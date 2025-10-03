Veľkovojvoda Viliam V. sa stal novým luxemburským panovníkom

LUXEMBURG - V luxemburskom hlavnom meste v piatok intronizovali nového veľkovojvodu Viliama V. (Guillaume) a jeho manželku veľkovojvodkyňu Štefániu. Vo funkcii hlavy štátu po 25 rokoch vystriedal svojho otca Henricha I., píšu agentúry AFP a AP.
Viliamov otec Henrich abdikoval v piatok počas slávnostného ceremoniálu vo Veľkovojvodskom paláci v meste Luxemburg. Nový monarcha sa stal hlavou štátu po zložení prísahy na ústavu pred poslancami parlamentu. Na ceremónii sa zúčastnil predseda Európskej rady António Costa, predsedníčka Európskeho parlamentu Roberta Metsolová a kráľovské páry z Belgicka a Holandska.
Veľkovojvoda Viliam (43) študoval v Spojenom kráľovstve, Švajčiarsku, Francúzsku a absolvoval aj elitnú britskú vojenskú akadémiu Sandhurst. V roku 2012 sa oženil s belgickou grófkou Štefániou a má s ňou dvoch synov vo veku päť a dva roky. Luxembursko je jeden z najmenších a zároveň najbohatších štátov Európskej únie (EÚ) v prepočte na obyvateľa. Je tiež dôležitým finančným centrom, v ktorom sídlia aj niektoré inštitúcie EÚ, ako napríklad Európsky súdny dvor a Európska investičná banka.
Krajina je konštitučná monarchia s veľkovojvodom na čele štátu podobne ako kráľ Karol III. v Spojenom kráľovstve alebo kráľ Filip I. v Belgicku. Agentúra AP vysvetľuje, že Luxembursko nie je kráľovstvom, ale posledným veľkovojvodstvom na svete. Viliam sa tiež symbolicky stal najvyšším veliteľom armády, ktorá má približne 1000 členov.