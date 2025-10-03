V Nemecku opäť zabíjal bornovírus: Odborníci bijú na poplach! Môže sa šíriť aj inde v Európe

REGENSBURG - V Nemecku zaznamenali ďalšie úmrtie na zriedkavý, no nebezpečný Bornavírus. Päťdesiatsedemročný muž z okresu Tirschenreuth podľahol infekcii v regensburskej klinike. Ide už o tretí podobný prípad v Bavorsku od leta.
Smrteľná encefalitída
Okresné úrady v Tirschenreuthe potvrdili, že pacient zomrel v regensburskej nemocnici. Miestne zdravotnícke orgány teraz zisťujú, ako sa mohol nakaziť. Podrobnosti zatiaľ nezverejnili. Len pred pár mesiacmi pritom Bornavírus usmrtil dvoch mužov z hornobavorského Pfaffenhofenu an der Ilm. Obe oblasti od seba delí približne 200 kilometrov, píše nemecký Focus.
Podľa Bavorského krajinského úradu pre zdravie a bezpečnosť potravín je vírus prenášaný piskorom poľným. Zviera samotné ochorením netrpí, no vírus šíri močom, slinami či výkalmi. Ak sa človek dostane do kontaktu s nakazeným hlodavcom alebo jeho exkrementmi, hrozí mu ťažký zápal mozgu. Ten je vo väčšine prípadov smrteľný.
Vírus objavili len nedávno
Vedci potvrdili Bornavírus ako príčinu závažných encefalitíd u ľudí až v roku 2018. Odvtedy sa objavujú jednotlivé prípady najmä v južnom a východnom Nemecku. Rizikové sú však aj niektoré regióny v Rakúsku, Švajčiarsku či dokonca v Lichtenštajnsku.
Podľa Friedrich-Loeffler-Institutu (FLI) sa vírus vyskytuje u piskorov
- v častiach Bavorska a Bádenska-Württemberska,
- v Sasku-Anhaltsku, na severe Durínska a v severozápadnom Brandenbursku,
- v južných častiach Meklenburska-Predpomoranska,
- v Hornom Rakúsku, vo švajčiarskych kantónoch St. Gallen a Graubünden a aj v Lichtenštajnsku.
Ako sa chrániť
Zdravotnícke úrady zdôrazňujú, že najlepšou ochranou je vyhýbať sa kontaktu s piskormi a ich výlučkami. Riziko nákazy hrozí najmä ľuďom, ktorí prichádzajú do styku s pôdou, senom alebo skladovaným obilím, kde sa hlodavce často zdržiavajú.
Aj keď ide o veľmi zriedkavé ochorenie, jeho následky sú mimoriadne vážne. Preto lekári odporúčajú obozretnosť najmä v oblastiach, kde sa výskyt Bornavírusu už potvrdil.