NOČNÁ MORA na luxusnej lodi: Takmer 100 nakazených na otvorenom mori, vírus je vysoko infekčný!

KARIBSKÉ MORE – Výletná loď, ktorá mala počas dlhej plavby zakotviť hneď niekoľkokrát a preplaviť sa cez viacero krajín, mala byť pre mnohých pasažierov plavbou života. Namiesto toho ich postihli na šírom mori veľké bolesti. Celá dovolenka sa pre takmer 100 cestujúcich zmenila na nočnú moru. Všetci sa nakazili jedným typom vírusu, ktorý je navyše vysoko nákazlivý. Nie je preto vylúčené, že do zakotvenia v najbližšom prístave pribudne viac chorých na palube.
Loď Serenade of the Seas spoločnosti Royal Caribbean vyplávala dňa 19. septembra z prístavu v San Diegu. Počas svojho dlhého pobytu na šírom mori zakotvila v Mexiku, Kolumbii a preplavila sa aj popri Panamskom prieplave. Vo štvrtok tento týždeň mala zakotviť na konečnej zastávke v americkom Miami. Informuje o tom denník Independent s tým, že takmer 100 hostí prežívalo v posledných dňoch na lodi doslova muky.
Nutná karanténa
Na palube lode sa okrem hostí nakazili aj niektorí členovia posádky. Všetci sa pritom sťažujú na rovnaké problémy, ktorými sú silné bolesti brucha, horúčka a nepríjemné hnačky. Ako píše britský denník, po lodi sa rozšíril vysoko nákazlivý norovírus.
Prípad už prebralo americké Centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC), ktoré okrem spomínaných symptómov uvádza aj dávenie, bolesti svalov a kŕče. Na palube sa nachádza 1 874 cestujúcich, pričom problémy hlási zatiaľ 94. Z posádky, ktorú tvorí 883 zamestnancov sa nakazili údajne štyria.
Opatrenia
"Keďže ide o vysoko nákazlivý vírus, na lodi boli zavedené prísne opatrenia na dodržiavanie hygieny, upratovacích prác, dezinfekcie a v neposlednom rade aj izolácie nakazených. Mnohé opatrenia na lodi ďaleko presahujú smernice na udržanie verejného zdravia. Palubní zdravotníci už mali odobrať vzorky stolice na následné testovanie," informovala spoločnosť Royal Caribbean pre americký denník USA Today a dodala, že zdravie a bezpečnosť cestujúcich aj posádky je vždy na prvom mieste. Samotný incident ale nekomentovala.
Opatrenia zvolila spoločnosť Royal Caribbean po dôkladnom rozhovore so zástupcami CDC. Podľa Independent ide už o 19. prípad nákazy tráviaceho traktu na výletnej lodi počas tohto roku, pričom podobný prípad postihol plavbu rovnakej spoločnosti zo začiatku júla.