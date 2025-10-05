Spolupráca s MAAE už nie je pre Irán dôležitá: Sankcie OSN zničili dôveru!

TEHERÁN - Spolupráca s Medzinárodnou agentúrou pre atómovú energiu (MAAE) už nie je pre Irán dôležitá po obnovení medzinárodných sankcií voči islamskej republike. Uviedol to v nedeľu šéf iránskej diplomacie Abbás Arákčí, informuje agentúra AFP.
„Káhirská dohoda už nie je pre našu spoluprácu s MAAE relevantná,“ povedal Arákčí v zmienke o dohode s dozornou agentúrou OSN zo septembra. Tá vytvorila rámec pre obnovenie spolupráce a umožnenie inšpekcií iránskych nukleárnych závodov. Teherán prerušil spoluprácu s MAAE po júnových útokoch Izraela a USA.
Británia, Francúzsko a Nemecko ako signatári tzv. jadrovej dohody Iránu so svetovými veľmocami z roku 2015 medzičasom iniciovali obnovenie sankcií OSN v dôsledku neplnenia dohody Teheránom. Ten pohrozil úplným zastavením kooperácie s MAAE, ak podniknú kroky na opätovné uvalenie sankcií.
Irán obviňuje MAAE z toho, že neodsúdila útoky Izraela a USA
Arákčí na stretnutí so zahraničnými diplomatmi v Teheráne vyhlásil, že tieto tri európske krajiny svojím postupom oslabili svoje postavenie pred ďalšími diplomatickými rozhovormi a „takmer odstránili dôvody na rokovania s nimi“. Irán obviňuje MAAE z toho, že neodsúdila útoky Izraela a USA na jeho jadrové zariadenia napriek tomu, že Teherán je signatárom Zmluvy o nešírení jadrových zbraní (NPT).
Západné krajiny obviňujú Irán zo snahy získať jadrové zbrane a poukazujú na to, že islamská republika obohacuje urán nad úroveň potrebnú na civilné účely. Teherán obvinenia dôrazne odmieta a trvá na tom, že jeho nukleárny program je výlučne mierový a že má právo obohacovať urán na základe NPT. Niektorí iránski poslanci hovorili o návrhu na odstúpenie od NPT, kým prezident Masúd Pezeškiján uviedol, že Irán bude dodržiavať svoje záväzky vyplývajúce z tejto zmluvy.