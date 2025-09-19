Venezuela ukázala silu: Vojenské manévre a ruské stíhačky proti USA

CARACAS - Venezuela odpovedala na napätie v Karibiku masívnym cvičením, do ktorého zapojila tisíce vojakov, flotilu vojnových lodí aj ruské stíhacie lietadlá so schopnosťou zasiahnuť americké lode.
Trojdňová demonštrácia sily
Venezuelská armáda odštartovala rozsiahle cvičenie s názvom Sovereign Caribbean 200. Na ostrove La Orchila bolo nasadených viac než 2 500 vojakov, ktorí predvádzajú vzdušné, námorné i pozemné operácie. Podľa ministra obrany Vladimira Padrina sa do manévrov zapojilo 12 vojnových lodí, 22 lietadiel a približne 20 člnov.
Štátna televízia VTV priniesla zábery, na ktorých sa obojživelné jednotky vyloďujú na pláži, vojnové lode brázdia pobrežie a nad morom prelietajú stíhačky.
Maduro: „Žiadne impérium sa nedotkne našej zeme“
Prezident Nicolás Maduro označil cvičenia za priamu reakciu na prítomnosť amerických vojenských lodí v Karibiku. Spojené štáty tvrdia, že ich úlohou je boj proti pašovaniu drog. Caracas však vidí v nasadení lodí pokus o destabilizáciu režimu.
Maduro už pred mesiacom avizoval, že po celej krajine mobilizoval milície v miliónových počtoch. „Žiadne impérium sa nedotkne posvätnej pôdy Venezuely,“ vyhlásil.
USA naopak obviňujú venezuelského lídra z účasti na obchodovaní s drogami a dokonca na jeho hlavu vypísali odmenu 50 miliónov dolárov.
Trump: „Zlikvidovali sme tri lode“
Cvičenia nasledovali len deň po tom, čo americký prezident Donald Trump oznámil, že USA zničili tri lode údajne prevážajúce drogy z Venezuely.
Prvý zásah sa odohral 2. septembra proti plavidlu spájanému s gangom Tren de Aragua, pri ktorom zahynulo 11 ľudí. V pondelok Washington informoval o ďalšom zásahu proti tzv. „narkoteroristom“, kde zomreli traja muži. A v utorok Trump dodal: „V skutočnosti sme vyradili tri lode, nie dve. Ale vy ste videli len dve.“
Ruské stíhačky s raketami Krypton
Okrem samotných manévrov Venezuela ukázala aj svoj kľúčový tromf – ruské stíhacie lietadlá Su-30 MK2 vyzbrojené protilodnými raketami Ch-31 Krypton.
Vojenské letectvo zverejnilo video, na ktorom je možné vidieť rakety zavesené pod krídlami strojov ešte na zemi a následne počas letu. Časť záberov kolovala na sociálnych sieťach už v roku 2024, ďalšie podľa CNN nie je možné časovo určiť.
Analýzy potvrdzujú, že Caracas disponuje 21 kusmi Su-30MK2, hoci ich reálna bojaschopnosť je otázna. Ekonomická kríza posledného desaťročia spôsobila nedostatok náhradných dielov aj problémy s údržbou. Podľa venezuelskej mimovládnej organizácie Control Ciudadano vláda navyše zamlčiava informácie o leteckých haváriách a o stave armádnej techniky.
Vyhrotené napätie, no priestor na dohodu ostáva
Vojenská demonštrácia prichádza v čase, keď Spojené štáty rozmiestnili v Karibiku niekoľko kľúčových jednotiek – od torpédoborcov triedy Arleigh Burke až po obojživelnú útočnú loď USS Iwo Jima a jadrovú ponorku.
Napriek ostrej rétorike však Trumpov osobitný vyslanec Richard Grenell v utorok vyhlásil, že stále existuje šanca na dohodu s Venezuelou a vyhnutie sa vojne.