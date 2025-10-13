Pondelok13. október 2025, meniny má Koloman, zajtra Boris

V uliciach San Francisca to vyzerá ako v ZOMBIE apokalypse! Šokujúce zábery odhaľujú ľudskú katastrofu

Fentanyl robí z ľudí zombie.
Fentanyl robí z ľudí zombie. (Zdroj: X)
SAN FRANCISCO - Zábery občianskeho dokumentaristu ukazujú skupiny ľudí v uliciach centra San Francisca v stave opojenia — mesto, ktoré bolo symbolom technologického boomu, sa potýka s epidémiou fentanylu a násilím.

Ulica ako šokujúca výpoveď

Vo viacerých nedávnych videách, ktoré zverejňuje miestny dokumentarista známy ako JJ Smith, sa objavujú scény otvoreného užívania drog a ľudí ležiacich či apatických na chodníkoch v centrálnych častiach San Francisca. Tieto zábery, ktoré kolujú po sociálnych sieťach, prispeli k výraznej pozornosti médií aj verejnosti voči tomu, čo sa v niektorých častiach mesta deje na dennej báze. 

Fentanyl spôsobuje osobné tragédie

Analýzy lokálnych médií a zdravotníckych dát ukazujú, že fentanyl je hlavným hýbateľom tragických úmrtí z predávkovania v meste. Hoci počet úmrtí mierne poklesol v roku 2024 po rekordnom roku 2023 v dôsledku rozšírenia liečby a zásahov, celková úroveň úmrtí zostáva výrazne nad predpandemickými hodnotami a v mnohých prípadoch ide o kombináciu fentanylu s inými látkami. San Francisco Chronicle zdôrazňuje, že veľká časť úmrtí sa sústreďuje v susedstvách Tenderloin a SOMA. 

Zmes látok a demografia obetí

Miestne štatistiky ukazujú, že fentanyl bol prítomný v prevažnej väčšine nájdených náhodných úmrtí z predávkovania a často vystupuje v kombinácii s ďalšími stimulantmi, napríklad metamfetamínom. Podľa analýz mestského lekárskeho úradu a denníka The San Francisco Chronicle tvoria väčšinu obetí predávkovania muži, najmä vo veku od 35 do 64 rokov. Zároveň sa ukazuje výrazný rasový rozdiel – najvyššia miera úmrtnosti je medzi černošskou populáciou San Francisca, hoci ide o menšiu časť obyvateľstva. Afroameričania zomierajú na predávkovanie niekoľkonásobne častejšie než belosi alebo Hispánci, čo odborníci pripisujú kombinácii sociálnych a ekonomických faktorov – od chudoby a bezdomovectva až po obmedzený prístup k liečbe závislostí a prevencii.

Dokumentovanie vs. zneužívanie — kontroverzný hlas ulice

JJ Smith si vyslúžil pritom polarizujúce názory: zatiaľ čo kritici tvrdia, že jeho videá využívajú zraniteľných ľudí pre sledovanosť, niektorí pracovníci s bezdomovcami a verejné zdroje pripisujú jeho obsahu praktický efekt — zvýšenú pozornosť polície a niekedy i rýchlejšie nasadenie zásahov alebo prepojenie ľudí s liečbou. Mestské služby zároveň hlásia zvýšený prístup k liečebným programom a rozšírenie dostupnosti naloxónu a substitučnej liečby v posledných rokoch. 

Politika, rétorika a tvrdé návrhy

Kríza pritiahla aj pozornosť prominentných osobností a politikov. Elon Musk opakovane kritizoval stav mesta a vyšiel s dramatickými opisnými výrokmi o „degradácii“ centra San Francisca. Na federálnej úrovni témy súvisiace s obchodnými a bezpečnostnými opatreniami proti pašovaniu syntetických opioidov ovplyvňovali aj rozhodnutia administratívy — v roku 2025 Bieleho domu figurovali návrhy a faktické kroky smerujúce k ekonomickým opatreniam proti zdrojom pašovania drog.

Globálny tieň: nitazény a ďalšie hrozby

Odborníci varujú, že problém nekončí fentanylom. V iných regiónoch — napríklad v Austrálii — sa objavili nitazény, extrémne potentné syntetické opioidy, ktoré sú podľa miestnych orgánov omnoho nebezpečnejšie a za posledné roky boli odhalené pri desiatkach zásahov pri dovoze. To ukazuje, že medzinárodné siete pašovania a rýchla adaptácia na nové látky môžu prehĺbiť krízu aj v mestách ako San Francisco. 

Čo sa deje na úrovni mesta — malé kroky, veľké výzvy

San Francisco v posledných rokoch investovalo do rozširovania kapacít liečebných programov, liekov na substitúciu a distribúcie naloxónu; tohtoročné dáta potvrdzujú zvýšený počet prijatí do liečby a prvé signály zlepšenia. Napriek tomu zostávajú zásadné problémy: otvorené užívanie v uliciach, zložité prepájanie ľudí s dlhotrvajúcou liečbou a prítomnosť čoraz toxickejších látok v zásobách pouličného trhu.

