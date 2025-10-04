Irán sa nevzdáva: Satelitné snímky objavili nový ZÁHADNÝ komplex, postavili ho neďaleko centra JADROVÉHO výskumu

ZAGROS – Po americkom nálete na iránske jadrové zariadenia, zostala krajina doslova ochromená. Viacerí analytici ale už v tom období vyhlasovali, že napriek vysokým stratám na životoch či infraštruktúre, neutrpel iránsky jadrový program až také straty. Útoky z júna tohto roku ho mali spomaliť o nanajvyš jeden až dva roky. Prešlo niekoľko mesiacov a satelitné snímky odhalili nový komplex.
Južne od Natanzu, lokality v Iráne známej ako jedno z centier jadrového programu, vyrástol len za niekoľko mesiacov nový komplex. Krajina utrpela veľké straty po spoločných izraelských a amerických útokoch z druhej polovice júna tohto roku, pričom cieľom bolo ochromiť iránsky jadrový program. Ako píše The Washington Post, prešli len tri mesiace a satelitné snímky od Maxar Technologies odhalili kryt novej budovy.
V plánoch aj centrifúgy
Irán sa mal podľa aktuálnych satelitných snímok sústrediť na budovanie podzemného komplexu v lokalite Kuh-e Kolang Gaz La "Pickaxe" (pohorie Zagros). Plány na výstavbu boli pritom predstavené už v roku 2020. Spomínala sa v nich aj montáž centrifúg, ktoré sú základom pre výrobu obohacovaného uránu. Z tohto pohľadu je preto možné, že iránske vedenie sa pokúša o obnovu jadrového programu. Analytici dokonca hovoria o "možnom skladisku pre iránske zásoby uránu takmer zbrojnej kvality".
Podľa oficiálnych správ je ale budovanie komplexu veľkou záhadou. "Teherán odmietol začiatkom roka odpovedať na naše otázky týkajúce sa tejto lokality," prezradil šéf Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) Rafael Grossi.
Priestory pod strechou komplexu môžu viesť podľa odhadov až do hĺbky 100 metrov. Len nadzemná časť sa rozprestiera na ploche troch štvorcových kilometrov horského svahu. Najnovšie fotografie zo septembra tohto roku ukazujú prítomnosť ťažkej techniky a stavebných vozidiel. Expert na jadrové zbrane Jeffrey Lewis sa pre americký denník vyjadril, že iránske vedenie sa snaží komplex a horu čo najlepšie opevniť pred možnými budúcimi útokmi.
Odstúpenie od JCPOA
Irán dlhodobo tvrdí, že sa nepokúša vyrobiť jadrovú zbraň a jeho jadrový program má slúžiť len na mierové účely. V roku 2015 na znak solidarity podpísal s USA, Čínou, Ruskom, Veľkou Britániou, EÚ, Nemeckom, Francúzskom a Čínou "Spoločný komplexný akčný plán (JCPOA - Joint Comprehensive Plan of Action)", ktorý mal spomaliť iránsky jadrový program a zabezpečiť jeho kontrolu výmenou za zrušenie uvalených sankcií.
Po odstúpení USA v roku 2018 prestal Teherán tento dohovor dodržiavať. Prezident Donald napriek odstúpeniu od dohody povedal, že nikdy nedovolí Iránu skonštruovať jadrovú zbraň.