Obrovský zlom vo vojne na Ukrajine: USA pomôžu Kyjevu! Budú môcť útočiť hlboko v Rusku

KYJEV - Americký prezident Donald Trump povolil zdieľanie tajných informácií s Kyjevom. Ukrajina ich má využiť pri útokoch na energetické ciele hlboko v Rusku,
Washington mení pravidlá hry
Podľa denníka The Wall Street Journal (WSJ) Spojené štáty po novom poskytnú Ukrajine spravodajské dáta, ktoré umožnia presnejšie útočiť na ciele ďaleko za hranicami frontu. Týkať sa majú predovšetkým rafinérií, plynovodov, ropovodov a elektrární v ruskom vnútrozemí.
Cieľom je oslabiť príjmy Kremľa z predaja ropy a plynu, ktoré sú kľúčovým zdrojom financovania vojny proti Ukrajine. Americkí činitelia však čakajú ešte na formálne písomné inštrukcie z Bieleho domu, kým začne samotné odovzdávanie údajov.
Trump: Ukrajina môže získať späť všetko územie
Rozhodnutie prichádza krátko po tom, čo prezident Donald Trump na sociálnej sieti vyjadril nespokojnosť s Vladimirom Putinom. „Ukrajina by mohla získať späť všetky svoje okupované územia,“ napísal prekvapivo, čím naznačil, že Kyjev má mať šancu otočiť vojnu vo svoj prospech.
WSJ pripomína, že ide o prvýkrát, keď Trumpova administratíva povolila pomoc Kyjevu s útokmi dlhého doletu na ruské ciele.
Nová úroveň podpory
Spojené štáty už dlhodobo asistujú pri dronových a raketových útokoch Ukrajiny. Teraz však pôjde o posun – informácie spravodajských služieb by mali umožniť zasiahnuť objekty stovky kilometrov od frontovej línie. Washington zároveň vyzval spojencov v NATO, aby Ukrajine poskytli podobnú podporu.
Debata o raketách Tomahawk
Ďalším krokom by podľa zdrojov WSJ mohli byť dodávky amerických rakiet s dlhým doletom, ako sú Tomahawk alebo Barracuda. O možnom poskytnutí zbraní s dosahom okolo 800 kilometrov sa už diskutuje, avšak konečné rozhodnutie zatiaľ nepadlo.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj nedávno prezradil, že Trumpa o tieto rakety požiadal. „Strely Tomahawk patria medzi najpresnejšie zbrane, aké má Amerika k dispozícii,“ uviedol Zelenskyj. Viceprezident J.D. Vance následne potvrdil, že Washington túto žiadosť zvažuje.