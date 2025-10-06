Iránsky súd zbavil francúzskeho cykloturistu obvinenia zo špionáže

TEHERÁN - Iránsky súd v pondelok oznámil, že francúzsko-nemeckého občana Lennarta Monterlosa zbavil obvinenia zo špionáže. Medzičasom 19-ročného cykloturistu zadržali v polovici júna v meste Bandar Abbás počas vojny medzi Iránom a Izraelom a odvtedy je vo väzbe. Píše o tom agentúra AFP.
Ako informovala webová stránka Mízán, súd skonštatoval, že pri rozhodovaní o oslobodení obvineného bral do úvahy aj pochybnosti o spáchaní trestného činu. Prokurátor môže podľa súdu voči verdiktu ešte vzniesť námietky.
Možná výmena väzňov
Rozhodnutie nasledovalo po oznámení iránskej vlády, že dúfa v skoré prepustenie francúzskeho páru Cécile Kohlerovej and Jacquesa Parisa, zadržiavaného v Teheráne od roku 2022 za údajnú špionáž pre Izrael, za čo je v iránskom trestnom poriadku trest smrti, výmenou za prepustenie Iránčanky Mahdíje Esfandijáríovej, ktorú vo februári zatkli vo Francúzsku na základe obvinenia z propagácie terorizmu na internete.
Monterlos sa v auguste 2024 vydal na cyklotúru z Európy do Japonska, počas ktorej plánoval absolvovať trasu dlhú viac ako 35 000 kilometrov. Túto cestu považoval za formu sabatikalu pred vysokoškolským štúdiom i za svoj osobný záväzok k ochrane životného prostredia.
Na svojom profile na sieti Instagram pravidelne zverejňoval aktualizácie z ciest a spomínal, že tranzit cez Irán bol témou ostrých debát s blízkymi. Na online platforme na podporu svojej výpravy uviedol, že mu ide o „silné emócie“ a stretnutia s ľuďmi.
Zadržanie v Iráne
Vtedy 18-ročného Monterlosa zadržali v meste Bandar Abbás na juhu Iránu 16. júna - na tretí deň vojny, ktorá v tom čase prebiehala medzi Izraelom a Iránom. Iránske úrady podľa AFP nikdy oficiálne nezverejnili obvinenia vznesené voči nemu. Jeho rodina tvrdila, že je nevinný.
Predpokladá sa, že Irán zadržiava približne 20 Európanov. Viac než tri roky sú medzi nimi aj ďalší dvaja zmienení Francúzi – Cécile Kohlerová a Jacques Paris, ktorí sú obvinení zo špionáže v prospech Izraela a hrozí im trest smrti. Kohlerová, 40-ročná učiteľka z východného Francúzska, a jej partner Paris (72) boli zadržaní 7. mája 2022, v posledný deň svojej dovolenky v Iráne. Viaceré západné vlády vinia Teherán, že cudzincov zadržiava ako prostriedok nátlaku na vyjednávanie o prepustení Iráncov zadržiavaných na Západe.