva Šimečku: Vylúčte
Matovič vyzýva Šimečku: Vylúčte spoluprácu s Hlasom, inak naša tlačovka ROZHODNE voľby! REAKCIA lídra PS
Domáce
Marek Eštok
Štátny tajomník Eštok odcestoval na pracovnú návštevu USA
Domáce
Bude nakoniec všetko inak?
Bude nakoniec všetko inak? Na nízkopríjmových živnostníkov sa ešte pozrieme, uviedol minister Tomáš
Domáce
Prešovská hudobná jeseň štartuje už čoskoro: Šesť koncertov, džezové legendy aj unikátny organový recitál
Prešovská hudobná jeseň štartuje už čoskoro: Šesť koncertov, džezové legendy aj unikátny organový recitál
Prešov

Zahraničné

Skončia boje? Trump naznačil
Skončia boje? Trump naznačil možný prelom v kríze na Blízkom východe
Zahraničné
Taliban zakázal takmer 700
Taliban zakázal takmer 700 univerzitných učebníc a textov: TOTO je dôvod
Zahraničné
Keir Starmer
Starmer vyzval labouristov: Majú sa sústrediť na boj proti pravicovým populistom
Zahraničné
Dokáže zachrániť životy a
Dokáže zachrániť životy a máme ho každý doma: Vedci zistili, že voľnopredajný liek je ZÁZRAK! Komu a na čo pomôže?
Zahraničné

Prominenti

Líder Iné Kafe Vratko
Líder Iné Kafe Vratko Rohoň posiela jasný odkaz verejnosti: Takto to vidí on s pohlaviami!
Domáci prominenti
Janice Dickinson
Supermodelka Janice Dickinson (70) ŽALUJE televíziu: Potkla sa o KÁBEL... Spadla rovno na tvár!
Zahraniční prominenti
Krst nového albumu Richarda
TAJNÁ svadba dcéry Soni Müllerovej: Luxusný obrad nečakajte!
Domáci prominenti
TRÁPENIE českej herečky (41):
TRÁPENIE českej herečky (41): Kvôli rakovine prišla o hlas... Znova sa učila rozprávať!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Dovolenka v Francúzsku sa
Dovolenka v Francúzsku sa zmenila na nočnú moru: Matka čelila verejnej kritike za výchovu detí! Dostali zákaz vstupu?
Zaujímavosti
Šokujúce priznanie matky: Telo
Šokujúce priznanie matky: Telo svojej dcéry ukrývala celé dve desaťročia v mraziacom boxe
Zaujímavosti
Mal byť holubicou, stal
Mal byť holubicou, stal sa sliepkou: Zvláštnejší kostol ste zaručene nevideli
dromedar.sk
Zábava alebo psychický teror?
Zábava alebo psychický teror? Mini zariadenie priviedlo ženu k slzám a ukončilo vzťah! Priateľ sa bráni, bol to len žart
Zaujímavosti

Dobré správy

Projekt Obchvat Prievidza predstavuje
Skvelá správa pre vodičov: Región so známymi kúpeľmi bude mať nový obchvat, už sa začína stavať
Domáce
Anna a Martin priniesli
Anna a Martin priniesli novú vlasovú kozmetiku, ktorá pomáha nielen pri rednutí vlasov
plnielanu.sk
Slovensko píše dejiny vesmíru:
Slovensko píše dejiny vesmíru: 3IPK spustila blockchain na Medzinárodnej vesmírnej stanici ISS
Dobré správy
Chrípková sezóna sa blíži:
Chrípková sezóna sa blíži: Toto vám ušetrí hodiny v čakárni a navyše je zadarmo!
plnielanu.sk

Ekonomika

Bude z lietania v Európe luxus? Veľkí majú dostať na novú daň odklad, malí ju majú platiť okamžite!
Bude z lietania v Európe luxus? Veľkí majú dostať na novú daň odklad, malí ju majú platiť okamžite!
TOP 10 najpredávanejších áut všetkých čias: Máte niektorý z týchto modelov?
TOP 10 najpredávanejších áut všetkých čias: Máte niektorý z týchto modelov?
Otvorením obchvatu to nekončí: Jozef Ráž prezradil, čo všetko sa chystá pri Košiciach! (foto)
Otvorením obchvatu to nekončí: Jozef Ráž prezradil, čo všetko sa chystá pri Košiciach! (foto)
Prepočítajte to na eurá: Viete, koľko stáli bežné veci pred rokom 2009? (kvíz)
Prepočítajte to na eurá: Viete, koľko stáli bežné veci pred rokom 2009? (kvíz)

Šport

HC Slovan Bratislava – Vlci Žilina: Online prenos zo 7. kola Tipsport ligy
HC Slovan Bratislava – Vlci Žilina: Online prenos zo 7. kola Tipsport ligy
Tipsport liga
VIDEO Pogačar to opäť dokázal! Fenomenálna obhajoba a suverénny triumf na MS v cyklistike
VIDEO Pogačar to opäť dokázal! Fenomenálna obhajoba a suverénny triumf na MS v cyklistike
MS v cyklistike
Prehrávali už 0:6, potom vstali z popola: Bundesliga zažila neskutočné gólové šialenstvo!
Prehrávali už 0:6, potom vstali z popola: Bundesliga zažila neskutočné gólové šialenstvo!
Bundesliga
Červená karta pre brankára belasých: Rozdiel triedy, náhradný brankár inkasoval dvakrát
Červená karta pre brankára belasých: Rozdiel triedy, náhradný brankár inkasoval dvakrát
MONACObet liga

Auto-moto

Prešovskí krajskí cestári rekonštruujú cestu III. triedy
Prešovskí krajskí cestári rekonštruujú cestu III. triedy
Doprava
FOTO: BMW iX3 Neue Klasse práve priletelo na Slovensko. Poznáme ceny
FOTO: BMW iX3 Neue Klasse práve priletelo na Slovensko. Poznáme ceny
Novinky
Mazda CX-5 už má zverejnené ceny pre slovenský trh. Prichádza s viacerými bonusmi
Mazda CX-5 už má zverejnené ceny pre slovenský trh. Prichádza s viacerými bonusmi
Novinky
MG uvádza 2 nové modely: Veľké SUV s hybridom bez zástrčky a EV. Dobré ceny majú obe
MG uvádza 2 nové modely: Veľké SUV s hybridom bez zástrčky a EV. Dobré ceny majú obe
Novinky

Kariéra a motivácia

Vstávate na poslednú chvíľu? Týchto 7 ranných návykov zmení váš deň aj výkonnosť
Vstávate na poslednú chvíľu? Týchto 7 ranných návykov zmení váš deň aj výkonnosť
Motivácia a inšpirácia
Vyberte si z TOP 3 ponuky s platom až do 2 500 €: prinesú vám lepší plat, benefity a nové výzvy
Vyberte si z TOP 3 ponuky s platom až do 2 500 €: prinesú vám lepší plat, benefity a nové výzvy
Zaujímavé pracovné ponuky
Máte pocit, že vás v práci nikto nechápe?
Máte pocit, že vás v práci nikto nechápe?
Vzťahy na pracovisku
Toto je dôvod, prečo väčšina ľudí nečíta knihy. A ako to zmeniť aj s minimom času?
Toto je dôvod, prečo väčšina ľudí nečíta knihy. A ako to zmeniť aj s minimom času?
Rady, tipy a triky

Varenie a recepty

Máte veľa sliviek a neviete čo s nimi? 17 receptov na tie najlepšie koláče, džemy a kompóty.
Máte veľa sliviek a neviete čo s nimi? 17 receptov na tie najlepšie koláče, džemy a kompóty.
Šťavnaté kuracie prsia na prírodno. Rýchly obed, ktorý stihnete urobiť aj počas týždňa.
Šťavnaté kuracie prsia na prírodno. Rýchly obed, ktorý stihnete urobiť aj počas týždňa.
Žerbo rezy: Zákusok, ktorý nesklame ani víkendových maškrtníkov
Žerbo rezy: Zákusok, ktorý nesklame ani víkendových maškrtníkov
Výber receptov
Domáca vegeta: Zdravšia verzia priamo z vašej kuchyne
Domáca vegeta: Zdravšia verzia priamo z vašej kuchyne
Rady a tipy

Technológie

Vedci objavili hormón, ktorý pomáha rakovine ukryť sa pred imunitou. Takto ju možno konečne poraziť
Vedci objavili hormón, ktorý pomáha rakovine ukryť sa pred imunitou. Takto ju možno konečne poraziť
Veda a výskum
Nová AI od Microsoftu preskenuje každý obrázok či fotografie v tvojom počítači. Takto to bude fungovať
Nová AI od Microsoftu preskenuje každý obrázok či fotografie v tvojom počítači. Takto to bude fungovať
Windows
„Už sa nemôžem dočkať, kedy budem mať Android OS pre PC,“ hovorí CEO Qualcommu: Google chystá niečo veľké
„Už sa nemôžem dočkať, kedy budem mať Android OS pre PC,“ hovorí CEO Qualcommu: Google chystá niečo veľké
Android
Pred 74-tisíc rokmi sopečná erupcia zdevastovala povrch Zeme: Výskumníci nedokážu pochopiť, ako dokázali naši predkovia prežiť
Pred 74-tisíc rokmi sopečná erupcia zdevastovala povrch Zeme: Výskumníci nedokážu pochopiť, ako dokázali naši predkovia prežiť
Veda a výskum

Bývanie

Smrekovú terasu zhotovil pre svoju manželku úplne sám. Atmosféra, ktorú má po zotmení, si ich získala!
Smrekovú terasu zhotovil pre svoju manželku úplne sám. Atmosféra, ktorú má po zotmení, si ich získala!
Tieto miesta priam volajú po dobrom relaxe! 10 inšpirácií, po ktorých budete mať chuť urobiť si oddychový kútik
Tieto miesta priam volajú po dobrom relaxe! 10 inšpirácií, po ktorých budete mať chuť urobiť si oddychový kútik
Roklina je krásna, no starý bungalov si ju nevšimol. Dnes sa od okien musí odchádzať ťažko a pokoj lesa príde i sám
Roklina je krásna, no starý bungalov si ju nevšimol. Dnes sa od okien musí odchádzať ťažko a pokoj lesa príde i sám
Znesú zlé svetlo, prievan aj zabudnutú zálievku! 7 izbových rastlín, ktoré rozžiaria interiér a prežijú skoro všetko
Znesú zlé svetlo, prievan aj zabudnutú zálievku! 7 izbových rastlín, ktoré rozžiaria interiér a prežijú skoro všetko

Pre kutilov

Ako uložiť veľkoformátovú dlažbu, aby sa nezlomila? Je vôbec vhodná na svojpomocnú realizáciu?
Ako uložiť veľkoformátovú dlažbu, aby sa nezlomila? Je vôbec vhodná na svojpomocnú realizáciu?
Stavebný materiál
Chcete si vytvoriť dokonalé zátišie okolo záhradného jazierka? Týmto krásnym rastlinám sa tam bude mimoriadne dariť
Chcete si vytvoriť dokonalé zátišie okolo záhradného jazierka? Týmto krásnym rastlinám sa tam bude mimoriadne dariť
Okrasná záhrada
Nevyhadzujte vrecúška od čierneho čaju! Týchto 7 užitočných tipov vás rozhodne prekvapí
Nevyhadzujte vrecúška od čierneho čaju! Týchto 7 užitočných tipov vás rozhodne prekvapí
Recepty
Ako sa dá z obyčajnej starej vlečky urobiť brička na konský záprah? Miroslav vám ukáže kompletný postup
Ako sa dá z obyčajnej starej vlečky urobiť brička na konský záprah? Miroslav vám ukáže kompletný postup
Dvor a záhrada

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Na rande vyzeral ako nudný chlapík: Potom mi porozprával svoj životný príbeh a mne padla sánka
Sex a vzťahy
Na rande vyzeral ako nudný chlapík: Potom mi porozprával svoj životný príbeh a mne padla sánka
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Matovič vyzýva Šimečku: Vylúčte
Domáce
Matovič vyzýva Šimečku: Vylúčte spoluprácu s Hlasom, inak naša tlačovka ROZHODNE voľby! REAKCIA lídra PS
Dokáže zachrániť životy a
Zahraničné
Dokáže zachrániť životy a máme ho každý doma: Vedci zistili, že voľnopredajný liek je ZÁZRAK! Komu a na čo pomôže?
Scéna ako z GTA,
Zahraničné
Scéna ako z GTA, auto letelo vzduchom! VIDEO Šokujúca nehoda priamo v centre mesta
Muža s airsoftovou zbraňou
Zahraničné
Hrôzostrašné VIDEO: Muž s puškou zastavoval na ceste autá! Jeden z vodičov urobil rázny krok

Ďalšie zo Zoznamu