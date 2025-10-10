Desivé vyhrážky Moskvy: Ak USA dodajú tomahawky Ukrajine, neručíme za seba! Zaútočíme na TÚTO krajinu

MOSKVA - Ruský poslanec Alexej Žuravľov v štátnej televízii Rossija 1 pohrozil, že Rusko zaútočí na poľskú základňu v Rzeszówe, ak prezident Donald Trump dodá Ukrajine strely Tomahawk. Vyjadrenie zapadá do rétoriky Kremľa, ktorá sa snaží odradiť Washington od posilňovania Kyjeva.
Priama hrozba v štátnej televízii
V relácii 60 minút na kanáli Rossija 1 vyhlásil podpredseda výboru pre obranu Štátnej dumy Aleksej Žuravľov, že Moskva je pripravená reagovať útokom na poľskú základňu, ak USA dodajú Ukrajine strely s plochou dráhou letu Tomahawk.
„Nie sme vo vojne s poľským národom, ale s ich základňou v Rzeszówe. Ak tam niečo priletí, možno začnú premýšľať. Túto hru však môžu hrať dvaja,“ povedal Žuravľov vo vysielaní.
Jeho slová zazneli krátko po tom, čo moderátorka Olga Skabajevová pripomenula vyjadrenie prezidenta Donalda Trumpa, že sa „v zásade už rozhodol“ o dodávkach, no ešte chce získať viac informácií od Kyjeva.
Trump: nechcem eskaláciu
Americký prezident minulý týždeň pre médiá povedal, že konečné rozhodnutie padne po doplnení podrobností. „Musím sa ešte spýtať na pár vecí. Nechcem, aby došlo k eskalácii,“ uviedol Trump.
Práve o „nebezpečnej eskalácii“ hovorili vo svojich vystúpeniach aj ruskí propagandisti. Skabajevová varovala, že dodávky Tomahawkov by „prinútili nemeckého kancelára Friedricha Merza poslať na Ukrajinu rakety Taurus“.
Kremeľ hovorí o zničení vzťahov
Ruský prezident Vladimir Putin vyhlásil, že dodávky Tomahawkov by zničili všetky zostávajúce väzby medzi Moskvou a Washingtonom. „Takéto rozhodnutie povedie k zániku našich vzťahov. Akékoľvek pozitívne trendy, ktoré sa začali črtať, by sa skončili,“ citovala Putina štátna agentúra TASS.
Podobne varoval aj námestník ministra zahraničných vecí Sergej Rjabkov, ktorý upozornil, že nasadenie týchto zbraní by si vyžadovalo „priame zapojenie amerického personálu“. Dodal, že Washington by si mal „dobre uvedomiť závažnosť dôsledkov“ takéhoto kroku.
Prečo sú Tomahawky problém
Strely Tomahawk patria medzi najznámejšie americké zbrane s dlhým doletom – dokážu zasiahnuť ciele až do vzdialenosti približne 2 500 kilometrov. Ak by ich Ukrajina získala, mohla by ohroziť strategické ciele hlboko na ruskom území – vrátane vojenských základní, letísk a rafinérií.
Práve preto Moskva reaguje tak prudko. Analytici pripomínajú, že Tomahawky sú primárne určené pre americké námorníctvo, a ich prenos na Ukrajinu by bol technicky aj politicky veľmi náročný. Agentúra Reuters preto označila ich dodanie za málo pravdepodobné.
Varovanie z Rossija 1 sleduje aj Západ
Na Žuravľovove vyhrážky upozornil projekt Russian Media Monitor, ktorý vedie americko-ukrajinská novinárka Julia Davisová z denníka The Daily Beast. Davisová pravidelne analyzuje obsah ruských propagandistických relácií a upozorňuje, že podobné vyhlásenia nebývajú náhodné – často naznačujú oficiálnu líniu Kremľa.
Rétorika ako nátlak
Odborníci sa zhodujú, že hoci je pravdepodobnosť priameho útoku na Poľsko nízka, cieľom Moskvy je psychologický a diplomatický tlak – zastrašiť Poľsko, zneistiť spojencov a odradiť Washington od ďalších dodávok zbraní Kyjevu.
Takéto hrozby zároveň zvyšujú napätie v regióne a komplikujú akékoľvek úsilie o diplomatickú deeskaláciu.