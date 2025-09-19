Nebezpečné mutácie koronavírusu: Muž mal viac ako dva roky v kuse Covid! Každú chvíľu bol v nemocnici

WASHINGTON - Neuveriteľný prípad z USA upozornil na riziko, ktoré môže ohrozovať celý svet. Pacient s HIV prekonával akútnu infekciu Covid-19 nepretržite vyše 750 dní. Odborníci varujú, že takéto extrémne dlhé ochorenia dávajú vírusu priestor na vznik nových, nebezpečných variantov.
Dva roky neustálej infekcie
Podľa štúdie publikovanej v prestížnom časopise The Lancet ide o doteraz jedinečný prípad. Imunokompromitovaný muž zo Spojených štátov trpel aktívnou infekciou SARS-CoV-2 viac než dva roky – od marca 2021 do júla 2022. Počas tohto obdobia mal trvalé respiračné ťažkosti, päťkrát musel byť hospitalizovaný a testy vždy potvrdili prítomnosť vírusu.
Na rozdiel od tzv. long covidu nešlo o následky prekonanej nákazy, ale o aktívnu fázu ochorenia, ktorá sa nedokázala zastaviť.
Evolúcia vírusu v jednom tele
Genetické analýzy odhalili, že vírus sa u pacienta menil podobne rýchlo, ako keby sa šíril medzi celou populáciou. Niektoré mutácie sa podobali tým, ktoré neskôr objavili u variantu omikron. „Dlhodobé infekcie dávajú vírusu čas, aby si našiel cesty, ako efektívnejšie napádať bunky,“ vysvetlil spoluautor štúdie William Hanage, epidemiológ z Harvardovej univerzity.
Práve takéto prípady mohli podľa vedcov prispieť k vzniku nových, infekčnejších variantov. „Účinná liečba takýchto infekcií je preto rozhodujúca nielen pre samotného pacienta, ale aj pre verejné zdravie,“ dodal Hanage.
Mimoriadne oslabená imunita
Pacient mal neliečené pokročilé HIV a jeho počet T-lymfocytov klesol na 35 buniek na mikroliter krvi namiesto bežných 500 až 1500. Vďaka takto oslabenej imunite sa vírus mohol v organizme udržať neuveriteľne dlho. Hoci v tomto prípade sa zdá, že infekcia nebola ľahko prenosná, vedci upozorňujú, že nemusí to tak byť vždy. „Dlhodobé infekcie môžu priniesť aj varianty, ktoré sa budú šíriť jednoduchšie,“ píše tím vedený Joseline Velasquez-Reyes z Boston University.
Riziko pre celú spoločnosť
Podľa odborníkov je potrebné venovať pozornosť nielen ochrane rizikových pacientov, ale aj prevencii nových mutácií. Aj preto zdôrazňujú význam aktuálnych očkovaní, používania respirátorov vo veľkých a zle vetraných priestoroch či rýchlej diagnostiky a liečby. Ako pripomínajú vedci, práve tieto opatrenia môžu znížiť šancu, že sa podobné extrémne prípady zopakujú a poskytnú vírusu priestor na ďalší vývoj.