Brutálny čin v Drážďanoch: Dvaja Sýrčania prepadli a znásilnili 19-ročného Čecha

BERLÍN/PRAHA - Nemecká polícia zadržala dvoch pätnásťročných Sýrčanov, ktorí sú podozriví z prepadnutia a znásilnenia 19-ročného Čecha pri hlavnej stanici v Drážďanoch. Informovalo o tom policajné riaditeľstvo saskej metropoly, ktoré vec tiež potvrdilo českému generálnemu konzulátu v Drážďanoch.
Zadržaní muži čelia obvineniu zo závažnej lúpeže a znásilnenia. Minulú nedeľu podľa polície okolo 4:15 pred hlavnou stanicou v Drážďanoch prepadli 19-ročného Čecha a pod vyhrážkou nožom ho olúpili o 300 eur (asi 900 korún) a znásilnili ho. Policajti ich zadržali len o chvíľu neskôr. "Obaja sa zdržiavali neďaleko miesta činu," povedal bulvárnemu listu Bild policajný hovorca.
"Saská polícia nášmu generálnemu konzulátu potvrdila, že v Drážďanoch došlo k prepadnutiu českého občana. Okolnosti prepadnutia sú predmetom ďalšieho vyšetrovania," oznámila dnes ČTK Mariana Wernerová z odboru komunikácie českého ministerstva zahraničia. V pondelok vyšetrujúci sudca vydal na oboch zatykač, teraz sú vo väzbe. Polícia uviedla, že žiadny z nich nemá záznam v trestnom registri.