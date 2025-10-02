Nemecko čelí rastúcej hrozbe nelegálnych dronov: Súčasné zákony sú podľa odborníkov nedostatočné

BERLÍN - Väčšina odborníkov z leteckého priemyslu v Nemecku tvrdí, že krajina nemá dostatočné zákony na detekciu a boj proti dronom, čo vyvoláva obavy z rastúcich bezpečnostných hrozieb. Vyplýva to z prieskumu Nemeckej asociácie leteckého a kozmického priemyslu (BDLI) a Európskej asociácie bezpilotného letectva (UAV DACH), ku ktorému mala prístup agentúra DPA.
Približne 74 percent zo 140 odborníkov z členských spoločností aktívnych v oblasti dronovej prevádzky, detekcie a obrany uviedlo, že súčasné zákony nie sú dostatočné na to, aby spoločnosti alebo polícia mohli efektívne riešiť problém bezpilotných lietadiel. Nelegálne prelety dronov podľa výkonnej riaditeľky BDLI Marie-Christine von Hahnovej čoraz viac ohrozujú národnú bezpečnosť a ekonomickú stabilitu. Dodala, že Nemecko potrebuje lepšiu koordináciu obrany proti dronom, aby bolo možné využiť širokú škálu technológií.
Dve tretiny odborníkov hlásili incidenty s nelegálnymi dronmi vo svojich organizáciách s tým, že väčšina z nich sa odohrala v priebehu posledných šiestich mesiacov. Ako hlavné hrozby uvádzali špionáž zameranú na vojenské zariadenia a kritickú infraštruktúru. Odborníci vyzvali na vytvorenie národnej stratégie pre detekciu a obranu proti dronom. Približne 72 percent z nich podporilo prísnejšiu reguláciu a právny rámec, 63 percent podporilo bezpečnostné riešenia pre kritickú infraštruktúru poskytované orgánmi, ako je polícia, a 59 percent odborníkov by privítalo usmernenia týkajúce sa preventívnych opatrení.