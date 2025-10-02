Šokujúce odhalenie Kyjeva: Kremeľ chystá sabotáž v krajine NATO! Plán prezradili samotní Rusi

KYJEV - Ukrajinské úrady upozorňujú, že ruské a bieloruské jednotky môžu preniknúť na územie Poľska a útočiť na kritickú infraštruktúru, cez ktorú prúdi väčšina pomoci pre Kyjev.
Varovanie z Kyjeva
Šéf ukrajinského Centra pre boj proti dezinformáciám Andrij Kovalenko podľa portálu Euromaidan Press vyhlásil, že Moskva pripravuje rozsiahle sabotáže v Poľsku. Ak by sa Kremľu podarilo narušiť pomoc pre Ukrajinu, oslabilo by to obranu Kyjeva a dalo ruským jednotkám prevahu.
Podľa Kovalenka informácie o pripravovaných operáciách paradoxne prenikli z ruských médií, ktoré sa snažia vopred preniesť vinu na Ukrajinu. Agentúra TASS napríklad tvrdí, že „Kyjev chystá v Poľsku inscenovanú akciu so sabotážnymi skupinami zloženými z ruských a bieloruských vojakov“.
Osvedčený scenár Kremľa
Ukrajina upozorňuje, že ide o opakovanú taktiku Moskvy – najprv obviní protivníka z plánovania provokácie, následne sama spustí operáciu. Rovnaký postup predchádzal aj rozsiahlej invázii v roku 2022, keď propaganda šírila tvrdenia, že Ukrajina plánuje útok na Rusko, a krátko nato vydal Vladimir Putin rozkaz na začatie agresie.
Ruský šéf rozviedky Sergej Naryškin tento rok v apríli varoval Poľsko a pobaltské štáty, že budú v prípade vojny s NATO trpieť ako prvé. Tieto krajiny obvinil z agresivity a spomenul údajný plán Varšavy rozmiestniť milióny mín na hraniciach s Bieloruskom a Kaliningradom.
Dronové vpády a test reakcie
„Hlavným cieľom dronových útokov nad krajinami NATO a možného budúceho preniku sabotážnych jednotiek je otestovať reakciu aliancie a zastrašiť Európanov. Chcú znížiť podporu Ukrajine. To sa im nepodarí,“ vyhlásil Kovalenko.
V septembri sa odohral incident, keď do poľského vzdušného priestoru vniklo približne 19 ruských dronov. Poľská protivzdušná obrana zničila len štyri, zvyšné pokračovali v lete alebo sa zrútili. Prezident Volodymyr Zelenskyj doplnil, že celkovo bolo vyslaných 92 dronov, pričom 73 z nich zostrelili už ukrajinské sily.
Vysoké náklady na obranu
Podľa nemeckého denníka Bild stálo NATO zostrelenie lacných ruských dronov najmenej 1,2 milióna eur, zatiaľ čo výroba jedného stroja vyjde Moskvu len na niekoľko tisíc. Zelenskyj preto navrhuje vytvoriť spoločný „vzdušný štít“ medzi Západom a Ukrajinou – krajiny by v ňom zdieľali techniku, výrobné kapacity aj zbrane, aby sa región vedel účinnejšie brániť.